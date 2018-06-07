Un placaje de fútbol americano fue motivo de polémica, surgieron más datos sobre el escándalo de Kake Gakuen y el director Koreeda Hirokazu ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes con Un asunto de familia (Shoplifters). Estas fueron las principales historias del pasado mes de mayo en Japón.

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Los otros cuatro miembros del conjunto de pop japonés Tokio se disculpan por los actos de su compañero Yamaguchi Tatsuya después de que los fiscales públicos recibiesen documentación relativa al acoso sexual al que sometió a una estudiante de instituto. El 6 de mayo la agencia de artistas Johnny & Associates asegura que ha aceptado la renuncia de Yamaguchi.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que a 1 de abril la población estimada de niños menores de 15 años era de 15,5 millones, habiendo caído por trigésimo séptimo año consecutivo.

La Agencia de Asuntos Culturales y el Ministerio de Medioambiente anuncian que los lugares relacionados con la cristiandad en las prefecturas de Nagasaki y Kumamoto han sido recomendados por un órgano asesor de la UNESCO para su reconocimiento como Patrimonio Mundial.

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El Partido Democrático y el Partido de la Esperanza se unen para formar el Partido Democrático del Pueblo, que se convierte en el segundo mayor grupo de la oposición con 62 legisladores.

Los líderes conjuntos Ōtsuka Kōhei (a la izquierda) y Tamaki Yūichirō (a la derecha) se estrechan la mano después de la primera reunión del Partido Democrático del Pueblo celebrada el 7 de mayo de 2018 en Tokio. (© Jiji)

Se anuncia que el autor de libros de ilustraciones Kako Satoshi, conocido por su serie Daruma-chan (Pequeño daruma), falleció el 2 de mayo a la edad de 92 años.

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Takeda Pharmaceutical anuncia que ha acordado comprar la empresa farmacéutica irlandesa Shire por 6,8 billones de yenes. Adquirirá todas las acciones ordinarias de esta empresa.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el premier chino Li Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Tokio. Los líderes acuerdan trabajar juntos para completar la desnuclearización de la península coreana y alcanzar una solución temprana a la cuestión de los japoneses secuestrados por Corea del Norte.

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Yanase Tadao, ex secretario ejecutivo del primer ministro Abe, declara en los comités presupuestarios de ambas cámaras de la Dieta en relación al escándalo de Kake Gakuen. Yanase admite haberse reunido con directores de esta gestora educativa en la oficina del primer ministro en tres ocasiones en 2015. El 21 de mayo la prefectura de Ehime hace público un documento en el que aparece registrado que Abe se reunió con el presidente de Kake Gakuen en febrero de 2015. El 22 de mayo Abe niega que esa reunión tuviera lugar.

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La policía de la prefectura de Niigata arresta a Kobayashi Haruka como sospechoso de haber abandonado y dañado el cuerpo de la niña de siete años Ōmomo Tamaki en la ciudad de Niigata. Su cuerpo fue colocado sobre las vías del tren después de su muerte.

El presidente de la Agencia de Deportes de Japón Suzuki Daichi pide que se investiguen las repetidas conductas excesivamente violentas de un jugador de la Universidad Nihon en un partido de fútbol americano contra la Universidad Kwansei Gakuin. El entrenador jefe de la Universidad Nihon Uchida Masato dimite el 19 de mayo después de que se sucedieran las críticas tras unas imágenes difundidas a través de las redes sociales. La Asociación de Fútbol Americano Universitario de Kantoh decide expulsar a Uchida y a otro entrenador de la Universidad Nihon el 29 de mayo.

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El Banco de Suruga anuncia que ha descubierto durante una investigación interna que algunos documentos relacionados con inversiones en una gestora de casas compartidas en bancarrota fueron manipulados o falsificados. También afirma que muchos de sus empleados podrían haber estado al tanto de la situación.

El Panel Educativo de Yoshino, en la prefectura de Nara, y el Instituto Arqueológico de Kashihara anuncian que han encontrado los restos de una gran estructura de la primera mitad del siglo VIII en el lugar en el que se cree que se situaba el Palacio de Yoshino, que fue visitado por varios emperadores entre los siglos VI y VIII.

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Un comité del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba de forma condicional los ensayos clínicos de la Universidad de Osaka para trasplantar células musculares del corazón creadas a partir de células madre pluripotentes inducidas con el objetivo de tratar afecciones cardíacas graves. Es el primer ensayo clínico del mundo para afecciones del corazón que utiliza células iPS.

Una ley por la que se requiere a los partidos políticos y organizaciones que cuenten con el mismo número de hombres y mujeres candidatos en la medida de lo posible es aprobada y promulgada en una reunión de la Cámara Alta.

El cantante Saijō Hideki, conocido por éxitos como Kizu darake no Rōra (La herida Lola) y Young Man (YMCA) fallece a la edad de 63 años.

Saijō Hideki en abril de 1980. (© Jiji)

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Tres personas esterilizadas a la fuerza bajo la antigua Ley de Protección Eugenésica de Japón (1948-1996) demandan al Gobierno por violar sus derechos constitucionales. Las demandas, en las que se piden daños y perjuicios por un valor de 79 millones de yenes, son presentadas en tribunales del distrito en Sapporo, Sendai y Tokio.

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Fujii Sōta se convierte en el jugador de shōgi más joven en ser ascendido al rango de séptimo dan a sus quince años y nueve meses de edad.

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El director Koreeda Hirokazu gana la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes con el filme Manbiki kazoku (Un asunto familiar). Es la primera película japonesa que obtiene este galardón después de que lo hiciera Unagi (La anguila) de Imamura Shōhei en 1997.

Koreeda Hirokazu sonríe durante una rueda de prensa en Tokio el 23 de mayo de 2018 tras regresar a Japón desde Cannes. (© Jiji)

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El Ministerio de Finanzas presenta ante la Dieta registros de los documentos originales relacionados con las negociaciones con la gestora educativa Moritomo Gakuen. El exfuncionario del Ministerio de Finanzas Sagawa Nobuhisa dijo en repetidas ocasiones durante el pasado año en la Dieta que los documentos habían sido destruidos.

El Ministerio de Defensa anuncia que en sus investigaciones no ha hallado indicios de ningún tipo de encubrimiento sistemático de los informes diarios de las tropas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en Irak, de los que anteriormente había negado su existencia. El ministerio sanciona a 17 oficiales por no haber sabido llevar a cabo un trabajo administrativo apropiado.

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Kagoike Yasunori, expresidente de la gestora educativa Moritomo Gakuen, es puesto en libertad bajo fianza junto a su mujer Junko diez meses después de que fuesen arrestados bajo la sospecha de que habían cometido fraude.

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El primer ministro Abe y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnen en Moscú y hablando sobre las actividades económicas conjuntas en los territorios del norte y las medidas humanitarias para los antiguos habitantes de este archipiélago. Putin asegura que desea discutir sobre cooperación política.

Japón derrota a Tailandia por 3 a 0 en la final de la Copa Uber de equipos nacionales femeninos de bádminton, ganando este torneo por sexta vez.

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La Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Osaka decide no acusar a un total de 38 personas, incluyendo el exfuncionario Sagawa Nobuhisa, de los cargos de falsificación de documentos en el caso de Moritomo Gakuen.

La Cámara Baja aprueba una ley para reformar el estilo de trabajo con el apoyo del Partido Liberal Democrático, el Kōmeitō, Nippon Ishin no Kai y otras formaciones.