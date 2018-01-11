Se anunció la fecha de abdicación del Emperador Akihito, la justicia declaró que las tasas de la NHK son constitucionales, y la pequeña panda Shan Shan hizo su debut. Estas fueron algunas de las historias más destacadas del pasado mes de diciembre en Japón.

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El Consejo de la Casa Imperial anuncia que el Emperador Akihito abdicará el 30 de abril de 2019 y que su hijo, el príncipe heredero Naruhito ascenderá al trono el día siguiente. El nombre de la nueva era japonesa cambiará el 1 de mayo del mismo año.

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El jugador de shōgi de 47 años Habu Yoshiharu gana el torneo Ryūō por primera vez en 15 años. Con este logro se convierte en el primer jugador profesional en ganar siete títulos eisei o vitalicios.

Habu Yoshiharu asegura el título Ryūō en Ibusuki, en la prefectura de Kagoshima, el 5 de diciembre de 2017. (© Jiji)

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La Corte Suprema de Japón reconoce como constitucional una disposición de la Ley de Radiodifusión que estipula que los propietarios de televisores deben completar sus contratos de suscripción con la NHK. Asimismo, declara que los propietarios están obligados a pagar tasas retroactivas respecto al tiempo que comenzaron a utilizar sus televisores.

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 revela las tres parejas finalistas candidatas a convertirse en las mascotas de los juegos. Estudiantes de primaria de todo el país votarán hasta el 22 de febrero de 2018 por sus favoritas, y la pareja ganadora será anunciada el 28 del mismo mes.

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El pícher y bateador Ōtani Shōhei decide unirse a Los Angeles Angels. La estrella del béisbol utilizó el sistema de transferencia de jugadores de la Liga Profesional de Béisbol de Japón para trasladarse desde su anterior equipo, el Hokkaidō Nippon Ham Fighters, a las grandes ligas de los Estados Unidos

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Tres de los diez tripulantes norcoreanos de un barco de madera son arrestados como sospechosos de haber robado electrodomésticos y otros objetos que desaparecieron de unas instalaciones de una cooperativa pesquera en la isla de Matsumae Kojima, en Hokkaidō, donde se refugiaron temporalmente.

Un equipo de investigación especial de la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio registra la oficina central y otras instalaciones del importante contratista general Ōbayashi. Esta compañía es sospechosa de haber obstaculizado de forma fraudulenta la competencia relacionada con la licitación del tren de alta velocidad de levitación magnética cuya puesta en funcionamiento está programada para 2027.

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JR del Oeste anuncia el hallazgo de una grieta en la armadura de un bogie de un tren de la serie N-700 en la red de Shinkansen entre Tokio y Hakata en la prefectura de Fukuoka. El Comité de Seguridad del Transporte de Japón calificó el caso como un incidente grave debido a la posibilidad de un accidente. Esta es la primera vez que el comité califica un incidente de tal magnitud en el Shinkansen.

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La Fundación del Examen de Aptitud de Kanji anunció el Kanji del Año 2017: 北 (kita; hoku), cuyo significado es “norte”. Entre las razones para esta elección se incluyeron los constantes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte y las lluvias torrenciales en el norte de Kyūshū.

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El marco de una ventana de alrededor de 90 x 90 centímetros cae en el patio de una escuela primaria de Ginowan, en la prefectura de Okinawa. El Gobierno de la prefectura y otras fuentes aseguran que procede de un helicóptero de transporte CH-53E del cuerpo de marines estadounidense, y que hirió levemente a un estudiante con la presión en el aire provocada en su caída.

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El Tribunal Superior de Hiroshima ordena la suspensión del reactor 3 de la central nuclear de Ikata de Shikoku Electric Power, situada en la prefectura de Ehime, tras una denuncia de los habitantes de Hiroshima.

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Rakuten anuncia un plan para solicitar al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones la asignación de una banda de frecuencia de la red 4G de telefonía móvil en enero de 2018. Si el ministerio se la concede, Rakuten comenzará a ofrecer un nuevo servicio de telefonía móvil en 2019 con el objetivo de conseguir más de 15 millones de suscriptores. La empresa pretende invertir hasta 600.000 millones de yenes y construir su propia infraestructura de comunicaciones.

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La rotura de un cable en la línea JR Keihin-Tōhoku en el distrito de Tsurumi en Yokohama provoca una retención de 6 horas y 40 minutos en algunas secciones de la línea. Unos 2.400 pasajeros caminan por las vías hasta la estación de Kawasaki y otras paradas cercanas. El accidente también provoca retrasos en la línea Tōkaidō y otras rutas. Unos 220.000 pasajeros se ven afectados en 92 servicios que detienen su funcionamiento.

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Shan Shan, una cría de panda nacida en el Zoológico de Ueno en junio, hace su primera aparición pública.

Shan Shan (a la izquierda) y su madre Shin Shin en el Zoo de Ueno el 19 de diciembre de 2017. (Fotografía por cortesía de la Sociedad de Parques Zoológicos y © Jiji.)

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Un comité compuesto por miembros del Gobierno metropolitano de Tokio y grupos de la industria decide que la fecha de apertura del mercado de Toyosu sea el 11 de octubre de 2018.

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El gabinete aprueba el presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2018. Con 97,7 billones de yenes, marca un récord por sexto año consecutivo. El gasto en bienestar aumenta a más de un tercio del total del presupuesto ante el progresivo envejecimiento de la sociedad japonesa.

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Kansai Electric decide dejar de utilizar los reactores 1 y 2 de su central nuclear de Ōi en la prefectura de Fukui. La empresa entregará un plan específico al Gobierno para el desmantelamiento en 2018.El popular caballo Kitasan Black gana su última carrera antes de retirarse de la competición, terminando en primera posición en la carrera Arima Kinen, montado por el jinete Take Yutaka. Con esta séptima victoria el purasangre empata en el récord de victorias en el Nivel 1 de las carreras de la Asociación de Carreras de Japón (JRA, por sus siglas en inglés).El secretario general del Partido Liberal Democrático Nikai Toshihiro y su homólogo en el Kōmeitō Inoue Yoshihisa se reúnen con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Ambos líderes invitan a Xi a visitar Japón en 2018, el año en el que se conmemoran 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre los dos países.