第四次安倍内阁上台、美国总统特朗普首次访日、横纲日马富士涉嫌暴力事件……，请看2017年11月日本要闻回顾。

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继10月举行众议院选举后，日本于本月召开特别国会，自民党党首安倍晋三当选第98任首相。首相再次任用了8月改组内阁时任命的全体内阁成员，组建了第四次内阁。

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美国总统特朗普上任后首次访日。天皇和皇后两位陛下6日上午在皇居会见了特朗普夫妇。当日下午，安倍首相与特朗普总统举行会谈，针对持续实施核及导弹开发的朝鲜，达成了最大限度施压的共识。特朗普总统还提及了要通过贸易政策削减对日贸易逆差。

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为加大对推进核及导弹开发的朝鲜进行单边制裁的力度, 内阁会议批准了追加措施，将35个朝鲜团体和个人新增为资产冻结对象。

东京证券市场日经平均指数收于22937.6点，刷新了1996年6月泡沫经济破灭后的最高值（22666点），创出了25年零10个月以来，也就是1992年1月以来的新高。

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希望之党的玉木雄一郎众议员在党内选举中当选联合党首。14日，东京都知事小池百合子表示将辞去联合党首职务，玉木成为独立党首。

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日本职棒北海道日本火腿斗士队投手大谷翔平正式宣布将争取通过竞标制度转会到美国职业棒球大联盟。

除已宣布退出的米国之外，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）11个签约国公布了通过部长级会议达成大体共识的新协定内容。针对知识产权等领域的20个条款，将采取“冻结处理”，原有协定内容将推迟到美国回归之后实施。

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安倍首相在马尼拉与李克强总理举行了会谈。双方提及今年是日中邦交正常化45周年，明年是和平友好条约缔结40周年，一致同意加快改善两国关系。

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【新闻】日中总理会谈，一致同意加快改善关系

据悉，国际地质科学联合会工作小组得出结论，认为千叶县市原市的地层最适合作为显示77万年前地质年代界限的“全球界线层型”。如果联合会决定批准日本的申请，那么77万年前～12.6万年前的地质年代将被命名为“千叶期”。

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文部科学大臣林芳正文宣布批准学校法人“加计学园”（冈山市）新设兽医系。该学园旗下的冈山理科大学将于2018年4月在被指定为国家战略特区的爱媛县今治市开设兽医系。在野党在国会上质问作为学园理事长加计孝太郎老友的安倍首相及其心腹是否与此事有关联。

大相扑横纲日马富士被曝10月下旬在鸟取市的巡赛期间曾殴打幕内力士贵之岩。日马富士从九州赛事第3天开始休赛，17日接受了鸟取县警方的聆讯。九州赛事结束后的29日，日马富士向日本相扑协会递交了引退申请。

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横田惠（时年13岁）被朝鲜绑架40年。其父母在川崎市内召开记者会，母亲早纪江（81岁）吐露心声表示“只希望能把女儿还给我”。

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时事社11月实施的舆论调查显示，安倍内阁的支持率为45.4%，环比提高8.3个百分点。不支持率为37.1%，环比降低4.7个百分点，时隔两个月后，支持率首次超过了不支持率。

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东芝宣布了增资决定，将于12月5日实施约6000亿日元的第三方定向增发。这是为了避免如果在2018年3月末之前无法出售半导体子公司“东芝半导体与存储产品公司”而导致资不抵债问题。预计此举可以避免因连续两年资不抵债而被证券交易摘牌。

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在调查神奈川座间市某公寓内发现九具男女遗体案件过程中，警视厅以涉嫌杀害东京都八王子市一名23岁女性为由，再次逮捕了27岁的嫌疑人白石隆浩。白石隆浩承认，主要通过推特与希望自杀的女性进行接触联系，邀约到公寓后，并没有帮助她们自杀，而是实施了杀人行为。九人的年龄在19到26岁之间，其中包括三名高中生。

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经济合作与发展组织（OECD）公布了2015年针对全球15岁少年（日本相当于高一）实施的国际学习能力评估调查（PISA）中，测评与他人共同解决课题能力的“协同解决问题能力调查”的结果。日本的平均得分在52个参与调查的国家和地区中排名第二。在32个OECD成员国中高居首位。

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针对学校法人“森友学园”（大阪市）以低于市价约8亿日元的价格购得国有土地的问题，会计检查院公布了检查结果，指出当时被作为抵扣金额计算基础的地下垃圾推算量“无法确认具有充分依据。”

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有色金属巨头三菱材料宣布，发现两家并表决算子公司通过篡改检查记录等不当行为，售出了不符合顾客品质要求和社内标准的“次品”。

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一艘木船漂至秋田县由利本庄市，船上八名声称“来自朝鲜”的男性受到拘留保护。27日，一艘木船漂至该县男鹿市，船上发现了八具遗体。11月以来，青森县、新潟县等地也发现了漂来的木船，据分析应该均来自朝鲜。东丽公司宣布，旗下子公司存在篡改轮胎材料品质数据的行为。虽然2016年7月就已掌握了违规事实，但一年零四个月以来一直没有对外公布。经团联会长榊原定征曾任东丽前社长（现任顾问），违规行为早在其担任社长期间就已发生。朝鲜发射了一枚新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星15”。据推测，其高度达到了约4500千米，飞行约960千米后落入了青森县西方约250公里处的日本专属经济区。安倍首相谴责称“断然不能容忍此等暴行”。