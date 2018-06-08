日本大学美式橄榄球队主教练因队员危险擒抱拦截问题引咎辞职，爱媛县公开的文件让“加计学园”问题变得更加混乱，西城秀树离世……，请看2018年5月日本要闻回顾。

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此前，偶像组合“TOKIO”成员山口达也因涉嫌强制猥亵罪，警方将案子的相关材料送交检察院，后获免予起诉，其他四名成员于2日集体公开道歉。6日，杰尼斯事务所宣布解除与山口的合同。

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在日本的“男孩节”到来之际，总务大臣宣布日本14岁以下的推算人口截至4月1日为1553万人，已连续37年出现减少。

文化厅与环境省宣布，联合国教科文组织（UNESCO）顾问机构建议“长崎及天草地区受迫害基督教徒相关遗产”（长崎、熊本）申报世界文化遗产。

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民进党与希望之党组建新党”国民民主党”。62名国会议员加入新党，成为第二大在野党。

曾创作过《小达摩》系列的著名绘本作家、儿童文学研究家加古里子于2日离世，享年92岁。

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武田药品工业公司宣布与爱尔兰制药巨头夏尔就收购方案达成一致。收购金额约为460亿镑。武田将获得夏尔的全部普通股份。

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安倍晋三首相与中国总理李克强、韩国总统文在寅在东京举行三国首脑会谈。三方确认将为实现朝鲜半岛完全无核化及早日解决日本人遭绑架问题展开合作。

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围绕加计学园新设兽医系问题，前首相秘书官柳濑唯夫作为参考证人出席了众参两院的预算委员会。据悉，2015年他曾与学园相关人员在首相官邸见过三次。21日，爱媛县公布了一份显示安倍晋三首相曾在2015年2月和学园理事长见过面的文件。安倍首相在22日的国会答辩上予以否认，表示不存在会面的事实。

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新潟市发生二年级小学生大桃珠生（7岁）遇害后被弃尸于铁路轨道案件，新潟县警方以涉嫌弃尸和毁尸为由，逮捕了某公司员工小林辽（23岁）。

体育厅长官铃木大地表示，针对日本大学美式橄榄球队球员在与关西学院大学的比赛中屡次做出恶性犯规行为的问题，将责成有关人员进行调查。比赛视频通过SNS等渠道传开后引发舆论哗然，日本大学的内田正人主教练于19日表明了辞职意向。关东学生美式橄榄球联盟于29日决定对内田主教练和一名教练做出除名处分。

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Suruga银行公布了向某破产合租住宅运营公司发放贷款问题的内部调查结果概要。调查表明，贷款审批过程中曾发生伪造和篡改资料等违规行为，而且相当数量的员工很可能是明知故犯。

奈良县吉野町教育委员会和县立橿原考古学研究所宣布，在被视为飞鸟到奈良时代的多位天皇都曾到访过的吉野宫重要候选地吉野町宫泷遗址，发现了奈良时代中后期（8世纪中前期）的大型建筑物遗址。

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厚生劳动省评估工作小组在附加条件的前提下，批准了大阪大学利用人工多能干细胞（iPS细胞）制造心肌细胞并植入重度心脏病患者体内的临床研究计划。利用iPS细胞治疗心脏病的临床研究在全球尚属首次。

要求政党和政治团体尽可能保证在各种选举中男女候选人数均等的《政治领域男女共同参与推进法》在参议院全体会议上获得通过，这是一项旨在推动女性进军政界的举措。

曾以《伤痕累累的罗拉》《YOUNG MAN (Y.M.C.A.)》等畅销歌曲而走红的著名歌手西城秀树离世，享年63岁。

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三名70多岁的男女以政府依据旧优生保护法（1948～1996年）强迫民众接受绝育手术的做法有违宪法中保障个人尊严的规定为由，分别向札幌、仙台和东京三地地方法院提起诉讼，要求中央政府赔偿损失共计约7900万日元。

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日本象棋界最年轻棋手藤井聪太六段（15岁）在第31届龙王赛排位赛第五组的半决赛中战胜船江恒平六段（31岁），以15岁零九个月的年纪升为七段，刷新了61年来的最年少七段棋手记录。

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在第71届戛纳国际电影节上，是枝裕和导演（55岁）执导的《小偷家族》摘得金棕榈奖。这是时隔21年后日本电影再次夺得该奖。

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财务省向国会提交了该省与学校法人“森友学园”围绕出售国有土地问题的交涉记录和篡改前的审批文件。前国税厅长官佐川宣寿在去年的国会答辩中曾多次声称这些资料“已经销毁”。

防卫省发现了此前一直声称“不存在”的陆上自卫队伊拉克派遣部队日报，针对此事，该省公布了调查结果，认为不是有组织的隐瞒行为。同时，该省以事务处理欠妥为由，对共计17人做出了处分。

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在学校法人“森友学园”诈骗补助金案件中，因被起诉犯有诈骗等罪行而受到拘留的前理事长笼池泰典及其妻谆子在历时10个月后获得了保释。

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安倍晋三首相在莫斯科与俄罗斯总统普京举行会谈，其中言及了在北方四岛联合实施经济开发活动和对前岛民采取人道措施等问题。普京总统表示“愿意就政治合作交换意见”。

在争夺世界羽毛球坛团体第一的女子尤伯杯决赛中，日本队以三比一击败泰国队，时隔37年再次夺冠，这也是日本队第六次捧得尤伯杯。

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围绕“森友学园”收购国有土地问题，前国税厅长官佐川宣寿和其他财务省职员共计38人因渎职和制造虚假公文等嫌疑而受到检举，大阪地方检察院特搜部做出了不起诉的决定。

在众议院全体会议上，“劳动方式改革”相关法案经自民、公明两党及日本维新会等党派多数赞成获得通过。