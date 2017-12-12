Начало работы четвёртого кабинета под руководством Абэ Синдзо, первый визит в Японию президента США Дональда Трампа, скандал с насилием со стороны великого чемпиона Харумафудзи и другие события ноября 2017 года в Японии.

1

Внеочередная парламентская сессия, созванная после октябрьских выборов в Палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии, избрала 98-м премьер-министром страны лидера Либерально-демократической партии Абэ Синдзо. Четвёртый кабинет под руководством премьер-министра Абэ приступил к работе после утверждения в том же составе, который был сформирован в ходе августовских перестановок.

Статья по теме:

[Новости] Правящая коалиция одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента Японии

5

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп совершил свой первый визит в Японию. В первой половине дня 6 ноября император Японии и его супруга встретились в императорском дворце в Токио с президентом и первой леди США. В тот же день пополудни состоялись переговоры президента с премьер-министром Абэ Синдзо, на которых стороны договорились усилить до максимума давление, оказываемое на Северную Корею в связи с продолжением этой страной ядерных и ракетных разработок. Президент США также затрагивал в ходе визита в рамках своей внешнеторговой политики вопрос исправления дефицита торгового баланса своей страны в отношениях с Японией.

Статьи по теме:

[Новости] Абэ Синдзо и Дональд Трамп договорились об усилении давления на Северную Корею

Стратегический вакуум в Восточной Азии: анализ первого визита президента США Дональда Трампа в Японию

[Новости] Президент США Дональд Трамп встретился с японцами, которых в прошлом похищала Северная Корея

7

В качестве односторонних санкций в связи с ядерными и ракетными разработками Пхеньяна правительство Японии решением кабинета министров распорядилось дополнительно заморозить активы 35 северокорейских организаций и частных лиц.

Статья по теме:

[Новости] Япония вводит дополнительные санкции к Северной Корее

Эталонный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на момент закрытия торгов составил 22 937,60 йены. Тем самым он обновил рекорд за период со времени схлопывания «экономики мыльного пузыря», установленный в июне 1996 года (22 666 йен), и достиг уровня, который в последний раз наблюдался 25 лет и 10 месяцев назад – в январе 1992 года.

10

Сопредседателем Партии надежды по результатам внутрипартийных выборов стал депутат Палаты представителей Тамаки Юитиро. Губернатор Токио Коикэ Юрико 14 ноября выразила намерение оставить пост сопредседателя, после чего Тамаки стал полноправным председателем этой политической партии.

Статья по теме:

[Новости] Губернатор Токио Коикэ Юрико уходит с поста лидера Партии надежды

11

Питчер японской профессиональной команды «Ниппон Хаму» Отани Сёхэй официально изъявил желание перейти в Главную лигу бейсбола США.

Одиннадцать стран, остающихся в составе участников Соглашения о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ТПП) после выхода США, объявили содержание нового рамочного соглашения, достигнутого в ходе встречи на уровне министров. Реализацию двадцати положений в рамках существующего соглашения, в том числе тех, которые относятся к сфере интеллектуальной собственности, было решено отложить («заморозить») до возвращения США в состав участников ТПП.

13

В Маниле состоялись переговоры премьер-министра Японии Абэ Синдзо с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны согласились активизировать работу по улучшению двусторонних отношений с учётом того, что на нынешний год приходится 45-я годовщина нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем, а на 2018 год – 40-я годовщина заключения Договора о мире и дружбе.

Стало известно о том, что, согласно докладу, подготовленному советом экспертов Международной федерации геологических наук, слой почвы в городе Итихара префектуры Тиба наилучшим образом подходит в качестве разреза и пункта стратотипов глобальных стратиграфических границ для геологического периода 770-тысячелетней давности. В случае утверждения, геологический период от 770 тысяч до 126 тысяч лет назад получит название «Тибанийского», т. е. «период Тибы».

14

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Хаяси Ёсимаса объявил о выдаче образовательному учреждению «Какэ гакуэн» (г. Окаяма) разрешения на открытие нового факультета ветеринарной медицины. В апреле 2018 года университет естественных наук «Какэ гакуэн» откроет этот факультет на территории со статусом особого государственного района стратегического развития в городе Имабари префектуры Эхимэ. Оппозиционные партии в парламенте пытаются установить причастность к этому решению премьер-министра Абэ Синдзо и его окружения, поскольку премьер-министр находится в дружеских отношениях с директором «Какэ гакуэн» Какэ Котаро.

Стало известно, что выступающий в ранге ёкодзуна (великий чемпион) борец сумо Харумафудзи в ходе спортивного турне в третьей декаде октября в городе Тоттори избил младшего профессионального борца Таканоива. В третий день Чемпионата Кюсю, 17 ноября, он был допрошен полицией Тоттори, а 29 ноября, в день окончания этого турнира, Харумафудзи уведомил Японскую ассоциацию сумо о выходе в отставку.

Статьи по теме:

[Новости] Чемпион сумо обидел младшего спортсмена

[Новости] Чемпион сумо Харумафудзи оставляет спорт из-за избиения младшего борца

15

Со дня похищения в Северную Корею 13-летней Ёкоты Мэгуми прошло 40 лет. Родители Мэгуми провели в городе Кавасаки пресс-конференцию, на которой мать Мэгуми, Сакиэ, которой 81 год, рассказала о своих чаяниях: «Я всего лишь прошу, чтобы её вернули».

