El primer ministro Abe Shinzō inauguró su cuarto gabinete, el presidente estadounidense Donald Trump visitó por primera vez Japón y el campeón de sumō Harumafuji presentó su renuncia al verse envuelto en un escándalo de violencia. Estas y otras noticias fueron las historias más destacadas del pasado mes de noviembre en Japón.

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Abe Shinzō (PLD) es investido como el 98.º primer ministro de Japón en una convocatoria especial de la Dieta tras vencer en las elecciones de octubre. El primer ministro inaugura su cuarto Gabinete formado por los miembros del último ejecutivo creado el pasado mes de agosto.

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El presidente estadounidense Donald Trump realiza su primera visita a Japón desde su elección. Junto a la primera dama Melania Trump, el presidente se reúne con el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko en el Palacio Imperial en la mañana del 6 de noviembre. En una reunión con el primer ministro Abe por la tarde, ambos líderes acuerdan aumentar la presión sobre Corea del Norte en respuesta al desarrollo de armamento nuclear y misiles balísticos. Durante su visita, el presidente Trump dedica tiempo a discutir el déficit comercial con Japón.

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Japón adopta de forma unilateral sanciones adicionales contra Corea del Norte, congelando los activos de 35 organizaciones y particulares relacionados con el país, después de la aprobación en una reunión del Gabinete.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cierra con 22.937,60 puntos, alcanzando el nivel alto que tenía hace 25 años y 10 meses, desde enero de 1992, y superando el nivel más alto desde que estallara la burbuja, los 22.666 puntos de junio de 1996.

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El Partido de la Esperanza elige a Tamaki Yūichirō durante su primera votación para nombrar a un colíder. El 14 de noviembre la gobernadora de Tokio Koike Yuriko renuncia como colíder y Tamaki se convierte en el único líder del partido.

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El pícher y bateador estrella de los Nippon Ham Fighters Ōtani Shōhei anuncia oficialmente su deseo de jugar en las Grandes Ligas estadounidenses.

Los 11 países restantes que continúan discutiendo el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) después de que los Estados Unidos saliese del mismo establecen un marco general para el mismo en una reunión de ministros en Vietnam. Acuerdan congelar 20 requisitos relacionados con la propiedad intelectual y otras materias hasta que los Estados Unidos vuelva a unirse al grupo más adelante.

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El primer ministro Abe se reúne con el premier chino Li Keqiang en Manila. Ambos líderes acuerdan aumentar sus esfuerzos para mejorar la relación entre sus países al ser este año el 45.º aniversario de la normalización de sus relaciones diplomáticas y en 2018 el 40.º aniversario de su Tratado de Paz y Amistad.

La superficie de una roca expuesta al aire libre en Ichihara, en la prefectura de Chiba, es nombrada como el lugar más prometedor para un “clavo dorado”, o Sección estratotipo y punto de límite global (GSSP, por sus siglas en inglés), utilizado como referencia global para designar el límite entre dos eras geológicas. Si la Unión Internacional de Ciencias Geológicas elige este punto como marcador oficial, esto llevará a la nominación de la era geológica que comenzó hace 770.000 años y terminó hace 126.000 años como el “Chibaniano”, en honor a la prefectura de Chiba, en la que se encuentra.

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El ministro de Educacion Hayashi Yoshimasa aprueba el plan de la institución educativa Kake Gakuen para construir una facultad de medicina veterinaria en un distrito estratégico especial en Imabari, en la prefectura de Ehime. La Universidad de Ciencias de Okayama, perteneciente a esta institución, planea establecer la facultad en dicho lugar en abril de 2018. Los partidos de la oposición preguntan en la Dieta si la amistad del primer ministro Abe con el dueño de esta institución, Kake Kōtarō, influyó en la aprobación de ese plan.

El campeón de sumō Harumafuji se disculpa públicamente después de que apareciese en las noticias que había agredido al joven luchador Takanoiwa durante una gira por la prefectura de Tottori en octubre. Harumafuji se retira del Gran Torneo de Sumō de Kyūshū. El 29 de noviembre anuncia su retirada del mundo del sumō profesional.

