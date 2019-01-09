Se aprueba una ley para permitir la llegara de más trabajadores extranjeros a Japón, el ex presidente de Nissan Carlos Ghosn es arrestado de nuevo, y el Gobierno decide retirarse de la Comisión Ballenera Internacional. Estas fueron las principales historias en Japón en diciembre de 2018.

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JR del Este anuncia que su nueva estación en construcción en la línea Yamanote entre Tamachi y Shinagawa se llamará Takanawa Gateway. Se espera que la nueva estación sea inaugurada en la primavera de 2020.

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El Partido Liberal Democrático decide abandonar sus planes para presentar un borrador de reforma constitucional durante la sesión parlamentaria actual, a pesar de que la modificación de la Carta Magna es uno de los principales objetivos del primer ministro Abe Shinzō.

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Se aprueba en la Cámara Alta una ley para permitir la llegada de más trabajadores extranjeros al país con el apoyo del LPD, el Kōmeitō y otros partidos. El Gobierno tendrá que realizar los preparativos necesarios y adoptar nuevas medidas para abril de 2020.

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El profesor de la Universidad de Kioto Honjo Tasuku, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018, recibe la medalla y el diploma en la ceremonia de entrega de galardones en Estocolmo.

El Gobierno anuncia que los ministerios y agencias no facilitarán tecnología con funciones maliciosas para sus sistemas de comunicación. Aunque no son mencionados directamente por su nombre, esta medida es tomada en referencia a los gigantes de las telecomunicaciones de China Huawei y ZTE, que han sido prohibidos para su uso en el Gobierno de los Estados Unidos. La empresa japonesa de telefonía móvil Softbank asegura que seguirá las directrices del Gobierno en sus principales instalaciones.

El presidente de Japan Investment Corporation (JIC) Tanaka Masaaki afirma que él y ocho miembros del consejo de este fondo público-privado dimitirán tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, que les supervisa, respecto a la remuneración y a las políticas de inversión.

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La Fundación del Examen de Aptitud de Kanji de Japón anuncia que el Kanji del Año 2018 es 災 (wazawai o sai), cuyo significado es “desastre” o “infortunio”. El carácter hace referencia a desastres como las fuertes lluvias en el oeste de Japón, el terremoto de Hokkaidō o el tifón Jebi.

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El Gobierno comienza las tareas de terraplenado en Nago, Okinawa, para trasladar la base aérea estadounidense de Futenma a Ginowan.

Los trabajos de terraplenado para el traslado de la base estadounidense frente a la base de Camp Schwab en Nago, Okinawa. La fotografía fue tomada el 14 de diciembre de 2018. (© Jiji)

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología publica el informe final sobre su investigación de emergencia tras las revelaciones sobre las malas prácticas en los exámenes de ingreso en la Universidad de Medicina de Tokio. Anuncian que han descubierto prácticas injustas, como reducir la puntuación de las candidatas o de aquellas personas que se examinan más de una vez, o fuertes sospechas de que se llevaron a cabo las mismas en 10 de las 81 universidades de medicina del país.

Ishibashi Kazuho es sentenciado a 18 años de prisión por el Tribunal del Distrito de Yokohama por un incidente de conducción peligrosa o agresiva en junio de 2017 en el que provocó la muerte de una pareja en la autopista Tōmei de la prefectura de Kanagawa. Sus actos hicieron que el automóvil de la pareja fuera embestido por detrás por un camión.

El LPD y el Kōmeitō acuerdan un paquete de reformas de los impuestos para el año fiscal 2019 en el que se incluyen mayores bajadas de imposiciones para las compras de vehículos y viviendas de cara al aumento del impuesto al consumo en octubre.

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Una explosión en Sapporo, Hokkaidō, provoca graves daños en un edificio de dos pisos en el que hay una ‘izakaya’. La policía de la prefectura informa que 42 personas resultan heridas, incluyendo una grave. La explosión fue provocada por la liberación de gas durante el vaciado de un amplio número de latas de aromatizadores en una oficina de una inmobiliaria situada en el edificio.

Los bomberos trabajan en el lugar de la explosión el 16 de diciembre de 2018. (© Jiji.)

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Hitachi anuncia la compra del negocio de generadores eléctricos del fabricante de maquinaria eléctrica pesada suizo ABB por 700.000 millones de yenes. Esta medida tiene como objetivo impulsar las ventas anuales consolidadas de Hitachi hasta más de 10 billones de yenes, igualando a la empresa alemana Siemens que es actualmente la segunda mayor compañía en este sector.

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El Gobierno alcanza un acuerdo para un programa de fortalecimiento en materia de Defensa para el año fiscal 2019 con un presupuesto récord de 27,5 billones de yenes. El programa incluye un plan para actualizar el destructor de la Fuerza de Autodefensa Marítima Izumo y convertirlo en un portaaviones de facto.

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Softbank debuta en la primera sección de la Bolsa de Tokio. Su oferta pública inicial es de 2,6 billones de yenes, superando el anterior récord de 2,3 billones de yenes alcanzado por NTT (Nippon Telegraph and Telephone) en 1987. No obstante, el precio de sus acciones tras salir a bolsa es de 1.463 yenes, por debajo de la oferta inicial de Softbank de 1.500 yenes. Basándose en su precio, la capitalización bursátil de la empresa es de 7,35 billones de yenes.

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El ex presidente de Nissan Carlos Ghosn vuelve a ser arrestado en Tokio bajo la sospecha de haber violado la Ley de Empresas. El 20 de diciembre el Tribunal del Distrito de Tokio rechaza una petición de la fiscalía para extender la detención tanto de Ghosn como de su ayudante, el ex director representante Greg Kelly.

El ministro de Defensa Iwaya Takeshi anuncia que un destructor surcoreano apuntó un radar de control de ataque a la aeronave de vigilancia MSDF P-1 situada en la Zona Económica Exclusiva de Japón en el Mar del Japón sobre aguas de la península de Noto. El 28 de diciembre el Ministerio de Defensa publica un vídeo del incidente.

En una reunión del Gabinete, el Gobierno adopta un plan presupuestario para el año fiscal 2019 que estipula un gasto de la cuenta general de 101,5 billones de yenes. Esta cifra aumenta un 3,8 % respecto al año anterior, marcando un récord por séptimo año consecutivo.

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El Emperador Akihito cumple 85 años. En una rueda de prensa, confiesa sentirse complacido de que la era Heisei haya sido un período de paz.

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El Gobierno anuncia que Japón se retirará de la Comisión Ballenera Internacional para continuar con la caza comercial a partir de julio de 2019. Japón cazará rorcuales de minke y de Bryde en sus aguas territoriales y su Zona Económica Exclusiva, y terminará con la caza científica.

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La Bolsa de Tokio cierra el año bursátil con el índice Nikkei en 20.014,77 puntos, una caída de 62,85 enteros respecto al año anterior. El precio de las acciones cae en 2.750 yenes, o un 12 % respecto al final del 2017, y el índice registra sus primeras pérdidas anuales en los últimos siete años.

(Fotografía del encabezado: el profesor de la Universidad de Kioto Honjo Tasuku, en el centro a la izquierda, en la ceremonia de entrega de galardones del Premio Nobel en Estocolmo el 10 de diciembre de 2018. © Jiji.)