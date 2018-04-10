Commémoration du séisme et du tsunami du 11 mars 2011, alors que le gouvernement a été condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes, nouvelles révélations dans le scandale de Moritomo Gakuen, de nombreuses médailles japonaises lors des Jeux paralympiques… Retour sur les événements marquants du mois de mars 2018.

Vendredi 2

Le bureau du procureur de Tokyo a arrêté deux responsables de Taisei Corporation et de Kajima Corporation soupçonnés d’entente illicite avec quatre general contactors (maîtres d'd'œuvre) dans le cadre d'appels d’offres pour le projet de construction de la ligne ferroviaire à lévitation magnétique (Maglev) de la ligne Chûô Shinkansen. Le lancement de la nouvelle ligne, qui reliera Tokyo et Nagoya, est prévu en 2027.

Dimanche 4

Tsuji Kazuhiro a remporté l'Oscar dans la catégorie « Maquillages et coiffures » pour son travail sur le film Les heures sombres, dans lequel il a transformé l’acteur Gary Oldman en Winston Churchill. Il est le premier Japonais à être primé dans cette catégorie.

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Mardi 6

La Fédération japonaise de lutte a tenu une réunion d'éthique concernant le harcèlement et l’abus de pouvoir présumé sur la personne de Ichô Kaori, quatre fois médaillée d'or olympique, par le directeur du développement de la fédération, Sakae Kazuhito. Les responsables ont décidé d'établir un groupe externe qui tiendra des audiences avec les parties concernées et déterminera s'il y a eu abus de pouvoir.

Le PDG de Kobe Steel Kawasaki Hiroya a annoncé qu'il quitterait son poste le 1er avril 2018, afin de prendre sa responsabilité pour l'affaire de falsifications de tests de qualité d'aluminium, cuivre et autres produits. Le vice-président Kaneko Akira, responsable des activités aluminium et cuivre du groupe, a également présenté sa démission.

Jeudi 8

Le ministère des Finances a soumis à la commission budgétaire de la Chambre des conseillers des copies de documents concernant la vente de terrains appartenant à l'État à Moritomo Gakuen, une entreprise spécialisée dans l’enseignement, suite à de nombreuses accusations de modifications des documents. Le ministère a affirmé qu’ils étaient identiques à ceux présentés aux membres de la Diète. Le 9 mars, le directeur de l'Agence nationale des impôts, Sagawa Nobuhisa, qui était directeur du Bureau financier au sein du ministère des Finances lors des faits, a démissionné de son poste.

Dimanche 11

Des cérémonies se sont tenues dans tout le Japon en commémoration du 7e anniversaire du grand tremblement de terre et du tsunami de l'est du Japon, qui a fait plus de 18 000 morts et disparus. Le prince Akishino, la princesse Kiko, le Premier ministre Abe ainsi que des membres des familles des victimes ont participé à une cérémonie au Théâtre national de Tokyo. À 14 h 46, l’heure précise à laquelle la catastrophe a eu lieu, une minute de silence a été donnée.

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Lundi 12

Le gouvernement a reconnu devant la Diète que 14 documents concernant la vente de terrains à prix très réduits à Moritomo Gakuen avaient fait l'objet de modifications. Les falsifications auraient eu lieu après février 2017, soit après que la vente a été rendue publique.

Mardi 13

Le Conseil des ministres a approuvé des projets de loi visant à amender le Code civil afin d'abaisser l'âge de la majorité de 20 à 18 ans. L'âge légal de consommation d'alcool et de tabac serait toutefois maintenu à 20 ans. Si le projet est voté par la Diète, les lois entreront en vigueur le 1er avril 2022.

Le tribunal du district de Naha a rejeté l'appel de la préfecture d'Okinawa, qui demandait l'arrêt des travaux de remblaiement menés par l’État dans un site au large de Henoko dans la ville de Nago, qui a été choisi pour le déménagement de la base de l’US Marine Corps de Futenma. La préfecture pointait du doigt le fait que l’État n'avait pas obtenu de permission pour détruire les récifs présents sur le site.

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L'écrivain Uchida Yasuo est décédé à l'âge de 83 ans. Il est connu pour sa série de roman policiers mettant en scène le détective Asami Mitsuhiko.

Vendredi 16

Le tribunal du district de Tokyo a ordonné au gouvernement japonais et à Tepco de finalement payer des dommages et intérêts à hauteur de 59 millions de yens à 42 plaignants qui avaient été évacués de leurs logements suite à l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi survenu en mars 2011. À l’origine, il s’agissait de 47 plaignants qui exigeaient une indemnisation de 634 millions de yens.

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