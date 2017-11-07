Большая победа ЛДП на выборах в Палату представителей, скандал о фальсификациях проверок качества в металлургической корпорации Kobe Steel, экстренная посадка и возгорание вертолета ВС США на Окинаве и другие события октября 2017 г.

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Заместитель председателя Демократической прогрессивной партии Эдано Юкио объявил о формировании для выборов в Палату представителей (нижнюю палату Парламента Японии) Конституционно-демократической партии. В состав новой партии вошли 15 депутатов прошлого состава Палаты представителей от Демократическо-прогрессивной партии, отреагировавших таким образом на заявление лидера Партии надежды Коикэ Юрико о том, что она исключает выдвижение от имени своей партии тех демократов, которые не разделяют её позиции по внесению поправок в Конституцию Японии и другим вопросам.

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Комиссия по ядерному регулированию завершила подготовку доклада, в котором подтверждается соответствие стандартам безопасности реакторов номер 6 и 7 атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», оператором которой является Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO). Впервые принято решение о соответствии новым стандартам кипящих реакторов – такого же типа, как на АЭС «Фукусима-1». Решение стало также первым одобрением возобновления эксплуатации ядерных реакторов для компании TEPCO.

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Шведская академия объявила о присуждении Нобелевской премии по литературе 2017 года британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, известному как автор бестселлера «Остаток дня».

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Токийский дисциплинарный суд, рассмотрев дело об обвинении крупной рекламной фирмы «Дэнцу» в нарушении трудового законодательства и незаконных сверхурочных, в связи с которыми покончила с собой поступившая в компанию работница, удовлетворил требование обвинения и вынес решение о наложении штрафа величиной 500 тыс. йен.

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Металлургическая компания Kobe Steel сообщила о фальсификации данных сертификации на прочность и другие свойства части алюминиевой и медной продукции и отгрузке заказчикам изделий, не соответствующих требованиям. Также выяснилось, что административные работники на местах скрывали факты таких нарушений.

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На проходившем в Канаде Чемпионате мира по спортивной гимнастике Мураками Май (из Национального университета физической культуры) завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. Женское золото на Чемпионате мира досталось японской спортсменке впервые за 63 года, с тех пор как на Чемпионате в Риме Танака (ныне Икэда) Кэйко победила в упражнениях на бревне.

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Компания «Мицубиси дзюкогё» и Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) успешно вывели на орбиту спутник «Митибики-4» создаваемой правительством Японии системы позиционирования, призванной стать дополнением к системе GPS.

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Окружной суд Фукусимы, рассмотрев иск жителей Фукусимы и соседних префектур, требовавших от правительства и Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) выплаты компенсаций общей суммой приблизительно 16 млрд йен в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1», вынес вердикт о выплате правительством и TEPCO в общей сложности около 500 млн йен. При этом суд отклонил требование полной реституции.

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Впервые приблизительно за 6 лет с сентября 2011 года произошло извержение вулкана Симмоэдакэ в горах Кирисима на границе префектур Миядзаки и Кагосима.

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На расположенном неподалеку от полигона ВС США пастбище на территории деревни Хигаси на главном острове префектуры Окинава сильные повреждения в результате возгорания получил совершивший вынужденную посадку тяжелый транспортный вертолёт с американской военной авиабазы Футэмма (г. Гинован). Местные жители и семь членов экипажа вертолёта не пострадали. Губернатор Онага Такэси заявил, что он «решительно протестует», выразив опасения по поводу все новых аварий американской техники на территории префектуры.

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Министерство по делам окружающей среды сообщило о том, что в результате обследования, проведенного по всему острову Цусима в префектуре Нагасаки с целью подтвердить сведения о замеченной на территории страны впервые за 38 лет эндемичной японской речной выдре, удалось установить факт обитания выдры обыкновенной. В министерстве отметили, что считают маловероятной возможность обитания японской выдры.

