نستعرض في هذا التقرير أبرز الأخبار والأحداث التي وقعت في اليابان الشهر الماضي، أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧ وفيها: الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق فوزاً كاسحاً في انتخابات مجلس النواب، شركات يابانية تكشف عن ممارسات غير مناسبة في أعمالها، وتحطم مروحية عسكرية أمريكية في محافظة أوكيناوا.

3

نائب رئيس الحزب الديمقراطي إيدانو يوكيو يعلن عن تشكيل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني. ويأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه الحزب الديمقراطي الاندماج مع حزب الأمل برئاسة محافظة طوكيو كويكي يوريكو. وقد تم رفض بعض أعضاء الجناح الليبرالي في الحزب بسبب وجهات نظرهم حول قضايا مثل تعديل الدستور. ويضم الحزب الجديد 15 مشرعا في مجلس النواب (الممثلين) الذين يسعون إلى الاحتفاظ بمقاعدهم في الانتخابات العامة لهذا الشهر.

مقالة ذات صلة

4

هيئة الرقابة النووية تقرر أن المفاعلين النوويين 6 و7 في محطة الطاقة النووية كاشيوازاكي كاريوا التابعة لشركة تيبكو في محافظة نيغاتا يستوفيان المعايير الجديدة، وهي موافقة من الناحية العملية على استئناف تشغيلهما. وهذه هي المرة الأولى – منذ إدخال معايير جديدة لمفاعلات الماء المغلي – التي تتم فيها الموافقة على تشغيل مفاعلات مثل تلك الموجودة في محطة فوكوشيما دايئيتشي، كما أن هذا هو أول اعتماد يمنح لمحطة تابعة لتيبكو.

5

الأكاديمية السويدية تعلن عن فوز الكاتب البريطاني كازوؤ إيشيغورو بجائزة نوبل للآداب لعام 2017. ويشتهر الكاتب ذو المولد الياباني بأعمال مثل رواية ’’بقايا النهار‘‘.

6

محكمة طوكيو الجزئية تحكم على شركة دينتسو بدفع غرامة مالية قدرها نصف مليون ين في محاكمة بشأن انتحار موظفة شابة تم التوصل إلى أن السبب ناجم عن فرط العمل المعروف باسم الكاروشي.

مقالات ذات صلة

8

شركة كوبي للصلب تعلن أن بيانات في شهادات فحص بعض منتجاتها من الألمنيوم والنحاس ملفقة وغير حقيقية، وهذا يعني أنها لا تستوفي المواصفات المتفق عليها مع العملاء. كما ذكرت أيضا أن المديرين قد قاموا بالتستر عن هذه المشكلة.

مقالة ذات صلة

أزمة البيانات الوهمية تصيب قطاع الأعمال الياباني بالقلق (أخبار)

لاعبة الجمباز موراكامي ماي تفوز بالميدالية الذهبية في المنافسة الأرضية للسيدات في بطولة العالم للجمباز الفني التي أقيمت في مونتريال بكندا. وهي أول متنافسة يابانية تفوز بهذه الفعالية والثانية على الإطلاق التي تحرز ميدالية ذهبية في أي منافسة للجمباز في بطولة دولية.

10

شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ’’جاكسا‘‘ تنجحان في إطلاق القمر الاصطناعي الحكومي الرابع من مجموعة أقمار ميتشيبيكي، وهو نظام ياباني يكمل ويعزز وظائف النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

محكمة دائرة فوكوشيما تحكم على الحكومة المركزية وشركة تيبكو بدفع تعويضات إجماليها 500 مليون ين لسكان فوكوشيما والمحافظات المجاورة كتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادثة عام 2011 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو. وقد كان رافعو الدعوى يسعون للحصول على 16 مليار ين. بينما تم رفض طلبهم المرفق بالدعوى المتمثل في خفض مستويات الإشعاع في مناطقهم إلى ما قبل الحادث.

مقالة ذات صلة

11

بركان شينموئداكي في سلسلة جبال كيريشيما الواقعة بين محافظتي مييازاكي وكاغوشيما يثور لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول عام 2011.

مروحية نقل عسكرية أمريكية تتحطم وتشتعل فيها النيران بالقرب من منطقة تدريب أمريكية في قرية هيغاشي بمحافظة أوكيناوا. ولم يسفر الحادث عن إصابة أي من أفراد الطاقم السبعة أو السكان المحليين. وأعرب المحافظ أوناغا تاكيشي عن احتجاجه وقلقه الشديد إزاء الحوادث المتكررة للطائرات الأمريكية في المحافظة.

12

وزارة البيئة تعلن أن حيوان قضاعة أوراسيا واحدا على الأقل يقطن تسوشيما في محافظة ناغاساكي وذلك بناء على مسح أجري في الجزيرة بعد رصد حيوان قضاعة بري هناك للمرة الأولى منذ 38 عاما. وتقول الوزارة إنه من المستبعد للغاية أن يكون الحيوان كلب نهر ياباني، لأن علاقة القرابة بين هذين النوعين بعيدة.

