第4次安倍内閣発足、トランプ米大統領の初来日、横綱日馬富士の暴行問題など、2017年11月の日本の出来事を振り返る。

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10月の衆院選を受けた特別国会が召集され、安倍晋三自民党総裁が第98 代の首相に選出された。首相は8月の内閣改造で任命した閣僚全員を再任し、第4次内閣を発足させた。

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米国のトランプ大統領が就任後、初来日した。天皇、皇后両陛下は6日午前、大統領夫妻と皇居で会見した。安倍首相は同日午後に大統領と会談し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に対し、圧力を最大限まで高めることで一致。大統領は通商政策で対日貿易赤字の是正に言及した。

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政府は北朝鮮の核・ミサイル開発への独自制裁として、北朝鮮の35団体・個人を新たに資産凍結の対象とする追加措置を閣議了解した。

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東京株式市場は日経平均株価の終値が2万2937円60銭で、1996年6月につけたバブル崩壊後の高値（2万2666円）を更新、92年1月以来25年10カ月ぶりの水準になった。

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希望の党の玉木雄一郎衆院議員が、党内の選挙で共同代表に選ばれた。14日には小池百合子東京都知事が共同代表を辞任する意向を表明し、玉木氏が単独で代表に就いた。

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プロ野球日本ハムの大谷翔平投手が、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指すことを正式に表明した。

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離脱した米国を除く環太平洋連携協定（TPP）署名11カ国は、閣僚会合で大筋合意した新協定の内容を発表した。知的財産分野など20項目は、米が戻るまで現協定の実施を先送りする「凍結扱い」にする。

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安倍首相は中国の李克強首相とマニラで会談した。今年が日中国交正常化45周年、2018年が平和友好条約締結40周年に当たることを踏まえ、関係改善の動きを加速させることで一致した。

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千葉県市原市にある地層について、国際地質科学連合の専門部会が、77万年前の地質時代の境界を研究する上で最も優れた地層「国際標準模式地」にふさわしいとする答申をまとめたことが分かった。決定すれば77万年前～12万6000年前の地質時代が、千葉の時代を意味する「チバニアン」と名付けられる。

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林芳正文部科学相は、学校法人「加計学園」（岡山市）による獣医学部新設を認可したと発表した。同学園の岡山理科大学が、国家戦略特区に指定された愛媛県今治市に18年4月、開設する。野党は、学園の加計孝太郎理事長と友人関係にある安倍首相や首相側近の関与がなかったか、国会で追及している。

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大相撲の横綱日馬富士が、10月下旬の鳥取市での巡業中、幕内貴ノ岩に暴行を加えていたことが分かった。九州場所3日目から休場、17日に鳥取県警の事情聴取を受けた。場所後の29日には、日本相撲協会に引退届を提出した。

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北朝鮮に横田めぐみさん＝当時（13）＝が拉致されてから40年となった。めぐみさんの両親が川崎市内で記者会見し、母の早紀江さん（81）は「帰してくださいという思いだけ」と心境を語った。

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時事通信の11月の世論調査によると、安倍内閣の支持率は前月比8.3ポイント増の45.4％となった。不支持率は同4.7ポイント減の37.1％で、2カ月ぶりに支持が不支持を上回った。

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東芝は、約6000億円の第三者割当増資を12月5日に実施すると発表した。18年3月末までに半導体子会社「東芝メモリ」を売却できない場合に備え、資本増強を図る。これにより、上場廃止となる2期連続の債務超過を回避できる公算。

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神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件で、警視庁は東京都八王子市の女性（23）に対する殺人容疑で、白石隆浩容疑者（27）を再逮捕した。白石容疑者は主にツイッターを通じ、自殺願望のある女性に接触。部屋に誘い出していたが、自殺の手助けではなく殺人だったと認めている。9人は15～26歳で、高校生も3人含まれていた。

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経済協力開発機構（OECD）は、世界の15歳（日本は高校1年）を対象に15年に実施した国際学習到達度調査（PISA）のうち、他者と共同で課題を解決する力を測る「協同問題解決能力調査」の結果を公表した。日本の平均得点は、参加した52カ国・地域のうち2位。OECD加盟32カ国の中ではトップだった。

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学校法人「森友学園」（大阪市）に国有地が約8億円値引きされて売却された問題で、会計検査院は検査結果を公表。値引き額算定の基となった地中のごみの推計量について「十分な根拠が確認できない」と指摘した。

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非鉄大手の三菱マテリアルは、連結子会社2社が検査記録データの改ざんなど不適切な行為により、顧客が求める品質や社内基準を満たさない「不適合品」を出荷していたことが判明したと発表した。

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秋田県由利本荘市に木造船が漂着し、「北朝鮮から来た」と話す男性8人が保護された。27日には同県男鹿市に漂着した船の中から8人の遺体が発見された。木造船の漂着は11月に入り、青森県、新潟県などでも確認されており、いずれも北朝鮮の漁船とみられる。［ニュース］秋田で木造船から８遺体＝東北、北陸で相次ぐ漂着−北朝鮮漁船か、海保・警察東レは、子会社がタイヤ素材などの品質データを改ざんしていたと発表した。16年7月に不正を把握しながら、1年4カ月も公表していなかった。経団連の榊原定征会長は東レ前社長（現相談役）で、不正行為は社長在任中に始まっていた。［ニュース］東レもデータ改ざん＝経団連会長会社で発覚－昨年７月把握、当初は非公表北朝鮮が新型の大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星（ファソン）15」1発を発射。高度は約4500キロに達し、約960キロ飛行して青森県西方約250キロの日本の排他的経済水域（EEZ）内に落下したと推定される。安倍首相は「暴挙を断じて容認できない」と非難した。［ニュース］北朝鮮、ＩＣＢＭ発射＝日本海のＥＥＺに着水−高度過去最高４５００キロ