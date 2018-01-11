Решение о дате отречения императора Японии, вердикт Верховного суда о конституционности системы взимания платы за общественное телевидение NHK, дебют перед публикой малышки большой панды Сян Сян в зоопарке Уэно и другие события декабря 2012 года в Японии.

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На заседании Совета императорского дома принято решение о том, что отречение действующего императора Японии состоится 30 апреля 2019 года, а восхождение на престол наследного принца и начало отсчёта нового периода летоисчисления – на следующий день, 1 мая.

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Игрок в сёги Хабу Ёсихару (47 лет) впервые за 15 лет выиграл титул «Рюо». Таким образом он получил статус пожизненного обладателя этого титула, завоевав его в общей сложности семь раз. Он стал первым в истории обладателем всех семи пожизненных титулов, за исключением нового титула «Эйо», учреждённого в 2017 году.

Завоевав звание «Рюо», мастер сёги Хабу Ёсихару стал первым в истории обладателем семи пожизненных титулов. 5 декабря, префектура Кагосима, город Ибусуки (фотография предоставлена Jiji Press)

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Рассматривая кассационную жалобу по спору о том, является ли нарушением Конституции Японии положение Закона о вещании, согласно которому все обладатели телевизоров должны в обязательном порядке заключать контракт на приём вещания общественного телевидения NHK, Большая коллегия Верховного суда впервые вынесла вердикт о конституционности этого положения как «дополняющего право народа на информацию». Суд постановил, что «обязанность вносить плату за приём возникает с момента установки приёмника телевизионного сигнала».

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Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил три варианта для финального отбора талисманов Игр. До 22 февраля 2018 года пройдёт голосование учащихся в классах начальных школ всей страны, а пара-победитель, получившая наибольшее число голосов, будет объявлена 28 февраля.

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Принято решение о заключении в рамках системы трансферов контракта игрока японской профессиональной бейсбольной команды «Ниппон хаму», 23-летнего питчера Отани Сёхэя, который стремится перейти в Главную лигу бейсбола США, с командой «Лос-Анджелес эйнджелс».

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Отдел иностранных дел полиции Хоккайдо арестовал по подозрению в краже троих из десяти членов экипажа деревянного рыбацкого судна из Северной Кореи в связи с пропажей электробытового оборудования из рыбацкого хозяйства на небольшом острове Осимакодзима, близ городка Мацумаэ в префектуре Хоккайдо. Судно делало остановку на этом острове.

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Стало известно, что в связи с усилившимися подозрениями по поводу ненадлежащего проведения тендера на получение подрядов, связанных со строительством линии суперэкспрессов на магнитной подвеске, которую планируется открыть через 10 лет, следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провёл обыски в штаб-квартире крупной компании-строительного генподрядчика «Обаяси-гуми» и ряде других фирм, а также по месту жительства ответственных лиц.

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Железнодорожная компания JR West объявила, что в раме одного из вагонов состава N700, обслуживающего линию суперэкспрессов синкансэн Токайдо-Санъё, была обнаружена трещина. Совет по безопасности на транспорте расценил этот случай как серьёзный инцидент, угрожающий аварией, отметив, что случай является первым серьёзным инцидентом на линиях синкансэн.

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[Новости] Трещина в раме японского скоростного поезда могла привести к катастрофе

Японское общество тестирования знаний иероглифики сообщило о том, что иероглифом, символизирующим 2017 год, был выбран знак «кита» (北) – «север». В качестве причин общество привело такие события, как пролёты северокорейских баллистических ракет над префектурой Хоккайдо, рекордно обильные ливни в северной части острова Кюсю и др.

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На площадку начальной школы №2 города Футэмма, примыкающей к авиапосту корпуса морской пехоты США Футэмма в городе Гинован префектуры Окинава, упал четырёхугольный предмет 90-сантиметрого размера. По сообщению властей префектуры и других источников, предмет оказался иллюминатором тяжёлого транспортного вертолёта CH-53E морской пехоты США. Один ребёнок получил лёгкую травму из-за воздушной волны, вызванной падением.

Рассматривая апелляцию на иск жителей города Хиросима, потребовавших запрета работы реактора №3 АЭС «Иката» электроэнергетической компании «Сикоку Дэнрёку» (АЭС расположена в городке Иката префектуры Эхимэ; в настоящий момент реактор проходит плановую проверку), апелляционный суд Хиросимы вынес постановление, предписывающее остановить работу реактора.

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Компания-гигант электронной торговли Rakuten объявила о намерении уже в январе 2018 года подать в Министерство общенациональных дел, местной автономии и связи заявку на получение новой частоты для мобильной связи. В случае удовлетворения заявки компания намеревается начать обслуживание клиентов в 2019 году и заключить свыше 15 млн контрактов на предоставление услуг. Но прежде компания инвестирует до 600 млрд йен в создание региональных филиалов и коммуникационное оборудование.

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Из-за обрыва подвесной проводки в районе Цуруми города Йокогама остановилось движение составов на линии JR Кэйхин Тохоку; на одном из участков продолжительность остановки достигла 6 часов 40 минут. В общей сложности 2400 пассажиров были эвакуированы пешком до ближайших станций – Кавасаки и др. Остановка вызвала частичный сбой движения на нескольких линиях, включая Токайдо. В общей сложности отмена 92 рейсов затронула приблизительно 220 тыс. человек.

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В токийском зоопарке Уэно публике начали показывать детёныша большой панды. Малышка Сян Сян родилась в этом зоопарке в июне.

Малышка Сян Сян (слева) и мать Син Син во время первого показа посетителям, 19 декабря 2017 г., Токио, район Тайто, Зоопарк Уэно (официальная съёмка, фотография предоставлена Jiji Press)

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В связи с переносом столичного оптового продовольственного рынка Совет по строительству нового рынка, в который входят столичные власти и объединения коммерсантов, назначил открытие нового рынка в Тоёсу на 11 октября 2018 года.

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Правительство приняло решение о проекте бюджета на 2018 финансовый год, который начинается с 1-го апреля. Величина общего счёта 97 трлн 712 млрд 800 млн йен в шестой год подряд обновила максимальный исторический показатель. В обстановке старения населения расходы на медицинское обслуживание, выплату пенсий и другие статьи социального обеспечения увеличились до более чем одной трети от общей суммы годовых расходов.

Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» приняла решение о полном выводе из эксплуатации реакторов №1 и №2 атомной электростанции «Ои» в префектуре Фукуи. Конкретный план утилизации реакторов будет представлен государственным органам в 2018 году.

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На Скачках Аримы завершающий участие в больших скачках любимец публики Китасан-буракку (жокей Такэ Ютака) одержал рекордную, седьмую по счёту победу в скачках G1.

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В Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры первых секретарей Либерально-демократической партии Никая Тосихиро и партии Комэй Иноуэ Ёсихисы с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых они пригласили лидера Китая посетить Японию с визитом в 2018 году, на который приходится 40-летие заключения Договора о мире и дружбе между Японией и КНР.

(Статья на японском языке опубликована 4 января 2018 г.)