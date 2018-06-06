Главный тренер команды по американскому футболу Университета Нихон взял на себя ответственность за опасные действия игрока, дебаты по поводу документов префектуры Эхимэ, связанных с «Какэ гакуэн», смерть певца Сайдзё Хидэки и другие события мая 2018 года в Японии.

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Четверо участников известной поп-группы TOKIO выступили с извинениями за действия пятого члена коллектива Ямагути Тацуя, в отношении которого в прокуратуру направлены документы об инциденте с насильственными действиями развратного характера. Шестого мая агентство поп-звёзд Johnny & Associates объявило о расторжении контракта с Ямагути.

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии по случаю Дня детей объявило результаты примерного подсчёта численности детей в возрасте по 14 лет в составе населения страны. Их количество составило 15 млн 530 тыс., что свидетельствует о сокращении на протяжении 37 лет подряд.

Управление по вопросам культуры и Министерство по делам окружающей среды Японии сообщили о том, что консультационный совет при ЮНЕСКО рекомендовал присвоить статус Всемирного наследия объектам, связанным с тайным христианством в Нагасаки и районе Амагуса.

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Демократическая прогрессивная партия и Партия надежды сформировали новое политическое объединение – Демократическую партию для народа. В новую партию вошли 62 депутата парламента, что сделало её второй по представительству в оппозиционном лагере.

Рукопожатие сопредседателей Оцука Кохэя (слева) и Тамаки Юитиро на учредительном собрании Демократической партии для народа, 7 мая 2018 года, Токио, столичный район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)

Стало известно о том, что Како Сатоси, исследователь детской литературы и автор, наиболее известный серией манга «Дарума-тян», скончался 2 мая. Ему было 92 года.

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Фармацевтическая компания «Такэда якухин когё» объявила о слиянии путём приобретения крупной ирландской фармацевтической фирмы Shire. Стоимость сделки составляет приблизительно 46 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,8 трлн йен). Компания «Такэда» приобретёт все обычные акции Shire.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл в Токио переговоры с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры подтвердили тесное взаимодействие в целях скорейшей полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также решения проблемы похищений японских граждан в Северную Корею.

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Янасэ Тадао, бывший главный секретарь премьер-министра Абэ Синдзо, предстал перед бюджетными комитетами обеих палат Парламента Японии, чтобы ответить на вопросы, связанные со стротительством медицинского факультета образовательного учреждения «Какэ гакуэн». Он рассказал, что в 2015 году трижды встречался в резиденции премьер-министра с представителями «Какэ гакуэн». В префектуре Эхимэ 21 мая был опубликован документ, в котором отмечается, что в феврале 2015 года имела место встреча премьер-министра Абэ Синдзо с директором «Какэ гакуэн». На следующий день, 22 мая премьер-министр Абэ выступил с отрицанием факта этой встречи в ходе парламентских слушаний.

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Полиция префектуры Ниигата арестовала 23-летнего Кобаяси Харуку по подозрению в избавлении от тела и нанесении повреждений телу 7-летней Омомо Тамаки, ученице второго класса начальной школы в городе Ниигата.

Глава Управления по делам спорта Японии Судзуки Дайти заявил, что считает необходимым провести расследование в связи с неоднократной крайне грубой игрой одного из игроков университета Нихон в матче против команды университета Квансэй Гакуин по американскому футболу. Видеокадры матча широко распространились в социальных сетях и вызвали сильное негодование. Главный тренер команды университета Нихон Утида Масато 19 мая заявил о выходе в отставку. Ассоциация вузовских команд по американскому футболу региона Канто 29 мая приняла решение об исключении Утиды и ещё одного тренера университета Нихон.

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Банк «Суруга гинко» объявил о результатах внутреннего расследования операций финансирования обанкротившейся инвестиционной компании. Расследованием были выявлены манипуляции и подделка документов, о которых с большой вероятностью было известно значительному числу сотрудников.

