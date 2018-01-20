تحديد موعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش. اقرار دستورية رسوم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK). عرض الباندا الصغيرة شيانغ شيانغ للجمهور لأول مرة منذ ولادتها. نستعرض لكم في هذا التقرير أهم وأبرز الأخبار والأحداث اليابانية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.

1

مجلس البلاط الإمبراطوري يعلن موعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش وذلك في 30 أبريل/ نيسان 2019، حيث سيتولى ولي العهد الأمير ناروهيتو خلافة العرش في اليوم التالي. كما سيتم تغيير اسم العصر اليابان في الأول من مايو/ أيار.

5

لاعب الشوغي هابو يوشيهارو يفوز بلقب بطولة ريو للمرة الأولى منذ 15 عاماً. وبتحقيقه ذلك يصبح أول لاعب محترف يفوز بسبعة ألقاب ويحصل على لقب (Eisei Ryūō) الذي يمنح لمن يحصل على لقب البطولة خمسة مرات متتالية أو سبعة مرات في المجموع.

هابو يوشيهارو أثناء تسلمه لقب بطولة ريو في مدينة إيبوسوكي بمحافظة كاغوشيما في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017. جيجي برس.

6

المحكمة العليا اليابانية تُقر دستورية قانون البث الذي يطالب مالكي أجهزة التلفاز باستكمال عقود الاشتراك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. كما ينص على أن المالكين ملزمون بدفع رسوم بأثر رجعي منذ وقت بدء استخدام أجهزة التلفاز الخاصة بهم.

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اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 تكشف النقاب عن ثلاثة أزواج نهائية من التائم المرشحة لتكون إحداها تميمة الدورة. هذا وسوف يصوت طلاب المدارس الإبتدائية في جميع أنحاء البلاد حتى 22 فبراير/ شباط 2018، وسيتم الإعلان عن التميمة الفائزة في 28 من نفس الشهر.

8

رامي وضارب الكرات أوتاني شوهي يقرر الانضمام إلى نادي لوس انجلوس انجيلز. وقد استخدم نجم البيسبول نظام الإعلان الوظيفي للإشارة إلى رغبته في الانتقال من فريق (نيبون هام فايترز) إلى دوري البيسبول الرئيسي بالولايات المتحدة.

9

القبض على ثلاثة من أصل 10 من أفراد الطاقم الكوريين الشماليين الذين كانوا يستقلون قارباً خشبياً للاشتباه في جريمة سرقة بعد فقدان بعض السلع الإلكترونية وغيرها من المواد من إحدى المنشآت التعاونية للصيد في ماتسوماي كوجيما بجزيرة هوكايدو، حيث كانوا يختبئون بشكل مؤقتا.

فرقة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب المدعين العامين بمنطقة طوكيو تداهم المكتب الرئيسي والمرافق الأخرى التابعة لشركة المقاولات العامة الكبرى أوباياشي. حيث تُشتبه الشركة فى فرض قيود تجارية غير عادلة متعلقة بتقديم عطاءات لخط السكك الحديدية المعلق الفائق السرعة الذي من المقرر أن يدخل حيز التشغيل فى عام 2027.

12

شركة سكك حديد غرب اليابان تعلن اكتشافها شرخا في الإطار الذي يدعم سلسلة قطارات N-700 ضمن شبكة قطارات الشينكانسن بين طوكيو وهاكاتا في محافظة فوكوكا. ووصف مجلس سلامة النقل الياباني الأمر بأنه خطير قد يسبب احتمالية وقوع حوادث. ويعد هذا أول وصف من نوعه لقطارات الشينكانسن من قبل المجلس.

مؤسسة اختبار كفاءة الكانجي في اليابان تعلن عن كانجي العام، وكان الحرف الفائز هو (北) (كيتا؛ هوكو)، ويعني ” الشمال“. وشملت أسباب الاختيار سلسلة الصواريخ التي تم اطلاقها من قبل كوريا الشمالية والأمطار الغزيرة التي هطلت في كيوشو الشمالية.

