衆院選での自民党大勝、神戸製鋼所の検査データ改ざん発覚、沖縄での米軍ヘリ不時着・炎上事故など、2017年10月の日本の出来事を振り返る。

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民進党の枝野幸男代表代行は、衆院選へ新党「立憲民主党」を結成すると表明した。希望の党の小池百合子代表が、憲法改正などの政策で一致しない民進党出身者を「排除する」と発言したことを受け、同党所属の前衆院議員15名が参加した。

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原子力規制委員会は、東京電力柏崎刈羽原発6、7号機（新潟県）が新規制基準に適合とすると認めた審査書案を了承した。福島第1原発と同じ沸騰水型原子炉が新規制基準に適合すると判断されたのは初めて。東電の原発でも初となった。

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スウェーデン・アカデミーは、日本生まれの英国人作家で「日の名残（なご）り」などのベストセラーで知られるカズオ・イシグロ氏に2017年のノーベル文学賞を授与すると発表した。

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新入社員が過労自殺し、違法残業で労働基準法違反罪に問われた大手広告代理店電通（東京）に対し、東京簡裁は求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。

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神戸製鋼所はアルミ・銅製品などの一部について、強度などを示す検査証明書のデータが改ざんされ、顧客企業と交わした製品仕様に合わない不適合品が出荷されていたと発表した。現場の管理職が不正を隠していたことも明らかになった。

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カナダで行われた体操の世界選手権で、村上茉愛（まい＝日本体育大学）が女子ゆかで優勝。女子体操での日本選手の金メダル獲得は、1954年ローマ大会の種目別平均台の田中敬子（現姓・池田）以来、63年ぶり2人目。

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三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、日本版GPS（全地球測位システム）実現を目指す政府の測位衛星「みちびき」4号機の打ち上げに成功した。

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東京電力福島第1原発事故を巡り、福島県や近隣県の住民が国と東電に総額約160億円を求めた訴訟で、福島地裁は総額約5億円を支払うよう国と東電に命じた。原状回復の訴えは却下した。

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宮崎・鹿児島両県境の霧島連山・新燃岳が噴火した。噴火は2011年9月以来、約6年ぶり。

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沖縄県東村の米軍北部訓練場近くの牧草地に、米軍普天間飛行場（宜野湾市）所属の大型輸送ヘリコプターが緊急着陸し炎上、大破した。周辺集落の住民やヘリの乗員7人にけが人はいなかった。翁長雄志知事は「強く抗議する」と述べ、県内で続発する米軍機の事故に懸念を示した。

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環境省は、国内で野生のカワウソが38年ぶりに確認された長崎県対馬市で全島調査を実施した結果、ユーラシアカワウソが生息していることが分かったと発表。ニホンカワウソの可能性は「（系統が）離れており、かなり低い」と指摘した。

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日米経済対話の第2回会合が米ワシントンで開かれ、麻生太郎副総理兼財務相とペンス副大統領が会談した。日本政府同行筋によると、ペンス氏から日米自由貿易協定（FTA）の交渉開始に強い関心が示された。

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宇宙航空研究開発機構（JAXA）などの国際共同研究チームは、月探査機「かぐや」の観測データから、月の「マリウス丘」と呼ばれる地域の地下に全長50キロに及ぶ巨大なトンネル状の空洞があるのを発見したと発表した。

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日産自動車は国内全6工場で無資格の従業員が新車の完成検査に関わっていた問題で、発覚後も4工場で無資格検査が続いていたと発表。6工場で生産している国内向け全車両の出荷・販売の停止を決めた。

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第48回衆院選が投開票され、自民党は284議席を獲得して大勝。公明党と合わせて連立与党は313議席となり、憲法改正の国会発議に必要な3分の2（310議席）を上回った。立憲民主党が55議席を獲得して野党第1党に躍進。希望の党は50議席で、公示前から7議席減らした。

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超大型で強い台風21号が静岡県御前崎市付近に上陸。関東を縦断して、福島県いわき市沖へ抜けた。近畿から東北地方の広い範囲で大雨となり、大阪府で水没した車から女性の遺体が見つかるなど、6府県で8人が死亡した。

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気象庁は南海トラフ沿いで巨大地震につながる恐れがある地震や異常現象を観測した場合、最短で2時間後に臨時の「南海トラフ地震関連情報」で評価を公表すると発表した。

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民進党は両院議員総会を開き、希望の党に合流する衆院選前の方針を撤回し、地方組織を含め党を存続させることを正式決定した。前原誠司代表は党分裂を招いた責任を取って辞任する考えを表明。31日の総会で、大塚耕平参院議員が新代表に選出された。

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SUBARU（スバル）は、主力工場の群馬製作所（群馬県太田市）で資格のない従業員に完成車の検査を行わせていたと発表した。無資格者が検査に関わった全生産車種25万5000台をリコール（回収・無償修理）する。国内メーカーで完成検査のルールが守られていなかったことが判明したのは、日産自動車に続き2社目。［ニュース］スバルも無資格検査＝群馬県内の工場で−常態化の可能性も神奈川県座間市のアパート室内で9人の遺体が見つかった。警視庁は31日、死体遺棄容疑でこの部屋に住む男（27）を逮捕した。行方不明になっている東京都八王子市の女性（23）の殺害を認めているという。［ニュース］アパートから複数遺体＝遺棄容疑、住人の男逮捕へ−２３歳女性不明、関連捜査