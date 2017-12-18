ترامب يقوم بأول زيارة له لليابان بعد توليه منصبه، اعتزال بطل السومو هارومافوجي إثر فضيحة اعتداءه على مصارع أقل منه رتبة، سقوط صارووخ باليستي كوري شمالي في بحر اليابان، نعرض لكم في هذا التقرير أهم الأخبار والأحداث التي مرت على اليابان خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

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اختيار شينزو آبي رسمياً رئيساً للوزراء من قبل كلا المجلسين في افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان الـ 195. ولا تزال حكومته دون تعديل وزاري منذ آخر تعديل في أغسطس/ آب الماضي.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقوم بزيارته الأولى لليابان منذ انتخابه. ويلتقي هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو في القصر الإمبراطوري صباح يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء آبي عقب ظهر هذا اليوم، يتفق الزعيمان على زيادة الضغط على كوريا الشمالية، في ردعلى تطويرها المستمر لصوريخها النووية والباليستية. وخلال زيارته، قام ترامب بمناقشة العجز التجاري الأمريكي مع اليابان.

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اليابان تعتمد عقوبات أحادية إضافية ضد كوريا الشمالية حيث قامت بتجميد أصول 35 منظمة وأشخاص مرتبطين بها بعد الموافقة عليها فى اجتماع لمجلس الوزراء.

إغلاق مؤشر نيكي للأسهم فى بورصة طوكيو عند 22,937.60 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 25 عاماً.

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حزب الأمل ينتخب تامأكي يوويتشرو زعيماً للحزب. فقد استقالت محافِظة طوكيو كويكى يوريكو كزعيمة للحزب في 14 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي وأصبح تامأكي زعيم الحزب الوحيد.

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رامي وضارب الكرات نجم فريق (نيبون هام فايترز) للبيسبول أوتاني شوهي يعلن رسمياً رغبته في الانتقال إلى دوري البيسبول الرئيسي بالولايات المتحدة.

الدول الإحدى عشر الباقية في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لا تزال مستمرة في مناقشاتها عقب رفض الولايات المتحدة للاتفاقية، وهناك تسوية على نطاق واسع لإطار الاتفاقية في اجتماع الوزراء المعنيين في فيتنام. حيث قرروا تجميد 20 ملكية فكرية وغيرها من المتطلبات حتى عودة انضمام الولايات المتحدة المحتملة إلى كتلة الدول المشاركة في وقت لاحق.

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رئيس الوزراء آبى يجتمع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ في مانيلا. حيث اتفق الجانبان على تعزيز الجهود الرامية الى تحسين علاقاتهما مع احتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والأربعين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وجدير بالذكر أن العام القادم هو الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام والصداقة الدولتين.

اعتبار الواجهات الصخرية المكتشفة في مدينة إشيهارا بمحافظة تشيبا انسب المواقع لتكون ”golden spike“ ”الارتفاع الذهبي“ أو نقطة القطاع الصخري الفاصل بين حدود أزمنة الطبقات الجيولوجية العالمية (GSSP) والتي سيتم استخدامها كمرجع دولي لتحديد الحدود بين عصرين جيولوجيين. وإذا تم اختيار هذه النقطة من قبل الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية كعلامة رسمية، فسوف يؤدي ذلك إلى تسمية العصر الجيولوجي الذي بدأ قبل 770,000 عام وانتهى منذ 126,000 عام بعصر ”Chibanian“ ”تشيبانيان“ تيمنا بموقع الاكتشاف بمدينة تشيبا.

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وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني هاياشي يوشيماسا يوافق على خطة مؤسسة كاكي التعليمية لبناء كلية الطب البيطري في منطقة استراتيجية معينة خصيصا في مدينة إماباري بمحافظة إهيمي. وتهدف جامعة أوكاياما للعلوم التابعة للمؤسسة إلى إنشاء الكلية هناك في أبريل/ نيسان لعام 2018. وقد طرحت الأحزاب المعارضة تساؤلات في البرلمان حول ما إذا كانت صداقة مالك المؤسسة كاكي كاتارو لرئيس الوزراء آبي وموظفيه قد أثرت على قرار الموافقة أم لا.

لاعب السومو والحاصل على مرتبة يوكوزونا هارومافوجي يقدم اعتذارا علنيا بعد انتشار أنباء اعتدائه على المصارع الأصغر سنا أكانويوا خلال جولة أكتوبر/ تشرين الأول بمحافظة توتوري. هذا وقد تم تنحيته من بطولة كيوشو الكبرى للسومو. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن عن اعتزاله رياضة السومو.