Комитет образования Ёсино в префектуре Нара и Исследовательский институт археологии Касихара объявили о том, что ими были обнаружены следы крупного сооружения первой половины периода Нара (первая половина VIII в.) на месте, где, как считается с большой долей вероятности, находился дворец Ёсино, в котором в VI-VIII веках жило несколько императоров Японии.

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Комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии одобрила представленный Осакским университетом план клинических испытаний по пересадке тяжело больным пациентам тканей сердечной мышцы, созданных с использованием индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). Клинические испытания по лечению заболеваний сердца с использованием iPS-клеток состоятся впервые в мире.

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С утверждением на пленарной сессии Палаты советников Парламента Японии был принят и вступил в силу Закон о поддержке равного участия мужчин и женщин в политической жизни, призывающий политические партии по возможности обеспечивать равное число кандидатов мужского и женского пола на всех выборах в целях способствовать участию женщин в политической жизни.

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Популярный японский певец Сайдзё Хидэки, известный исполнением таких хитов как «Кидзударакэ-но рора» и «Young Man (Y.M.C.A.)», скончался в возрасте 63 лет.

Сайдзё Хидэки (снимок сделан в апреле 1980 года, преодставлен Jiji Press)

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Трое принудительно стерилизованных в соответствии с прежним Законом о евгенике (действовал с 1948 по 1996 год) истцов 70-летнего возраста подали в суд иски к правительству о нарушении своих конституционных прав. Иски поданы в окружные суды Саппоро, Сэндая и Токио.

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Пятнадцатилетний Фудзии Сота по результатам выступления на очередном рейтинговом турнире стал самым молодым игроком за 61 год, получившим седьмой дан в 15 лет и 9 месяцев.

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На 71-м Международном кинофестивале в Каннах фильм 55-летнего японского режиссёра Корээда Хирокадзу «Магазинные воришки» удостоен Золотой пальмовой ветви. Японский фильм получил гран-при этого фестиваля впервые за 21 год.

Режиссёр Корээда Хирокадзу на пресс-конференции по возвращении на родину после получения Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского кинофестиваля за кинофильм «Магазинные воришки», 23 мая, Токио, аэропорт Ханэда (фотография предоставлена Jiji Press)

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Министерство финансов представило в парламент Японии документы о переговорах по спорной сделке о продаже государственного участка земли оператору школы «Моритомо гакуэн», а также финансовый отчёт до внесения искажений. В прошлом году бывший начальник финансового управления министерства Сагава Нобухиса неоднократно сообщал парламенту о том, что эти документы были ликвидированы.

Министерство обороны Японии объявило о выводах внутреннего расследования в связи с обнаружением ежедневных сводок контингента Сухопутных сил самообороны в Ираке, ранее считавшихся утраченными. Расследование пришло к выводу об отсутствии факта организованного сокрытия документов. Вместе с тем были приняты дисциплинарные меры в отношении 17 человек за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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Бывший директор учреждения-оператора школы «Моритомо гакуэн» Кагоикэ Ясунори и его жена Дзюнко были освобождены под залог через 10 месяцев после ареста по подозрению в мошенничестве при получении государственных пособий.

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Премьер-министр Абэ Синдзо и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры в Москве. На переговорах затрагивались вопросы совместной экономической деятельности на четырёх островах, а также меры гуманитарного характера для бывших жителей этих островов. Президент Путин заявил о желании «обменяться мнениями о сотрудничестве в области политики».

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В финале Кубка Убер среди женских национальных команд, оспаривающих мировое первенство, японские спортсменки нанесли поражение со счётом 3:0 команде Таиланда, одержав победу в шестой раз после 37-летнего перерыва.

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Окружная прокуратура Осака приняла решение не предъявлять обвинений в общей сложности всем 38 лицам, включая бывшего начальника финансового управления Министерства Финансов Сагаву Нобихису, в связи с подделкой документов, связанных со спорной сделкой о продаже государственного участка земли оператору школы «Моритомо гакуэн».

Палата представителей утвердила законопроект о реформировании стилей работы при поддержке Либерально-демократической партии, партии Комэй, а также Партии реставрации Японии.

(Статья на японском языке опубликована 1 июля 2018 г.)