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Japón conmemora el 40.º aniversario del secuestro de Yokota Megumi, que entonces tenía 13 años, por agentes norcoreanos cerca de su casa de la prefectura de Niigata. En una rueda de prensa en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, su madre, Yokota Sakie, expresa su esperanza de que su hija vuelva a casa algún día.

Yokota Sakie habla en un acto en Niigata el 18 de noviembre y hace un llamamiento para que se solucione cuanto antes la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. (© Jiji)

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El porcentaje de apoyo al Gabinete del primer ministro Abe sube 8,3 puntos porcentuales respecto a octubre hasta el 45,4 %, según una encuesta de opinión de Jiji Press. El porcentaje de rechazo cae 4,7 puntos porcentuales hasta el 37,1 %, quedando nuevamente por debajo del porcentaje de apoyo.

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Toshiba anuncia que planea reunir 600.000 millones de capital emitiendo nuevas acciones para asignación a terceros el 5 de diciembre. Esta es una medida preventiva en caso de que no pueda vender su filial de semiconductores Toshiba Memory antes del final de marzo de 2018. Con esto quiere evitar quedar fuera de la Bolsa de Tokio con motivo de haber estado dos años consecutivos con un patrimonio neto negativo.

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La policía de Tokio vuelve a arrestar a Shiraishi Takahiro bajo la sospecha de que podría ser el autor del asesinato de una mujer de Hachiōji, en Tokio, como parte de sus pesquisas tras el descubrimiento de los restos de nueve personas en su apartamento de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Shiraishi se puso en contacto con la mujer, que le transmitió su deseo de quitarse la vida a través de Twitter. Shiraishi admite haberla invitado a su apartamento y haberla matado, más que ayudarle para que se suicidase.

Una fotografía tomada el 10 de noviembre del apartamento de Zama donde se encontraron los restos de nueve personas desaparecidas, incluidas tres estudiantes de instituto. (© Jiji)

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anuncia que los estudiantes japoneses de 15 años de edad quedaron segundos, en un ranking de 52 países y regiones, en el apartado de resolución colaborativa de problemas perteneciente al estudio sobre logros educativos en el mundo del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (informe PISA) en 2015. Japón quedó en primer lugar entre los 32 países miembros de la OCDE.La Junta Auditora de Japón publica sus hallazgos relacionados con la venta de un terreno propiedad del Estado a la institución educativa Moritomo Gakuen con un descuento de 800 millones de yenes. La junta afirma que no pudo encontrar suficientes evidencias sobre la cantidad estimada de residuos enterrados bajo esos terrenos, que es la razón que se alegó para la reducción del precio.Mitsubishi Materials, la productora de metal no ferroso, anuncia que dos de sus empresas filiales falsificaron datos de calidad y enviaron productos que no satisfacían los requerimientos demandados por el cliente ni los estándares de la compañía.Ocho hombres que dicen ser de Corea del Norte llegan en un barco de madera a la costa de Yurihonjō, en la prefectura de Akita, y son detenidos. El 27 de noviembre un barco con ocho cuerpos es descubierto en Oga, también en Akita. En noviembre fueron encontradas en las costas japonesas numerosos barcos pesqueros que se cree proceden de Corea del Norte.Toray anuncia que su empresa filial falsificó datos de calidad de sus llantas. El problema fue detectado en julio de 2016, pero no fue hecho público hasta un año después. La falsificación de datos comenzó cuando el actual presidente de la patronal japonesa (Keidanren) Sakakibara Sadayuki era el presidente de Toray.Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental Hwasong-15, desarrollado recientemente. Se cree que ha logrado alcanzar una altitud de 4.500 kilómetros y recorrido unos 960 kilómetros antes de caer en una zona económica exclusiva de Japón, a unos 250 kilómetros al oeste de la prefectura de Aomori. El primer ministro Abe critica este lanzamiento como un “acto de violencia inaceptable” en declaraciones a los medios de comunicación.