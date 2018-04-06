东日本大地震七周年、财务省曝出篡改“森友学园”购地批文丑闻、明仁天皇夫妇访问冲绳县……，请看2018年3月日本要闻回顾。

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针对磁悬浮中央新干线建设工程的围标案件，东京地方检察厅特别搜查部指出四家大型建筑承包商曾在竞标前私下勾兑敲定中标企业，以涉嫌违反反垄断法（不正当限制交易）为由，逮捕了大成建设公司的前常务董事和鹿岛建设公司一部门负责人。

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电影《至暗时刻》主演加里・奥德曼的化妆造型师辻一弘（48岁）获得第90届美国奥斯卡最佳化妆与发型设计奖。这是日本人首次获得该奖。

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奥运会女子摔跤项目四连冠得主伊调馨（ALSOK）疑遭职权骚扰，相关人士检举告发日本摔跤协会发展总监荣和人，日本摔跤协会召开道德委员会，决定设立第三方机构对当事双方和其他有关人员实施问询调查。

神户制钢所宣布，公司董事长兼总经理川崎博也（63岁）将于4月1日为篡改铝铜制品质量参数这一造假事件引咎辞职。铝铜业务部长、公司副总经理金子明（63岁）也将辞职。

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针对财务省涉嫌篡改学校法人“森友学园”（大阪市）购买国有土地批文一事，该省向参议院预算委员会理事会提交了批文副本，并解释称该副本与之前向国会议员公布的文件内容一致。9日，涉及森友学园廉价购得国有土地问题的前财务省理财局长、国税厅长官佐川宣寿辞职。

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东日本大地震七周年。秋筱宫夫妇、安倍晋三首相等皇族代表、政府首脑、遗属代表共计约820人参加了政府举办的追悼会。下午2点46分，即当年大地震发生时刻，全体出席人员为死难者默哀。

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政府向国会报告称，向森友学园出售国有土地的14份财务省批文遭到了篡改。篡改行为发生在异常交易价格曝光后的去年2月下旬以后。

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政府召开内阁会议敲定了将成人年龄从20岁降至18岁的民法修正案。接下来还将向本届国会提交将禁止饮酒和吸烟年龄维持在不满20岁等22份相关法案。如果本届国会审议通过，将于2022年4月1日施行。

围绕美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）迁至名护市边野古一事，冲绳县认为中央政府在未取得岩礁粉碎许可的情况下推进填海造地工程属于违法行为，提起诉讼要求中央政府停工，那霸地方法院审理后做出判决，森键一审判长驳回了县政府的请求。

创作了名侦探“浅见光彦”系列的著名作家内田康夫因败血症在东京去世。享年83岁。

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因东京电力福岛第一核电站事故而被迫前往东京等地避难的17户47人提起诉讼，要求中央政府和东京电力赔偿约6.34亿日元，东京地方法院审理后做出了判决。水野有子审判长认定中央政府和东京电力公司存在应对海啸不力的过失行为，应向42人赔偿共计约5900万日元。

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平昌残奥会闭幕。日本代表团共计夺得10枚奖牌（三金、四银、三铜），超过了2014年索契冬奥会的六枚奖牌（三金、一银、两铜）。

女子网球选手大坂Naomi（20岁）在BNP巴黎银行公开赛女单决赛中获得巡回赛首个冠军。半决赛时，她击败了目前世界排名第一的西蒙娜・哈勒普（罗马尼亚）。

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日本养老金机构宣布，受托录入约500万名养老金领取人个人信息的东京都内某信息处理公司违反合约，将业务转包给了某中国公司。

造成13人死亡、6000多人受伤的1995年地铁沙林毒气事件23周年。在东京地铁（旧营团地铁）霞关站，车站工作人员为遇难者默哀，并与遗属一道祈祷逝者安息。

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河野太郎外相与俄罗斯外长拉夫罗夫在东京举行会谈。双方围绕在北方四岛具体实施日俄联合经济活动展开了磋商，并一致同意加快协调步伐，以期安倍晋三首相5月访俄时能够取得一定的成果。

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自民党修宪推进本部召开全体会议，决定将今后关于修改宪法第九条的所有事务交由细田博之本部长处理。细田等执行人员打算维持有关放弃战争的第一条和不拥有战力的第二条，新设“第九条第二款”，明确自卫队地位。

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7名30～60多岁的男女在长野县八岳连峰阿弥陀岳（2805米）南稜附近登山时发生滑坠意外，3人遇难。

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众参两院就财务省关于森友学园购地批文遭篡改的问题传唤了时任理财局长的佐川宣寿进行质询。针对篡改批文行为，佐川表示“首相官邸并未下达指令，是财务省理财局操作的”。针对受谁指使、出于何种动机实施了篡改行为等问题，佐川拒绝提供证言。

明仁天皇夫妇安排了三天日程访问冲绳县，28日首次来到日本最西端的与那国岛。这是天皇即位后第六次访问冲绳，至今总共来访过11次。明仁天皇将于明年四月末退位，预计这是他在位期间最后一次访问冲绳。

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2018年度政府预算经参议院全体会议审议通过。一般会计总额为97.7128万亿日元，创历史最高记录。