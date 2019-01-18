旨在扩大接收外国劳动者的修订版《出入境管理法》出台、日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩因涉嫌“特别渎职”而被再次逮捕、政府宣布退出国际捕鲸委员会（IWC）……，请看2018年12月日本要闻回顾。

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JR东日本公司宣布，将山手线田町-品川区间（东京都港区）在建的新车站定名为“高轮gateway”。该站预定于2020年春启用。

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就安倍晋三首相一直执着的修宪草案，自民党做出了放弃提交于本届国会的决定。

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旨在扩大接收外国劳动者的修订版《出入境管理法》在参议院全体大会上，经自民公明两党和日本维新会等党派多数赞成获得通过。政府将推进细化制度设计等准备工作，力争从明年4月起实施新制度。

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2018年诺贝尔奖颁奖仪式在瑞典首都斯德哥尔摩举行，京都大学特别教授本庶佑（76岁）被授予生理学或医学奖奖牌和奖状。

日本政府要求中央政府各部门避免采购带有恶意程序的信息通信设备。此举针对的是美国政府意欲封杀的中国通信设备巨头华为技术公司（HUAWEI）和中兴通讯公司（ZTE）。电信业巨头软银公司也表示，在基站等主要通信设备采购方面将与政府保持一致。

因与主管部门经济产业省在报酬待遇、投资方法等问题上存在分歧，官民合资基金“产业革新投资机构（JIC）”社长田中正明表示，自己和其他八名来自民间的董事将集体辞职。

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日本汉字能力检定协会宣布，反映2018年社会世态民情的“年度汉字”是“灾”。这个汉字反映了西日本暴雨、北海道地震和21号台风“飞燕”等接踵而至的大规模灾害。

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在美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）搬迁地名护市边野古，政府开始了向预定海域投放砂土的填海造地工程。

东京医科大学曝出录取考生违规问题后，文部科学省实施了相关紧急调查。结果表明，设有医学系医学科的全国81所大学中，有10所大学被指存在或很可能存在压低女性考生和复读次数较多考生考试分数等违规行为。

去年6月，神奈川县大井町东名高速公路上发生一起交通事故，一辆面包车遭其他车辆的“挑衅驾驶”行为逼停后，被一辆卡车追尾，导致车上一对夫妇死亡。针对当时做出“挑衅驾驶”行为，犯有违反汽车驾驶处罚法（危险驾驶致死伤）罪的石桥和步被告（26岁，无业），横滨地方法院宣判处以18年有期徒刑（检方要求判处23年有期徒刑）。

自民和公明两党敲定了2019年度的税制修订大纲。为了对冲2019年10月上调消费税率的影响，将进一步充实购车购房的相关减税措施。

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札幌市丰平区平岸的一幢开设有餐饮店的二层建筑发生爆炸，部分楼体倒塌。北海道警方称，共有42名男女受伤，其中一名男性伤势较重。警方分析认为，爆炸源是餐馆旁边的房地产中介门店，当时店员为处理店内存放的大量除臭喷雾罐而实施了放气操作，最终酿成惨剧。

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日立制作所宣布，将斥资约7000亿日元收购瑞士重型电气设备巨头ABB集团旗下的输配电等电力系统业务。完成收购后，日立的并表销售额将超过10万亿日元，与全球第二大重型电气设备企业西门子（德国）旗鼓相当。

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政府召开内阁会议、敲定了新防卫大纲和始于2019年度的五年中期防卫力建设计划（中期防卫计划）。预算总额为27.47万亿日元，创历史新高。新防卫大纲提出，打算对海上自卫队“出云号”护卫舰实施改造，使其成为事实上的航空母舰。

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电信业巨头软银登陆东京证券交易所主板。融资规模约26000亿日元，创下自1987年NTT（约23000亿日元）上市以来的新高。开盘价为每股1463日元，低于发行价的1500日元。按开盘价计算的市值为70035亿日元。

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东京地方检察厅特别搜查部认定日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（64岁）曾将自己旗下资产管理公司的损失转嫁给日产，以涉嫌违反公司法（特别渎职罪）为由再次对其实施了逮捕。此前，检方曾要求将戈恩及与其关系密切的前董事会成员格雷格・凯利（62岁）的拘留时间延长至21日以后，但东京地方法院在20日驳回了检方提出的要求。

防卫大臣岩屋毅发布称，海上自卫队一架P1巡逻机20日在日本海能登半岛海域的日本专属经济区（EEZ）内遭到韩国海军驱逐舰火控雷达瞄准。防卫省于28日公布了当时的视频资料。

政府召开内阁会议敲定了2019年度预算案。一般会计总额为101.4564万亿日元，同比增长3.85,连续七年刷新历史记录。

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明仁天皇迎来85岁生日。在此前举行的新闻发布会上，针对明年4月30日即将退位一事，天皇回顾了自己一路走来的历程，表示“平成将作为一个没有战争的时代迎来终结，我对此深感欣慰”。

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政府宣布将退出负责管理鲸鱼资源的国际捕鲸委员会（IWC），并于明年7月重启商业捕鲸活动，将在日本领海和领海外的专属经济区（EEZ）内捕捉小须鲸和布氏鲸，同时停止以往的调查捕鲸活动。

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东京股票市场迎来今年的收官之日。日经平均指数收于20014.77点，较前一日下跌62.85点。较2017年末的点位下跌2750点（12%），时隔七年再次出现年度下跌。

标题图片：京都大学特别教授本庶佑（中左）在诺贝尔奖颁奖仪式上接过生理学或医学奖奖牌和奖状（2018年12月10日于瑞典斯德哥尔摩，时事社）