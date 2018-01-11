La date de l'abdication de l'empereur Akihito est décidée, la redevance audiovisuelle de la NHK est jugée constitutionnelle et le bébé panda Shan Shan est présenté au public pour la première fois : retour sur les évènements marquants du mois de décembre 2017.

Vendredi 1er

Le conseil de la maison impériale a annoncé que l'empereur Akihito allait abdiquer le 30 avril 2019. Son fils Naruhito, prince héritier, accédera au trône le lendemain. Le nom de l'ère changera également le même jour.

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Le 30 avril 2019, l’empereur Akihito abandonnera son trône

L’historique du choix des noms d’ère au Japon

Mardi 5

Le joueur de shôgi Habu Yoshiharu a remporté le titre Ryûô pour la première fois en 15 ans. Il devient ainsi le premier joueur professionnel à remporter sept titres à vie.

Habu Yoshiharu a remporté le titre Ryûô à Ibusuki, dans la préfecture de Kagoshima, le 5 décembre 2017. (Jiji Press)

Mercredi 6

La Cour suprême du Japon a jugé qu'une disposition de la loi sur la radiodiffusion exigeant que les personnes possédant un poste de télévision souscrivent un contrat d'abonnement avec la NHK était constitutionnelle. Elle a également décidé que des frais rétroactifs doivent être payés à partir du moment où les téléviseurs ont été installés.

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Jeudi 7

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 à Tokyo a dévoilé trois paires de mascottes candidates pour représenter l’évènement. Les élèves d'écoles primaires de tout le pays pourront choisir leur paire préférée en votant jusqu'au 22 février 2018. Les deux mascottes gagnantes seront annoncées le 28 février.

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Rude concurrence pour les mascottes de Tokyo 2020

Vendredi 8

Le joueur de baseball Ôtani Shôhei (voir son portrait) a décidé de rejoindre l'équipe des Angels de Los Angeles. La star du baseball japonais a eu recours au « posting system » (système de transfert des joueurs entre les ligues de baseball japonaises et américaines) pour être transféré des Hokkaidô Nippon Ham Fighters à une équipe de la MLB, la Ligue majeure de baseball des États-Unis.

Samedi 9

Trois des dix membres d'équipage nord-coréens d'un bateau en bois ont été arrêtés par les autorités japonaises. Ils sont soupçonnés de vol après que plusieurs articles, dont des produits électroniques, ont disparu d'un établissement d'une coopérative de pêche sur l'île de Matsumae Kojima au large de Hokkaidô, où ils avaient provisoirement pris refuge.

Une brigade d'enquête spéciale du bureau du procureur de Tokyo a perquisitionné le siège social et d'autres installations appartenant au zenekon (abréviation de l’anglais « general constructor ») Ôbayashigumi. L'entreprise est soupçonnée d'entente illicite concernant des appels d'offres dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à lévitation magnétique (Maglev), dont le lancement est prévu à l'horizon 2027.

Mardi 12

JR West a annoncé la découverte d'une fissure au niveau du châssis d'un shinkansen série N-700 sur le réseau reliant Tokyo et Hakata, dans la préfecture de Fukuoka (voir la photo). Le bureau de la sécurité des transports du Japon a classé cette irrégularité en tant que « majeure », car elle aurait pu mener à un accident. C'est la première fois qu'un shinkansen fait l'objet d'un incident de ce niveau.

La Japan Kanji Aptitude Testing Foundation a annoncé son kanji de l'année : 北 (kita, hoku), signifiant « nord ». Ce choix a été motivé par les lancements de missiles depuis la Corée du Nord ainsi que par les pluies torrentielles dans le nord de Kyûshû.

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