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اليابان تحيي الذكرى الأربعين لاختطاف يوكوتا ميغومي عندما كانت في سن الثالثة عشر من عمرها، من قبل عملاء كوريا الشمالية بالقرب من منزلها في محافظة نيغاتا. وفي مؤتمر صحفي عقد في كاواساكي بمحافظة كاناغاوا، أعربت والدتها يوكوتا ساكي عن أملها في أن تعود ابنتها إلى البيت يوما ما.

يوكوتا ساكي تتحدث في أحد المناسبات بمحافظة نيغاتا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، دعت فيها إلى إيجاد حل سريع لمسألة عمليات الاختطاف الكورية الشمالية للمواطنين اليابانيين. جيجي برس.

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ارتفاع نسبة التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء آبي بنسبة 8.3 نقطة مئوية من أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى 45.4٪، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة جي جي برس. حيث انخفض معدل الرفض بنسبة 4.7 نقطة مئوية ليصل إلى 37.1٪، محققا انخفضا عن معدل الموافقة مرة أخرى.

19

توشيبا تعلن عن خطط لرفع حصة رأس المال إلى 600 مليار ين من خلال اصدار أسهم جديدة يتم تخصيصها لطرف ثالث في 5 ديسمبر/ كانون الأول. ويعد هذا هو الإجراء التحوطي في حال لم تتمكن من بيع شركتها الفرعية توشيبا لموَّصلات الذاكرة توشيبا ميموري قبل نهاية مارس/ آذار 2018. وبذلك، فإنه من المرجح أن تتمكن من تجنب الرفع من قوائم بورصة طوكيو بسبب سنتين متتاليتين من صافي القيمة السالبة.

20

شرطة طوكيو تعتقل مجدداً شيرايشى تاكاهيرو للاشتباه في قتله امرأة من حي هاتشي أووجى بطوكيو كجزء من تحقيقاتها في اكتشاف بقايا مقطوعة من تسعة أشخاص في حي زاما بمحافظة كاناغاوا. وكان شيرايشي على اتصال مع المرأة، التي أعربت عن رغبتها الانتحارية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقد اعترف بدعوتها إلى شقته وقتلها بدلاً من مساعدتها على الانتحار.

صورة تم التقاطها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشقة التي عُثر بها على بقايا تسعة أشخاص مفقودين بحي زاما ، بينهم ثلاثة من طلاب المدارس الثانوية. جيجي برس.

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منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن أن الطلاب اليابانيين احتلوا المرتبة الثانية في حل المشاكل التعاونية، وذلك طبقا لدراسة استقصائية دولية عن التحصيل الدراسي لعام 2015. واختبر برنامج تقييم الطلاب الأجانب طلاب تبلغ أعمارهم 15 عاما من بين 52 نظاما اقتصاديا. وانهت اليابان أولا من بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 32 عضوا.

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غرفة مراجعة الحسابات في اليابان تنشر النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق ببيع قطعة أرض مملوكة للدولة إلى الهيئة التعليمية موريتومو غاكوئين بخصم يصل إلى 800 مليون ين ياباني. وذكرت أنها لا تستطيع العثور على أدلة مقنعة على الكمية المقدرة للنفايات المدفونة تحت الأرض، وهو السبب الذي أعطي سعراً منخفضاً لقطعة الأرض.

23

شركة ميتسوبيشي للمواد الخام تعلن عن قيام شركتين فرعيتين لها بالقيام بتزوير بيانات المنتجات وشحن منتجات لا تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات الداخلية.

احتجاز ثمانية أشخاص يدَّعون أنهم من كوريا الشمالية كانوا يغسلون على الشاطئ على متن سفينة خشبية في مدينة يوريهونغو بمحافظة أكيتا. هذا وقد تم اكتشاف سفينة بها ثماني جثث في أوغا في محافظة أكيتا أيضا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وخلال شهر نوفمبر تم العثور على العديد من السفن الخشبية التي يعتقد أنها قوارب صيد من كوريا الشمالية قبالة الساحل الياباني.

28

شركة توراي للمنتجات الصناعية تعلن أن شركتها الفرعية تلاعبت ببيانات جودة الإطارات. وقد تم اكتشاف المشكلة في يوليو/ تموز 2016، ولكن لم يتم الكشف عنها لأكثر من عام. وبدأ تزوير البيانات في حين كان الرئيس الحالي لاتحاد الأعمال الياباني ساكاكيبارا سادايوكي رئيسا لشركة توراي.

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كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات هواسونغ-15 والذي تم تطويره حديثا. ويعتقد انه وصل الى ارتفاع حوالى 4500 كم وحلق لمسافة 960 كم قبل ان يسقط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وعلى بعد حوالى 250 كم غرب محافظة أومورى. وقد أدان رئيس الوزراء آبي اطلاق الصاروخ معربا بقوله "أحد اعمال العنف الغير مقبولة" في تصريحات للصحافة.

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النص الأصلي باللغة الإنكليزية.