Финансовые скандалы, возвращение паралимпийцев с зимней Паралимпиады в Пхёнчхане, визит императорской четы на Окинаву и другие события марта 2018 года в Японии.

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В связи со сговором о выполнении строительных работ, связанных с сооружением линии суперэкспрессов-маглевов Тюо Синкансэн, Токийская окружная прокуратура арестовала бывшего уполномоченного руководителя компании «Тайсэй кэнсэцу» и начальника отдела фирмы «Касима» по подозрению в предварительной договорённости о распределении заказов между четырьмя крупными компаниями-генподрядчиками в нарушение антимонопольного законодательства (ненадлежащее ограничение сделок).

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Кинолента «Тёмные времена» (в японской версии «Уинстон Черчилль. Человек, спасший мир от Гитлера»), при создании которой за грим исполнителя главной роли Гэри Олдмена отвечал японец Цудзи Кадзухиро (48 лет), удостоена 90-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскар») в номинации «Лучший грим и причёски». Японец удостоен награды в этой категории впервые.

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В связи с заявлением о злоупотреблении должностной властью со стороны Сакаэ Кадзухито, одного из руководителей Японской ассоциации борьбы, которое подала четырёхкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Итё Каори (спонсор – ALSOK), совет по этике Ассоциации принял решение сформировать независимый орган и провести расследование, опросив Итё, Сакаэ и других причастных лиц.

В связи с тем, что компания «Кобэ сэйкосё» (Kobe Steel Ltd.) признала ответственность за фальсификацию данных о качестве своей алюминиевой и медной продукции, президент и председатель правления Кавасаки Хироя (63 года) объявил о своём выходе в отставку 1 апреля. В отставку также ушёл руководитель подразделения по производству алюминия и меди вице-президент Канэко Акира (63 года).

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В связи с подозрениями о внесении Министерством финансов изменений в официальные финансовые документы, связанные со спорной сделкой по продаже государственного земельного участка компании-оператору учебного заведения «Моритомо гакуэн» (г. Осака), Министерство финансов направило копии соответствующих документов в Бюджетный комитет Палаты советников парламента. Министерство пояснило, что содержание документов аналогично документам, ранее предоставленным депутатам. Девятого марта вышел в отставку чиновник, связанный со сделкой по продаже «Моритомо гакуэн» с большой скидкой государственного земельного участка – Нобухиса Сагава, руководитель Налогового управления, в прошлом гендиректор Финансового управления в Министерстве финансов.

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Со времени Великого восточно-японского землетрясения прошло 7 лет. В организованной правительством мемориальной церемонии приняли участие около 820 человек, в том числе император Акихито и его супруга, премьер-министр Абэ Синдзо, главы законодательной и судебной власти, а также представители родственников погибших. В 2 часа 46 минут пополудни – время начала землетрясения – участники почтили память погибших минутой молчания.

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Правительство уведомило парламент о факте внесения изменений в 14 официальных документов, связанных со сделкой по продаже оператору школы «Моритомо гакуэн» государственного участка земли. Изменения были внесены в третьей декаде февраля и позднее – уже после того, как сделка привлекла внимание необычайной величиной скидки.

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Правительство постановлением кабинета министров приняло решение о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет. На утверждение в парламент отправлены связанные с этим решением 22 законопроекта, в том числе предусматривающий сохранение без изменений запрета на курение и употребление спиртного лицам, не достигшим 20-летнего возраста. В случае утверждения нынешней сессией парламента поправки вступят в силу с 1 апреля 2022 года.

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Окружной суд Наха под председательством Мори Кэнъити отклонил иск властей префектуры Окинава, которые добивались прекращения насыпных работ, связанных с переносом американской авиабазы Футэмма (преф. Окинава, г. Гинован) на побережье Хэноко города Наго. Власти префектуры считали незаконным проведение центральным правительством разрушающих коралловые рифы работ без соответствующего разрешения властей префектуры.

В Токио от сепсиса скончался 83-летний писатель Утида Ясуо, известный своей серией детективных произведений «Асами Мицухико».

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Токийский окружной суд под председательством Мидзуно Юко вынес вердикт по иску к правительству и компании TEPCO 17 домохозяйств (в общей сложности 47 человек), эвакуировавшихся в Токио и другие места после ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1». Истцы требовали выплаты компенсаций на сумму около 634 млн йен. Суд признал факт халатности государства и электроэнергетической компании и вынес распоряжение выплатить 42 истцам в общей сложности 59 млн йен.

