الحكومة اليابانية تعترف بأن وثائق بيع أرض مدرسة موريتومو غاكوئين قد أُدخل عليها تعديلات. اليابان تحيي الذكرى السابعة للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، بعثة اليابان لدورة الألعاب البارالمبية نحصد 10 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. إليكم أهم وأبرز أحداث شهر مارس/ آذار 2018.

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النيابة العامة بطوكيو تعتقل اثنين من المسؤولين في شركتي تايسي وكاجيما للاشتباه في القيام بالتلاعب في المناقصات بين أربعة مقاولين عموميين بخصوص مشروع قطار السكك الحديدية المغناطيسي المعلق (ماغليف) الفائق السرعة (تشوأُو شينكانسن). وجدير بالذكر أن الخط الجديد سيربط بين طوكيو وناغويا في عام 2027.

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خبير التجميل الياباني تسوجي كازوهيرو يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ماكياج وتصفيف شعر عن أدائة التجميلي للممثل غاري أولدمان في فيلم (Darkest Hour) (أحلك الأوقات) في تجسيده لدور ونستون تشرشل. وهو أول ياباني يفوز بالجائزة عن هذه الفئة.

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اتحاد المصارعة الياباني يعقد اجتماعا أخلاقيا لمناقشة أعمال التحرش المزعومة التي تعرضت لها اللاعبة إيتشو كاؤري الحاصلة على أربع ميداليات ذهبية أوليمبية من قبل ساكائي كازوهيتو المدير التطويري للاتحاد. هذا وقد تقرر تكوين هيئة طرف ثالث، والتي ستعقد جلسات استماع مع المعنيين وتحديد ما إذا كان هناك إساءة استخدام للسلطة أم لا.

كاواساكي هيرويا رئيس شركة كوبي للصلب يعلن عن استقالته اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، بعد فضيحة التلاعب في بيانات الجودة الخاصة بالألمنيوم والنحاس وبعض المنتجات الأخرى الخاصة بالشركة. وفي سياق متصل تقدم نائب الرئيس ورئيس أعمال الألمنيوم والنحاس كانيكو أكيرا باستقالته هو الآخر.

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وزارة المالية تسلم لجنة الموازنة بمجلس المستشارين نسخا من الوثائق المتعلقة ببيع الأرض المملوكة للدولة إلى القائمين على تشغيل مدرسةموريتومو غاكوئين، وذلك وسط المزاعم المتزايدة بإدخال تغييرات على الوثائق. ويذكر أن هذه هي نفس الوثائق التي تم الكشف عنها لأعضاء مجلس النواب. وفي التاسع من مارس/ آذار استقال مفوض الهيئة الوطنية للضرائب ساغاوا نوبوهيسا من منصبه على خلفية تورطه في القضية كمدير عام للمكتب المالي لوزارة المالية.

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اليابان تحيي الذكرى السابعة للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان والذي خلف أكثر من 18,000 ما بين قتيل أو مفقود. هذا وقد حضر كلا من الأمير أكيشينو والأميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وأفراد أسر الضحايا مراسم المناسبة في المسرح القومي بطوكيو.

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الحكومة اليابانية تقر بأنه قد تم إدخال تعديلات على 14 وثيقة تتعلق ببيع أرض مملوكة للدولة لصالح مدرسة موريتومو غاكوئين أثناء وبعد نهاية شهر فبراير/شباط من العام الماضي، وذلك في أعقاب ظهور أنباء حيال تخفيضات مثيرة للجدل بخصوص سعر الأرض.

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الحكومة اليابانية تعتمد مشاريع قوانين لتعديل القانون المدني لتخفيض سن الرشد في اليابان من 20 إلى 18 سنة. وبموجب الخطة الموضوعة سيتم تقديم مشاريع قوانين جديدة للإبقاء على سن شرب الخمور والتدخين عند 20 سنة. وإذا تم تمرير القوانين فسيصبح التغيير ساريًا ابتداء من أبريل/ نيسان 2022.

محكمة مدينة ناها المحلية ترفض دعوة محافظة أوكيناوا لوقف أعمال الاستصلاح التي تقوم بها الحكومة الوطنية في خليج هينوكو في مدينة ناغو بحجة أنها غير قانونية، حيث أن الحكومة لم تحصل على التصاريح المطلوبة لتفكيك الشعاب المرجانية. وهينوكو هو الموقع المزمع نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات المشاة البحرية الأمريكية إليه.

وفاة الكاتب أوشيدا ياسو مبتكر شخصية المحقق الشهير أسامي ميتسوهيكو عن عمر يناهز 83 عاما.