16

نائب رئيس الوزراء الياباني ووزير المالية أسو تارو يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في الجولة الثانية من المحادثات الاقتصادية بين البلدين في واشنطن. وطبقا لمسؤولين حكوميين يابانيين، فقد أبدى بينس اهتماما كبيرا ببدء مفاوضات حول اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بين البلدين.

18

فريق بحثي دولي يضم أعضاء بوكالة ’’جاكسا‘‘ يعلن عن اكتشاف كهف طوله 50 كيلومترا تحت تلال ماريوس على سطح القمر. واستندت النتائج إلى بيانات رصد من المسبار الفضائي التابع لوكالة جاكسا كاغويا (سيلين) المخصص لاستكشاف القمر.

19

شركة نيسان تعلن عن استمرار عمليات الفحص للمركبات المكتملة من قبل عمال غير مؤهلين في أربعة من مصانعها بعد اكتشاف هذه الأنشطة غير الملائمة في 6 من مصانعها اليابانية. وقد قررت وقف عمليات الشحن والمبيعات المحلية لجميع المركبات المنتجة في محطاتها الست تلك.



22

الحزب الديمقراطي الليبرالي يفوز بـ284 مقعدا في انتخابات مجلس النواب. وبذلك يضمن الائتلاف الحاكم 313 مقعداً مع إضافة المقاعد التي حصل عليها حزب كوميه (بانخفاض طفيف عن 324 مقعدا) أو أكثر بقليل من أغلبية الثلثين البالغة 310 مقعدا المطلوبة لتعديل الدستور. بينما زاد الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني الذي تم تشكيله حديثا عدد مقاعده لأكثر من ثلاثة أضعاف حيث فاز بـ55 مقعدا ليصبح أكبر حزب معارض. أما حزب الأمل فلم يتمكن من المحافظة على زخمه الذي اكتسبه قبل الانتخابات ليحصل على 50 مقعدا.

مقالة ذات صلة

الحزب الحاكم في اليابان يحقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية (أخبار)

23

الإعصار القوي ’’لان‘‘ – وهو الإعصار الموسمي الحادي والعشرون وفق طريقة الحساب اليابانية – يجتاح الأراضي اليابانية بالقرب من شبه جزيرة أومائزاكي في محافظة شيزوؤكا. حيث اجتاحت العاصفة منطقة كانتو حول طوكيو قبل أن تتوجه نحو البحر على طول ساحل محافظة فوكوشيما. تجدر الإشارة إلى أن مناطق اليابان من كينكي في الغرب إلى توهوكو شمال شرقي البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة ويصل إجمالي عدد القتلى إلى 8 أشخاص في 6 محافظات من بينهم سيدة عثر عليها في سيارة مغمورة بالماء في أوساكا.

26

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن أنها ستسعى لنشر تقييمها للهزات الأرضية أو الظواهر الشاذة على طول حوض نانكاي بعد ساعتين على الأقل من رصدها. ومن الممكن أن يؤدي زلزال كبير مفترض في حوض نانكاي قبالة ساحل جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان المطل على المحيط الهادئ إلى تسونامي مدمر.



27

الحزب الديمقراطي يعقد اجتماعا لجميع أعضائه في كلا مجلسي البرلمان لإلغاء قراره الذي اتخذه قبل الانتخابات بشأن الانضمام إلى حزب الأمل ويقرر رسميا أن يبقى حزبا سياسيا ويحافظ على فروعه في منظمته الإقليمية. وأشار مايهارا سيئيجي إلى استعداده للتنحي عن منصبه كرئيس للحزب تحملا لمسؤولية قرار الاندماج مع حزب الأمل والذي أدى إلى تشرذم الحزب قبل الانتخابات. وقد اختار الحزب الديمقراطي في مؤتمره في 31 أكتوبر/تشرين الأول أوتسوكا كوهيي – وهو عضو في مجلس الشيوخ (المستشارين) – رئيسا جديدا له.

سوبارو تعلن أنها استخدمت – على غرار شركة نيسان – عمالا غير مؤهلين لفحص المركبات المكتملة في مصنعها الرئيسي في أوتا بمحافظة غونما. وسوف تستدعي الشركة جميع المركبات التي خضعت لتلك الفحوصات والبالغة 2.55 مليون مركبة.

30

اكتشاف أجزاء من 9 جثث مقطعة الأوصال في شقة في زاما بمحافظة كاناغاوا. وفي اليوم التالي اعتقلت شرطة العاصمة طوكيو الرجل البالغ من العمر 27 عاما والذي يعيش في الشقة بتهمة التخلص من إحدى الجثث. وقد اعترف المشتبه به بقتل امرأة تبلغ من العمر 23 عاما من هاتشوؤجي في طوكيو والتي كانت مفقودة منذ وقت مبكر من هذا الشهر.