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Завершились Паралимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Японские атлеты завоевали в общей сложности 10 медалей (3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых), что превышает результат предыдущих зимних Игр в Сочи (6 медалей: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых).

С улыбкой позирующие по возвращении из Южной Кореи (слева сверху по часовой стрелке) Нитта Ёсихиро, Нарита Гуриму, Мураока Момока, глава делегации японских спортсменов Обината Кунико, Мории Тайки. 19 марта 2018 г., преф. Тиба, Международный аэропорт Нарита (фотография предоставлена Jiji Press)

Теннисистка Осака Наоми (20 лет) выиграла Открытый чемпионат BNP Paribas в одиночном разряде, одержав свою первую победу в крупном турнире. В полуфинале Осака обыграла нынешнюю первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

Осака Наоми (спонсор – «Ниссин сёкухин») тренируется перед финалом Открытого чемпионата BNP Paribas в женском одиночном разряде, 17 марта 2018 г., США, Калифорния, Индиан-Уэллс (фотография предоставлена Jiji Press)

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Пенсионная служба Японии сообщила о том, что её подрядчик – токийская компания по обработке информации, которой был поручен ввод персональных данных приблизительно 5 миллионов получателей пенсий, в нарушение контракта передал выполнение работы китайскому субподрядчику.

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Исполнилось 23 года со времени зариновой атаки в столичном метрополитене 1995 года, в результате которой погибли 13 и пострадали свыше 6 тысяч человек. Служащие Токийского метрополитена (в прошлом «Эйдан тикатэцу») на станции Касумигасэки почтили минутой молчания память сослуживцев, ставших жертвами атаки, и вместе с родными погибших вознесли заупокойные молитвы.

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Министр иностранных дел Коно Таро провёл в Токио переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Темой встречи была конкретизация совместной японско-российской экономической деятельности на четырёх северных островах. Стороны согласились активизировать подготовку с тем, чтобы добиться определённых успехов во время запланированного на май визита в Россию премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

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Пленарное заседание Совета по внесению конституционных поправок Либерально-демократической партии приняло решение поручить дальнейшие действия в отношении поправок к Статье 9 председателю совета Хосоде Хироюки. Руководство совета во главе с Хосодой выступает за сохранение двух нынешних положений Статьи 9 – об отказе от войны и обязательстве не иметь вооружённых сил – с дополнением статьи подразделом 9.2, посвящённом Силам самообороны.

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В префектуре Нагано на южной части горы Амидадакэ (2805 м) горного массива Яцугатакэ произошло падение группы альпинистов 30-70-летнего возраста. Три человека погибли.

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Депутаты обеих палат парламента провели опрос под присягой бывшего гендиректора Финансового управления Сагавы Нобухисы в связи с фальсификацией в Министерстве финансов официальных документов, связанных с продажей оператору школы «Моритомо гакуэн» государственного участка земли. В отношении внесения изменений в официальные документы Сагава заявил, что это было сделано финансовым управлением министерства без указаний со стороны офиса премьер-министра. На вопрос о том, кто отдал распоряжение и что послужило мотивом к внесению изменений опрашиваемый отвечать отказался.

Бывший руководитель Финансового управления Сагава Нобухиса (слева) отвечает на вопрос депутата Палаты советников от ЛДП Марукавы Тамаё (впереди справа) в ходе дачи свидетельских показаний в Бюджетном комитете, 27 марта 2018 г., в Парламенте Японии (фотография предоставлена Jiji Press)

Император Японии и императрица Митико отправились в трёхдневную поездку в префектуру Окинава, где 28 марта впервые посетили самую западную территорию Японии – остров Ёнагуни. Император побывал в префектуре Окинава в шестой раз после восхождения на престол и 11-й раз в целом. Вероятно, эта поездка станет его последним визитом в сане императора перед сошествием с престола в конце апреля будущего года.

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Пленарная сессия Палаты советников японского парламента утвердила и ввела в действие правительственный проект бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля). Сумма общего счёта бюджета, самого большого за всю историю, составляет 97 трлн 712 млрд 800 млн йен.

(Статья на японском языке опубликована 1 апреля 2018 г.)