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محكمة طوكيو المحلية تقضي بإهمال كلا من الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبيكو" وذلك في أعقاب حادثة محطة فوكوشيما داي إتشي للطاقة النووية في عام 2011، مطالبة إياهم بدفع تعويضات بمبلغ 59 مليون ين إلى 42 من المدَّعين. وكان ما مجموعه 47 شخصا من 17 أسرة من الذين تم إجلاؤهم في أعقاب الكارثة يطالبون بالحصول على تعويضا قدره 634 مليون ين.

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اختتام فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. وقد حصدت البعثة الأوليمبية اليابانية 10 ميداليات (3 ذهبيات و4فضيات و3برونزيات)، بزيادة 4 ميداليات حصلت عليها اليابان في دورة سوتشي الأوليمبية التي أقيمت عام 2014 بروسيا.

المتسابقون اليابانيون الفائزون بالميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بصحبة رئيسة الوفد في الصورة التي جمعتهم لدى عودتهم إلى مطار ناريتا في 19 مارس/ آذار الماضي. باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: متزلج اختراق الضاحية نيتا يوشيهيرو، متزلج على الجليد ناريتا غوريمو، متزلجة المنحدرات الجبلية مورأوكا موموكا، رئيسة الوفد أوبيناتا كونيكو، ومتزلج المنحدرات الجبلية موري تايكي. (جيجي برس)

أوساكا ناؤمي تفوز في منافسات بطولة التنس المفتوحة بي إن بي باريبا لفردي السيدات. وفي طريقها لحصد أول ألقابها على الإطلاق، حققت فوزها على المصنفة الأولى عالميا الرومانية سيمونا هيلب في الدور قبل النهائي.

أوساكا ناؤمي تتدرب في مدينة إنديان ويلز بكاليفورنيا في 17 مارس/ آذار 2018. في اليوم السابق لنهائي بطولة بي إن بي باريبا المفتوحة للتنس. (جيجي برس)

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هيئة خدمة المعاشات التقاعدية اليابانية تعلن أن إحدى شركات معالجة المعلومات في طوكيو والمعينة لإدخال المعلومات الشخصية لـ 5 ملايين من المتقاعدين قد استعانت بمصدر خارجي متمثل في إحدى الشركات الصينية في خرق لعقدها.

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وزير الخارجية الياباني كونو تاروا يجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في طوكيو، حيث ناقشا القيام بنشاط اقتصادي مشترك في المناطق الشمالية. وذلك في توافق على تعزيز الجهود لتحقيق نتائج ملموسة قبيل زيارة رئيس الوزراء آبي المرتقبة لروسيا في مايو/ أيار المقبل.

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مقر هيئة التعديل الدستوري للحزب الليبرالي الديمقراطي يقرر إعطاء رئيسه هوسودا هيرويوكي مسؤولية التعامل مع تعديلات المادة التاسعة. ويهدف هوسودا إلى الإبقاء على البنود التي تنص على نبذ الحرب والتخلي عن القوات المسلحة، ولكن في نفس الوقت يطمح لصياغة بند جديد يوضح دور قوات الدفاع الذاتي.

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وفاة ثلاثة أشخاص بعد معاناة مجموعة مكونة من سبعة أفراد إثر حدوث انهيار جبلي أثناء تسلقهم لجبل أميدا في محافظة ناجانو

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المسؤول السابق بوزارة المالية ساغاوا نوبوهيسا يخبر مجلس النواب بأنه لم تكن هناك تعليمات واضحة من مكتب رئيس الوزراء حيال إدخال تعديلات على الوثائق المتعلقة ببيع قطعة الأرض لصالح مدرسة موريتومو غاكوئين. وشهد قائلا بأن الأمر تم التعامل معه من خلال مكتب وزارة المالية. إلا أنه رفض قول من الذي أمر بالتغييرات وما الدافع وراء ذلك.

ساغاوا نوبوهيسا إلى اليسار يجيب على أسئلة موروكاوا تامايو عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي (في المقدمة) بمجلس النواب في 27 مارس/ آذار الماضي. (جيجي برس)

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يبدأن رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى أوكيناوا حيث يقومون بزيارة أقصى منطقة واقعة في الجهة الغربية من اليابان في جزيرة يوناغوني في الثامن والعشرين من مارس/ آذار. وتعد هذه الزيارة هي السادسة لهم منذ أن أصبح أكيهيتو إمبراطوراً والحادية عشر في المجموع. ومن المتوقع أن تكون الأخيرة قبل التنازل عن العرش في نهاية أبريل/ نيسان 2019.

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مجلس النواب يقر ميزانية الحكومة بواقع 97.7 تريليون دولار للعام المالي 2018 بعد اعتمادها في جلسة عامة لمجلس المستشارين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)