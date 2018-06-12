Palme d’or au festival de Cannes pour un film réalisé par Kore-eda Hirokazu, scandale dans le monde du football américain ou décès d’un jeune alpiniste japonais à la renommée mondiale : retour sur les évènements marquants du mois de mai 2018 au Japon.

Mercredi 2

Yamaguchi Tatsuya du groupe pop à succès TOKIO, poursuivi en justice le mois dernier pour avoir agressé sexuellement une lycéenne, s'est vu prononcer un non-lieu. Les quatre autres membres du groupe ont présenté leurs excuses lors d'une conférence de presse. Le 6 mai, l'agence Johnny & Associates, à laquelle appartient TOKIO, a annoncé la fin du contrat avec Yamaguchi.

Vendredi 4

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a presenté une estimation de la population japonaise âgée de moins de 14 ans (à la date du 1er avril) : 15,53 millions de personnes. Le chiffre est en baisse constante depuis 37 ans.

Un organe consultatif de l'Unesco a émis un avis en faveur de l'inscription au patrimoine culturel mondial du « patrimoine chrétien de Nagasaki et Amakusa ».

Lundi 7

Annonce de la disparition du dessinateur Kako Satoshi (décédé le 2), connu pour sa série « Daruma-chan ». Il avait 92 ans.

Le Parti démocrate progressiste et le Parti de l'espoir ont fusionné pour former le Parti démocrate du peuple. Avec 62 membres de la Diète dans ces rangs, la nouvelle formation est le 2e parti d'opposition face au Parti libéral-démocrate.

Ôtsuka Kohei (à gauche) et Tamaki Yûichirô, coprésidents du Parti démocrate du peuple, se serrant la main lors de la première réunion du parti, le 7 mai.

Mardi 8

Takeda Pharmaceutical a annoncé l'acquisition de l’entreprise pharmaceutique irlandaise Shire pour 46 milliards de livres (52,6 milliards d'euros). Takeda fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de Shire.

Mercredi 9

Le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré son homologue chinois Li Keqiang et le président sud-coréen Moon Jae-in à Tokyo. Ils se sont entendus pour coopérer à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et la résolution rapide de la question des enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord.

Jeudi 10

Yanase Tadao, ancien secrétaire exécutif du Premier ministre, a été convoqué à une réunion de la commission du budget de la Diète dans le cadre du scandale Kake Gakuen (le Premier ministre Abe est soupçonné d'avoir fait usage de son influence pour accorder l'autorisation de création d'une école vétérinaire à Kake Gakuen, une société éducative). Il a déclaré avoir rencontré des responsables de la société dans la résidence officielle du Premier ministre à trois reprises au cours de l'année 2015. Le 21 mai, les autorités préfectorales d'Ehime ont dévoilé un document indiquant que le Premier ministre avait rencontré le président de Kake en février 2015. Le lendemain à la Diète, le Premier ministre a nié ce dernier fait.

Lundi 14

La police préfectorale de Niigata a arrêté Kobayashi Haruka, un salarié d'entreprise âgé de 23 ans, soupçonné d'avoir tué une fille de sept ans puis abandonné son corps sur une voie ferrée.

Le commissaire de l'Agence japonaise du sport Suzuki Daichi a réclamé l'ouverture d'une enquête sur un tacle irrégulier et extrêmement dangereux effectué par un joueur de l’équipe de football américain de l’Université Nihon au cours d'un match contre l'Université Kwansei Gakuin. Des extraits du match avaient été largement diffusés sur les réseaux sociaux et cet « attentat » faisait l'objet de vives critiques. Le 19 mai, Uchida Masato, l'entraîneur de l'Université Nihon, soupçonné d'avoir ordonné de blesser le quarterback adversaire, a annoncé sa démission. Le 29 mai, l'Association universitaire des équipes de football américain du Kantô a décidé d'exclure Uchida Masato ainsi qu'un entraîneur adjoint.

Mardi 15

Découverte des restes d'un grand édifice datant de la première moitié du VIIIe siècle dans les ruines Miyataki à Yoshino dans la préfecture de Nara. La structure pourrait être le palais Yoshino, dont l’emplacement exact est à ce jour inconnu, un lieu visité par plusieurs empereurs des périodes Asuka et Nara (du VIe au VIIIe siècles).

Mercredi 16

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé sous conditions un projet de recherche clinique de l'Université d'Osaka sur des transplantations de cellules musculaires cardiaques créées à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPS) pour traiter des maladies cardiovasculaires graves. C'est le premier projet de recherche clinique au monde ayant recours aux cellules iPS pour le traitement de telles maladies.

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Le projet de loi pour la promotion de la parité entre femmes et hommes dans la vie politique a été voté et promulgué par les membres de la Chambre des représentants. Le projet de loi exige des partis et organisations politiques des efforts pour présenter un nombre égal d'hommes et de femmes à l’ensemble des élections de la fonction publique, dans le but de promouvoir la participation des femmes à la vie politique.

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Décès à 63 ans du chanteur Saijô Hideki, connu pour ses nombreux succès au cours des années 1970 et 1980, dont son fameux tube Young Man, une version japonaise de Y.M.C.A.