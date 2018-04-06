Se cumplió el séptimo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón, el Gobierno admitió que los documentos relativos a la venta de un terreno a Moritomo Gakuen fueron alterados, el equipo paralímpico de Japón obtuvo 10 medallas en los Juegos de Pyeongchang y el Emperador y la Emperatriz realizaron una visita oficial a Okinawa. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de marzo en Japón.

2

La Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio detiene a dos altos cargos de Taisei y Kajima bajo la sospecha de que amañaron la licitación del proyecto para la línea Chūō Shinkansen de levitación magnética de alta velocidad entre cuatro empresas contratistas. La nueva línea conectará en primer lugar Tokio y Nagoya en 2027.

Artículo relacionado

Altos cargos de Taisei y Kajima son arrestados bajo sospecha de fraude en el proyecto del Maglev

4

Tsuji Kazuhiro gana el Premio de la Academia al mejor maquillaje y peluquería por la transformación de Gary Oldman para hacerle parecer Winston Churchill en la película El instante más oscuro. Es el primer japonés que obtiene un Óscar en esta categoría.

Artículo relacionado

Tsuji Kazuhiro se convierte en el primer japonés en ganar un Óscar al mejor maquillaje

6

La Federación de Lucha de Japón celebró una reunión sobre ética para discutir el supuesto acoso al que fue sometida Ichō Kaori, campeona del oro olímpico en cuatro ocasiones, a manos de Sakae Kazuhito, el director de desarrollo de la federación. En dicha reunión se decide establecer un grupo independiente que llevará a cabo audiencias con las personas involucradas en este caso y decidirá si hubo o no abuso de poder.

El director ejecutivo y presidente de Kobe Steel Kawasaki Hiroya, de 63 años, anuncia que presentará su dimisión el 1 de abril haciéndose responsable de la manipulación de los datos de calidad para el aluminio, el cobre y otros productos. El vicepresidente Kaneko Akira (63 años), jefe de la división de negocios de aluminio y cobre, dimite también.

8

El Ministerio de Finanzas presenta ante el Comité del Presupuesto de la Cámara de Consejeros copias de los documentos relacionados con la venta de un terreno estatal a la gestoría de escuelas Moritomo Gakuen ante las crecientes alegaciones de que se realizaron cambios en los mismos. El Gobierno asegura que estos documentos son los que se entregaron a los miembros de la Dieta. El 9 de marzo el Comisario de la Agencia Nacional de Impuestos Sagawa Nobuhisa, involucrado en este asunto como director general de la Oficina Financiera del ministerio, dimite de su puesto.

11

Japón conmemora el séptimo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. Unas 820 personas entre las que se encuentran el príncipe Akishino, la princesa Kiko, el primer ministro Abe Shinzō y familiares de las víctimas asisten al acto conmemorativo que se celebra en el Teatro Nacional de Tokio. A las 14:46, hora en la que tuvo lugar la tragedia, los asistentes guardan un minuto de silencio.

Artículo relacionado

Japón renueva su compromiso con la reconstrucción de la costa de Tōhoku

12

El Gobierno admite que 14 documentos relacionados con la venta de un terreno estatal a Moritomo Gakuen fueron alterados en febrero de 2017 o posteriormente a la publicación de noticias sobre una controvertida rebaja del precio del solar.

Artículo relacionado

El Gobierno admite la alteración de los documentos sobre Moritomo Gakuen en los que se involucra a Abe Akie

13

El Gobierno adopta un proyecto de ley para reformar el Código Civil y reducir la mayoría de edad en Japón de los 20 a los 18 años. Este proyecto propone también introducir leyes para mantener la prohibición de consumir alcohol y tabaco para los menores de 20 años. Si se aprueba, este cambio entrará en vigor el 1 de abril de 2022.

Artículo relacionado

El Gobierno de Japón aprueba proyectos de ley para reducir la mayoría de edad a los 18 años

El Tribunal del Distrito de Naha rechaza la petición de la prefectura de Okinawa para que se detengan las obras de reclamación de terreno llevadas a cabo por el Gobierno nacional en Henoko, en la ciudad de Nago, alegando que son ilegales ya que el ejecutivo no solicitó permiso para romper los arrecifes. Henoko es el lugar designado para la reubicación de la base aérea de los Marines estadounidenses en Futenma.

El escritor Uchida Yasuo, creador del popular detective Asami Mitsuhiko, fallece a la edad de 83 años.