Мать Сакиэ Ёкота призывает решить проблему похищений на собрании в городе Ниигата по случаю 40-летней годовщины похищения её дочери Мэгуми в Северную Корею, 18 ноября, вторая половина дня, район Тюо города Ниигата (фотография Jiji Press)

17

По результатам ноябрьского опроса общественного мнения, проведённого Jiji Press, уровень поддержки кабинета министров под руководством Абэ Синдзо прибавил по сравнению с предыдущим месяцем 8,3 пункта, составив 45,4%. Уровень неодобрения правительства уменьшился на 4,7 пункта до 37,1%. Уровень поддержки превысил уровень неодобрения впервые за два месяца.

19

Компания Toshiba объявила о привлечении 5 декабря от третьих лиц дополнительного капитала на сумму приблизительно 600 млрд йен путём дополнительного выпуска акций. Фирма планирует укрепить капитал на случай, если до марта 2018 года ей не удастся продать своё дочернее предприятие по производству полупроводников Toshiba Memory. В компании рассчитывают, что это позволит избежать превышения долгов над активами на протяжении двух финансовых лет подряд, что служит основанием для исключения акций из обращения на токийском фондовом рынке.

20

В связи с обнаружением останков девяти человек в квартире дома в городе Дзама префектуры Канагава полиция повторно арестовала 27-летнего Сираиси Такахиро по подозрению в убийстве 23-летней женщины из города Хатиодзи (административно входит в состав Токио). Подозреваемый Сираиси переписывался, главным образом через соцсеть Твиттер, с женщинами, выражавшими суицидальные намерения. Он признаёт, что завлекал их в своё жилище, где происходило не оказание помощи в самоубийстве, а убийство. Возраст 9 жертв составляет от 15 до 26 лет, трое были старшеклассницами.

Дом, в квартире которого обнаружили останки 9 человек, в том числе 3 учащихся старших классов, 10 ноября, преф. Канагава, город Дзама (фотография Jiji Press)

Статья по теме:

[Новости] Части тел девяти человек найдены в квартире недалеко от Токио

21

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты своего Исследования способностей к совместному решению задач, которое проводилось в рамках Программы международной оценки учащихся (PISA) за 2015 год (возраст обследуемых – 15 лет, что соответствует 1-му классу японской полной средней школы). Оценивалась способность решать поставленные задачи во взаимодействии с другими людьми. Средний балл Японии оказался на 2-м месте среди 52-х стран и регионов, где проводилось исследование. Среди 32-х стран-участниц ОЭСР Япония заняла первое место.

Статья по теме:

[Новости] Японские ученики заняли второе место при проверке способности к совместному решению задач

22

Ревизионная палата Японии опубликовала результаты проверки, проведённой в связи со скандалом о продаже образовательному учреждению «Моритомо гакуэн» (г. Осака) государственного земельного участка со скидкой в размере около 800 млн йен. Как отмечается, «не было выявлено достаточных оснований» для расчётного объёма содержащегося в земле мусора, положенного в основу расчёта величины скидки.

23

Крупный производитель цветных металлов компания Mitsubishi Materials сообщила о том, что в результате фальсификации результатов контроля качества и других ненадлежащих действий её двух дочерних предприятий заказчикам поставлялась «ненадлежащая продукция», не соответствующая внутренним стандартам качества.

Статья по теме:

[Новости] На судне у берегов Японии обнаружено восемь мёртвых тел

28

Статья по теме:

[Новости] Скандал с фальсификацией спецификаций материалов для автомобильных шин в компании Toray Industries

29

Статья по теме:

[Новости] Северная Корея запустила очередную ракету в Японское море

С деревянной лодки, принесённой к городу Юрихондзё в префектуре Акита, были спасены 8 мужчин, которые утверждают, что «прибыли из Северной Кореи». В городе Ога той же префектуры 27 ноября в дрейфовавшей лодке были обнаружены тела 8 человек. С начала ноября случаи дрейфа деревянных лодок отмечены также в префектурах Аомори, Ниигата и других местах. Все они, как полагают, являются северокорейскими рыболовными судами.Компания «Торэ» сообщила о фальсификации данных качества продукции на своём дочернем предприятии, выпускающем материалы для автомобильных покрышек и других изделий. Нарушения были выявлены в июле 2016 года и не обнародованы на протяжении года и шести месяцев. Они начались тогда, когда председатель Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн) Сакакибара Садаюки, который прежде занимал пост президента фирмы «Торэ» (ныне в должности советника), возглавлял эту компанию.Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15». Достигнув высоты приблизительно 4 500 километров, ракета предположительно пролетела около 960 километров, прежде чем упасть в морские воды в пределах исключительной экономической зоны Японии примерно в 250 километрах западнее префектуры Аомори. Премьер-министр Абэ Синдзо выступил с критикой этого шага, заявив о том, что «буйство решительно неприемлемо».(Статья на японском языке опубликована 1 декабря 2017 г.)