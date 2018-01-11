明仁天皇退位日确定、最高法院裁定NHK收视费制度“合宪”、上野动物园大熊猫“香香”与公众见面……，请看2017年12月日本要闻回顾。

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日本召开皇室会议，确定明仁天皇将于2019年4月30日退位，皇太子将于同年5月1日即位成为新天皇，并更改年号。

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日本象棋棋圣羽生善治（47岁）时隔15年再次夺得龙王头衔，由此获得了永世龙王称号（共7次）。除了今年新设的“叡王”头衔外，他已集齐全部七个永世称号，成为了史上第一位“永世七冠”得主。

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针对日本《放送法》中“有电视机者必须与NHK签订收视合约”这条规定，在围绕其是否违宪的诉讼案上诉审判中，最高法院大法庭首次作出了该规定是为了“补充国民的知情权”的合宪判决，并裁定“从设置电视机之时开始即产生收视费支付义务”。

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2020年东京奥运会和残奥会组织委员会公布了三组大会吉祥物最终候选设计作品。2018年2月22日前，将组织全国小学以年级为单位进行投票，并于2月28日公布得票最多的作品。

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通过竞标制度从日本职业棒球北海道日本火腿斗士队转会到美国职业棒球大联盟的大谷翔平投手（23岁），做出了与洛杉矶天使队签约的决定。

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位于北海道松前町海域的松前小岛渔协机构设施发生家电失窃案件，北海道警察本部外事科以涉嫌盗窃为由逮捕了在该岛临时避难的10名朝鲜木船船员中的3人。

计划在10年后投入运营的磁悬浮中央新干线相关项目曝出丑闻，竞标过程中很可能存在舞弊问题，东京地方检察厅特别搜查部以涉嫌“舞弊行为妨碍他人业务”为由，对大型建筑承包商“大林组”总公司等相关单位实施了强制搜查。

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JR西日本公司宣布，在东海道山阳新干线运行的N700系列车辆的转向架上出现了裂痕。运输安全委员会做出有发生事故之可能的判断，认定为重大意外事件（incident）。该委员会表示，这是新干线首次发生的重大意外事件。

日本汉字能力检定协会公布了反映2017年世态民情的汉字，“北”字当选。当选理由包括：“北”朝鲜的弹道导弹穿越了“北”海道上空、九州“北”部遭遇了前所未有的暴雨灾害等等。

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一块大约90厘米见方的飞机部件坠落到冲绳县宜野湾市美军普天间基地旁边的市立普天间第二小学操场。县政府等方面表示，该部件为美国海军陆战队CH53E大型运输直升机的窗框，一名儿童因其坠落时产生的风压而受了轻伤。

在针对日本广岛市居民等申请对四国电力公司伊方核电站3号机组（爱媛县伊方町，处于定期检查状态）作出禁止运转临时处理的上诉审理中，广岛高院下达了禁止该机组运转的判决。

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乐天宣布2018年1月将向总务省申请面向手机开放新的通讯波段。如果申请获批，将于2019年内开始提供服务，争取获得超过1500万份合约。乐天计划投入6000亿日元，自建基站等通讯设施。

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横滨市鹤见区JR京滨东北线高架电线出现故障，部分行车区间停止运行，最长达约6小时40分。共计疏散约2400名乘客，他们沿着轨道步行前往最近的川崎站。东海道线等的部分列车班次也出现了延误。92个班次停运，约22万人出行受到影响。

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6月在上野动物园诞生的雌性大熊猫香香开始与游人见面。

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针对东京都筑地市场搬迁问题，由东京都政府和行业团体构成的新市场建设协议会，确定丰洲市场的开业时间为2018年10月11日。

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政府召开内阁会议敲定了2018年度预算案。一般会计总额为97.7128万亿日元，连续六年刷新历史记录。在人口老龄化背景下，医疗和养老金等社会保障费用进一步膨胀，超过了财政支出的三分之一。

关西电力公司决定对位于福井县的大饭核电站1、2号机组实施报废处理。公司将于2018年内向中央政府提交具体的报废处理计划。

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有马纪念赛马大赛举行，骑师武丰策骑单胜赔率最高的人气名驹“北部玄驹”，不负众望获得冠军。这是北部玄驹的退役赛，加上本场比赛在内，它总共赢得过七项G1级赛事冠军，平了中央赛马会历史上的最高记录。

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习近平国家主席在人民大会堂会见了到访北京的自民党干事长二阶俊博和公明党干事长井上义久，两人邀请习主席在日中和平友好条约缔结40周年的2018年访问日本。