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В ходе стартовавшего в Вашингтоне второго раунда Японско-американского экономического диалога состоялись переговоры заместителя премьер-министра Японии, по совместительству министра финансов Асо Таро и вице-президента США Майка Пенса. Согласно сообщениям сопровождавших представителей японского правительства, Пенс проявил сильную заинтересованность в начале переговоров с Японией по вопросу заключения двустороннего соглашения о либерализации торговли.

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Международная исследовательская группа, в состав которой входят представители Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), проанализировав данные, собранные лунным спутником «Кагуя», пришла к выводу о наличии под лунной поверхностью в районе, известном как холмы Мариуса, огромной подземной пещеры, простирающейся на 50 километров.

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Автомобилестроительная компания Nissan, вовлеченная в скандал по поводу проверок готовых автомобилей рабочими без соответствующей квалификации на всех шести заводах компании в Японии, сообщила, что проверки не сертифицированным персоналом осуществлялись на четырех заводах и после того, как были выявлены такие нарушения. Было принято решение приостановить отгрузку и реализацию автомобилей, выпущенных для внутреннего рынка всеми шестью предприятиями.

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На 48-х выборах в Палату представителей Парламента Японии большую победу одержала Либерально-демократическая партия, которой досталось 284 места. С учетом результата партии Комэй общее число мандатов правящей коалиции достигло 313, превысив две трети (310) голосов, необходимых для инициации процесса внесения поправок в Конституцию Японии. Конституционно-демократическая партия получила 55 мест и стала ведущей политической силой в оппозиции. Партия надежды завоевала 50 мест – на 7 меньше, чем партия рассчитывала получить до начала предвыборной борьбы.

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Необычайно мощный тайфун, 21-й по счёту в нынешнем сезоне, обрушился на Японию в районе полуострова Омаэдзаки в префектуре Сидзуока. Пройдя по региону Канто, тайфун вновь направился в океан у побережья города Иваки в префектуре Фукусима. Сильные ливни прошли на обширных территориях от региона Кинки до региона Тохоку. В шести префектурах погибло в общей сложности 8 человек.

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Метеорологическое управление Японии объявило о своем намерении публиковать «Информацию, связанную с сейсмической активностью в разломе Нанкай» – оценку сейсмических толчков и аномальных явлений, вызывающих опасения о возможности мощного землетрясения в зоне этого разлома, минимум через 2 часа.

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Демократическая прогрессивная партия Японии провела заседание своих депутатов обеих палат парламента, на котором было принято решение отказаться от курса на объединение с Партией надежды, который был взят перед выборами в Палату представителей, и сохранить партию, в том числе ее региональные структуры. Лидер партии Маэхара Сэйдзи выразил намерение уйти в отставку, взяв на себя ответственность за раскол в партийных рядах, вызванный решением о слиянии с Партией надежды. На съезде 31 октября новым председателем партии был избран депутат Палаты советников Оцука Кохэй.

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Автомобилестроительная компания Subaru сообщила о том, что на главном сборочном предприятии фирмы в городе Ота (преф. Гумма) проверку готовых автомобилей осуществляли работники, не имеющие надлежащей квалификации. Компания решила отозвать (и при необходимости выполнить бесплатный ремонт) в общей сложности 255 тысяч автомобилей всех моделей, к проверкам которых имел отношение неквалифицированный персонал. Компания Subaru стала вторым японским производителем, объявившем о нарушении правил контроля качества готовой продукции, вслед за фирмой Nissan.[Новости] Автопроизводитель Subaru использовал для контроля качества неквалифицированных сотрудниковВ квартире жилого дома в городе Дзама (преф. Канагава) были обнаружены расчленённые тела 9 человек. 31 октября полиция арестовала проживающего в квартире 27-летнего мужчину по подозрению в попытке избавиться от тела. Подозреваемый признался в убийстве пропавшей без вести 23-летней женщины из города Хатиодзи (входит в состав Токио)[Новости] Части тел девяти человек найдены в квартире недалеко от Токио