16

El Tribunal del Distrito de Tokio declara que el Gobierno nacional y TEPCO actuaron de forma negligente tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011, y les ordena pagar una indemnización de 59 millones de yenes a 42 demandantes. Un total de 47 personas de 17 familias que fueron evacuadas tras el desastre pedían en principio una indemnización de 634 millones de yenes.

18

Terminan los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, en Corea del Sur. El equipo japonés obtiene diez medallas (tres oros, cuatro platas y tres bronces), mejorando el resultado de seis medallas (tres oros, una plata y dos bronces) conseguido en los Juegos de Sochi de 2014, en Rusia.

Los medallistas del equipo paralímpico japonés y la jefa de la delegación fotografiados después de su regreso en el Aeropuerto de Narita el 19 de marzo de 2018. En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda en la parte superior: el esquiador de fondo Nitta Yoshihiro, el patinador de snowboard Narita Gurimu, la esquiadora alpina Muraoka Momoka, la jefa de la delegación Obinata Kuniko y el esquiador alpino Morii Taiki. (© Jiji)

Ōsaka Naomi gana la competición individual femenina en el Open BNP Paribas. Para obtener su primer trofeo derrota en las semifinales a la número uno del mundo, la rumana Simona Helep.

Ōsaka Naomi se relaja mientras practica en el Indian Wells en California el 17 de marzo de 2018, un día antes de la final del Open BNP Paribas. (© Jiji)

20

El Servicio de Pensiones de Japón anuncia que una compañía de procesamiento de información de Tokio subcontrató a una empresa china para la introducción de información personal de 5 millones de pensionistas, vulnerando los términos del contrato con este organismo.

Se cumplen 23 años del atentado con gas sarín en el metro de Tokio, en el que murieron 13 personas y más de 6.000 resultaron afectadas. En la estación de Kasumigaseki del Metro de Tokio el personal de la estación y los familiares de las víctimas celebran una ceremonia conmemorativa donde rezan por las almas de las personas que perdieron la vida.

21

El ministro de Asuntos Exteriores Kōno Tarō se reúne en Tokio con su homólogo ruso, el ministro Sergei Lavrov, para discutir un programa económico conjunto para los territorios del norte. Ambos ministros acuerdan fortalecer sus esfuerzos para obtener resultados de cara a la próxima visita del primer ministro Abe a Rusia en mayo.

22

La oficina para la reforma constitucional establecida por el Partido Liberal Democrático decide nombrar a su jefe, Hosoda Hiroyuki, como responsable de las enmiendas al Artículo 9. Hosoda espera mantener las cláusulas en las que se declara que Japón renuncia a la guerra y que no mantendrá unas fuerzas armadas, y crear un nuevo enunciado en el que se especifique el papel de las Fuerzas de Autodefensa.

25

Un grupo de siete personas de entre 30 y 60 años se despeña mientras escala el monte Amida, de 2.805 metros de altura, situado en las montañas Yatsugatake en la prefectura de Nagano. Tres de ellos fallecen en la caída.

27

El exfuncionario del Ministerio de Finanzas Sagawa Nobuhisa afirma ante la Dieta que la oficina del primer ministro no dio instrucciones para que se modificaran los documentos relacionados con la venta de un terreno estatal a Moritomo Gakuen. Sagawa testifica que este asunto fue gestionado por la Oficina Financiera del ministerio y se niega a revelar quién ordenó los cambios o por qué motivo se hicieron.

Sagawa Nobuhisa (a la izquierda) responde a las preguntas de Marukawa Tamayo, del PLD (a la derecha, en el primer plano) el 27 de marzo de 2018 en la Dieta. (© Jiji)

Artículo relacionado

El Emperador y la Emperatriz visitan la isla de Yonaguni, en Okinawa

28

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko realizan un viaje de tres días a Okinawa durante el que visitan el 28 de marzo el extremo occidental de Japón en la isla de Yonaguni. Es su sexta visita a la prefectura desde que Akihito ascendiese al Trono del Crisantemo y su décimo primera vez en el lugar en total. Se espera asimismo que sea su última visita antes de la abdicación que tendrá lugar en abril de 2019.La Dieta promulga un presupuesto gubernamental récord de 97,7 billones de yenes para el año fiscal 2018 después de que este sea aprobado en una reunión plenaria en la Cámara Alta.