13

سقوط إطار نافذة يبلغ عرضه حوالي 90 سنتيمترا وارتفاعه 85 سنتيمترا ويزن نحو 7.7 كيلوغرام. وقد أفيد بأنها سقط على بعد عشرة أمتار فقط من الأطفال. وذكرت حكومة المحافظة ومصادر أخرى أنه سقط من إحدى مروحيات النقل الكبيرة التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية من طراز CH53، وقد أصيب أحد التلاميذ بإصابة طفيفة جراء الحادث.

محكمة هيروشيما العليا تأمر بتعليق العمل بالمفاعل رقم 3 في محطة إيكاتا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة إهايمي بجزيرة شيكوكو في قضية رُفعت من قبل سكان هيروشيما.

14

شركة راكوتن تعلن عن خطط لتقديم طلب إلى وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات لتحصل على رخصة ترددات شبكة الهاتف المحمول الـتي تعمل بنظام 4G في يناير/ كانون الثاني 2018. وإذا حاز الطلب على الموافقة، فإنها ستبدأ خدمة متنقلة جديدة في 2019 مستهدفة أكثر من 15 مليون مشترك. وتعتزم الشركة استثمار ما يصل إلى 600 مليار ين وبناء البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها.

16

انقطاع في التوصيلات الكهربائية على خط JR كيهين-توهوكو في حي تسورومي بمدينة يوكوهاما مسبباً توقف للقطار لمدة وصلت إلى 6 ساعات و40 دقيقة في بعض أجزاء من الخط. وأدى ذلك إلى سير حوالي 2400 راكباً على طول مسار القطار متوجهين إلى محطة كاواساكي أو محطات أخرى مجاورة. كما أدى التوقف أيضا إلى تأخيرات على خط توكايدو وبعض المسارات الأخرى. وقد توقفت نحو 92 خدمة عن العمل جراء تأخر حوالي 220,000 راكب.

19

عرض الباندا الصغيرة شيانغ شيانغ التي ولدت في حديقة حيوان إينو في يونيو/ حزيران الماضي للجمهور لأول مرة.

شيانغ شيانغ (على اليسار) والأم شين شين في حديقة حيوان إينو في ديسمبر/ كانون الأول. الصور مقدمة من حديقة حيوان إينو، جيجي برس.

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لجنة تضم أعضاء من حكومة محافظة طوكيو ومجموعات صناعية تحدد موعد افتتاح سوق تويوسو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

22

مجلس الوزراء يوافق على ميزانية الحكومة للعام المالي 2018 بنحو 97.7 تريليون ين، وهو بذلك يضع رقما قياسيا جديدا للسنة السادسة على التوالي. حيث يرتفع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية إلى أكثر من ثلث الميزانية الإجمالية نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات الأعمار في المجتمع الياباني.

شركة كانساي إلكتريك للطاقة الكهربائية تقرر إيقاف تشغيل المفاعلين 1 و2 في محطتها النووية بمحافظة فوكوي. وسوف تقدم خطة محددة لوقف التشغيل مع الحكومة في عام 2018.

24

الحصان الشهير كيتاسان الأسود يفوز في السباق النهائي قبل التقاعد، وقد أنهى أولا في سباق (Arima Kinen) (أريما كينن) مع خَيَّاله تاكي يوتاكا. وبتحقيقه لفوزه السابع، يسجل المهر الأصيل رقم قياسيا بالحصول على المراكز الأولى في رابطة سباقات اليابان لسباقات الخيول.

28

الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي نيكاي توشيهيرو ونظيره من حزب كوميتو إينوإي يوشيهيسا يجتمعان مع الرئيس الصينى شى جين بينغ فى بكين. ويدعوانه لزيارة اليابان في عام 2018، وهو العام الذي يصادف مرور 40 عاماً على توقيع معاهدة السلام والصداقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)