自民党在众议院选举中大获全胜、神户制钢所曝出篡改检验数据丑闻、驻冲绳美军直升机发生迫降起火事故……，请看2017年10月日本要闻回顾。

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民进党代理党首枝野幸男表示将组建新党“立宪民主党”，迎战众议院选举。此前民进党已决定并入希望之党，而该党党首小池百合子则表示将“筛除”在修宪等政策方面持有异见的民进党成员。鉴于这一言论，15名民进党籍前众议院议员加入了立宪民主党。

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有关东京电力公司柏崎刈羽核电站6、7号机组（新潟县）符合新规标准的审查报告，在原子能规制委员会得到审议通过。这是与福岛县第一核电站相同的沸水型反应堆首次被认定为符合新规标准，也是东京电力公司的核电站首次获得该认可。

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瑞典皇家科学院宣布将2017年诺贝尔文学奖授予创作过《长日将尽》等多部畅销作品的著名日裔英国作家石黑一雄。

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因一名新员工不堪过度劳动而自杀，广告代理业巨头电通公司被控告违反《劳动基准法》，让员工加班超过法定时限。东京简易法院依据诉讼请求判处电通支付50万日元罚金。

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神户制钢所宣布，曾篡改部分铝、铜制品的强度检验证书数据，将不达标产品以次充好提供给客户企业。同时还曝出该公司生产管理人员长期以来一直故意隐瞒等违规行为。

在加拿大举行的世界体操锦标赛上，村上茉爱（日本体育大学）夺得女子自由操冠军。这是63年来日本选手再次摘得女子体操项目金牌，上一块金牌是田中敬子（现姓池田）在1954年罗马世界体操锦标赛女子平衡木项目中获得的。

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三菱重工业和宇宙航空研究开发机构（JAXA）成功发射“引路”4号定位卫星，这是日本政府打造日本版GPS（全球定位系统）计划的一环。

针对东京电力福岛第一核电站事故，福岛县和邻近几个县的居民将政府和东京电力公司告上法庭，要求赔偿共计约160亿日元，福岛地方法院判决政府和东电支付共计约5亿日元赔款，同时驳回了原告要求把辐射量恢复到事故前水平的诉求。

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位于宫崎县和鹿儿岛县交界处的雾岛连山新燃岳火山喷发。上一次喷发是在6年前的2011年9月。

美军普天间基地（宜野湾市）大型运输直升机在冲绳县东村美军北部训练场附近的牧草地紧急迫降后起火，受损严重。周边村镇居民和七名机组成员均无伤亡。冲绳县知事翁长雄志声称“将提出强烈抗议”，对县内频发的美军飞机事故表示了忧虑。

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时隔38年长崎县对马市发现了野生水獭的踪迹，环境省为此实施了全岛调查并宣布，确认到当地栖息着欧亚水獭，同时指出由于“谱系不符”，所以该生物为日本水獭的可能性“极低”。

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日本副首相兼财务大臣麻生太郎与美国副总统彭斯在美国华盛顿举行日美经济对话第二轮会谈。据日本政府随行人员透露，彭斯副总统对启动日美自由贸易协定（FTA）谈判表现出积极态度。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）等单位组建的国际联合研究小组宣布，“月亮女神”号探月卫星的观测数据表明月球表面“马利厄斯丘陵”区域的地下存在全长达50公里的巨型隧道状坑洞。

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日产汽车宣布，在日本国内六家工厂使用无资质人员参与新车整车检验问题曝光后，其中四家工厂仍继续进行违规操作，决定对旗下六家工厂生产的面向日本国内市场的所有车辆采取停止出厂和销售的措施。

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第48届众议院选举举行投计票，自民党获得284个议席，大获全胜。其与公明党组成的执政联盟共计获得313个议席，超过了在国会发起修宪动议所需的三分之二（310个议席）多数。立宪民主党获得55个议席，跃升为第一大在野党。希望之党获得50个议席，较公示前减少了7个议席。

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超强台风兰恩在静冈县御前崎市附近登陆，纵贯关东地区后，从福岛县磐城市海域减弱离去。从近畿到东北的广大区域普降大雨，包括大阪府一名不幸在车内溺亡的女性在内，六个府县共计八人遇难。

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气象厅宣布，如果在南海海沟（从静冈县骏河湾其至九州以东海面约700平方公里、深约4000米的海槽——译注）沿线观测到可能是大地震前兆的地震及异常现象，最快将在两小时后通过临时的“南海海沟地震相关信息”公布评估情况。

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民进党召开两院议员全体大会，正式决定放弃众议院选举前提出的并入希望之党的方针，继续保持包括地方组织在内的独立党派形态。党首前原诚司表示将为党派分裂引咎辞职。在31日举行的全体大会上，参议院议员大塚耕平当选新党首。

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【新闻】斯巴鲁群马县工厂使用无资质人员检验车辆，甚至可能早已常态化

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SUBARU（斯巴鲁）宣布，作为旗下主力工厂的群马工厂（群马县太田市）曾使用无资质人员从事整车检验工作。公司将召回（回收和免费维修）无资质人员参与检验的各类车型共计255000辆汽车。这是继日产汽车之后，第二家国内汽车制造商曝出存在违反检验规定的问题。神奈川县座间市一公寓房内发现九具尸体。警视厅以弃尸嫌疑于31日逮捕了住在该公寓的一名27岁男子。据悉该男子已承认杀害了东京都八王子市一名23岁失踪女性。