تمرير تشريع للسماح لمزيد من العمال الأجانب بدخول اليابان، إعادة اعتقال رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، والحكومة تقرر الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان. نقدم لكم في هذا التقرير أهم الأحداث التي حدثت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018.

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شركة سكك حديد شرق اليابان تعلن أن اسم محطتها الجديدة قيد الإنشاء على خط يامانوتي بين محطة تامتشي وشيناغاوا ستسمى تاكاناوا غيت واي، والتي من المقرر افتتاحها في ربيع 2020.

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الحزب الليبرالي الديمقراطي يقرر التخلي عن خطط لتقديم مسودة الإصلاحات الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية، على الرغم من أن تعديل الدستور هو طموح قديم لرئيس الوزراء شينزو آبي.

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الموافقة على تشريع جديد للسماح لمزيد من العمال الأجانب في البلاد في مجلس الشيوخ بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الحكم حزب كوميتو وبعض الأحزاب الأخرى. وتهدف الحكومة إلى القيام بالتحضيرات اللازمة واعتماد تدابير جديدة بحلول أبريل/ نيسان 2020.

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استلام البروفيسور هونجو تاسوكو الأستاذ بجامعة كيوتو والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، ميدالية رسمية ودبلوما في حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم.

الحكومة اليابانية تعلن أن الوزارات والوكالات لن تقوم بشراء المعدات ذات الوظائف الضارة لأنظمة الاتصالات الخاصة بها. على الرغم من عدم ذكر الاسم مباشرة، إلا أنه تم اتخاذ الإجراء ضد عمالقة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينيين هاواوي وZTE، واللتان تم حظرهما للاستخدام الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت شركة سوفت بانك اليابانية أنها ستتبع تعليمات الحكومة في مرافقها الرئيسية.

رئيس مؤسسة الاستثمار اليابانية تاناكا ماساكي يقول إنه سيستقيل هو وثمانية أعضاء آخرين في صندوق الاستثمار العام والخاص بعد خلافات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التابعة بشأن سياسات الأجور والاستثمار.

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مؤسسة اختبار كفاءة الكانجي في اليابان تعلن في كيوتو في الحفل السنوي للإعلان عن كانجي هذا العام عن اختيار كانجي 災ويُنطق «وازاوي»، بمعنى «كارثة»، نظرًا إلى زلزال هوكايدو 2018 والفيضانات في غرب اليابان وإعصار جيبي. وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها الرمز كانجي العام، وكانت الأولى في 2004.

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الحكومة تبدأ في عمليات الردم بالبحري في ناغو، أوكيناوا لتسهيل عملية نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة للجيش الأمريكي في غينوان.

عمليات الردم البحري في ناغو، أوكيناوا من أجل نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة للجيش الأمريكي. الصور بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018. جيجي برس.

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تصدر التقرير النهائي عن تحقيقاتها الطارئة عقب الكشف عن تزوير امتحانات القبول في جامعة طوكيو للطب. وتعلن أنها اكتشفت ممارسات غير عادلة، مثل التلاعب في نتائج امتحانات القبول للنساء لخفض عدد الطالبات المقبولات، أو الاشتباه القوي في ارتكاب مثل هذه الأعمال غير القانونية في 10 من جامعات البلاد البالغ عددها 81 جامعة وكلية طب.

الحكم على إيشيباشي كازوهو بالسجن لمدة 18 سنة من قبل محكمة يوكوهاما بسبب حادثة على الطريق في يونيو/ حزيران 2017 تسببت في مقتل شخصين على طريق تومي السريع في محافظة كاناغاوا، حيث صدمت شاحنة مؤخرة سيارتهم.

الحزي الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الحكم حزب كوميتو يقرر كل يقران من حزمة الإصلاحات الضريبية للعام المالي 2019 بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمشتريات السيارات والسكن قبل زيادة الضريبة الاستهلاكي المخطط لها في أكتوبر/ تشرين الأول.

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انفجار في مدينة سابورو بمحافظة هوكايدو شمال اليابان يتسبب في أضرار جسيمة في مبنى من طابقين، والذي يضم حانة. وقد أعلنت شرطة محافظة هوكايدو أن 42 شخصًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك إصابة شخص واحد أصيب بإصابات خطيرة. ونتج الانفجار عن إطلاق الغاز أثناء التخلص من عدد كبير من علب رش الهواء المعطر في مكتب عقاري في المبنى.

رجال الإطفاء أثناء محاولات إطفاء الحريق في سابورو 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018. جيجي برس.

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شركة هيتاتشي تعلن عن استحواذها على شركة شبكات الكهرباء السويسرية ABB مقابل 700 مليار ين. ومن المقرر أن يعزز هذا من المبيعات السنوية الموحدة لشركة هيتاتشي إلى أكثر من 10 تريليون ين، ليتناسب مع شركة سيمنز الألمانية، التي تعد حاليا ثاني أكبر شركة في هذا القطاع.

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الحكومة تتوصل إلى اتفاق على برنامج دفاعي لمدة خمس سنوات من السنة المالية 2019 بميزانية قياسية تبلغ 27.5 تريليون ين. ويتضمن البرنامج خطة لترقية مدمرة قوة الدفاع الذاتي البحرية، إيزومو، إلى حاملة طائرات.

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سوفت بانك تظهر لأول مرة في القسم الأول من بورصة طوكيو. ويقدر الاكتتاب العام الأولي بمبلغ 2.6 تريليون ين، متجاوزا الرقم القياسي السابق للاكتتاب العام البالغ 2.3 تريليون ين والتي وضعتها نيبون تيليغراف والهاتف في عام 1987. ومع ذلك، فإن سعر سهم الشركة لأول مرة بلغ 1463 ين أقل من سعر الاكتتاب في سوفت بانك وهو 1500ين. واستنادًا إلى هذا السعر، تبلغ القيمة السوقية للشركة ما قيمته 7.30 تريليون ين.

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إعادة اعتقال رئيس نيسان السابق كارلوس غصن من قبل النيابة العامة في طوكيو للاشتباه في خرقه لقانون الشركات. في 20 ديسمبر/ كانون الأول، حيث رفضت محكمة طوكيو طلبًا من المدعين العامين بتمديد احتجاز غصن ومساعده، المدير التمثيلي السابق جريج كيلي.

وزير الدفاع تاكيشي إيوايا يعلن أن مدمرة كورية جنوبية وجهت رادارا قتاليا تجاه طائرة دورية يابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان قبالة شبه جزيرة نوتو. وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول عرضت وزارة الدفاع شريط فيديو عن الحادث.

الحكومة تعتمد الحكومة خطة ميزانية للسنة المالية 2019 تنص على إنفاق 101.1 ترليون ين. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 3.8% عن العام السابق، محققا رقمًا قيًاسيًا جديدًا للسنة السابعة على التوالي.

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الإمبراطور أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثمانين. وفي مؤتمر صحفي سابق، تحدث عن ارتياحه أن عهده كان عهد سلام للبلاد.

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الحكومة تعلن انسحاب اليابان من اللجنة الدولية لصيد الحيتان وتخطط لاستئناف صيد الحيتان التجاري في يوليو/ تموز 2019. وستصطاد اليابان حيتان المنك وغيرها في مياهها الإقليمية ومنطقة المنفعة الاقتصادية الخاصة بها، وستوقف صيد الحيتان للبحث العلمي.

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بورصة طوكيو تنهي العام بمتوسط مؤشر نيكى عند 20014.77، بانخفاض 62.85 عن اليوم السابق. لتنخفض أسعار الأسهم 2750 ين أو 12% عن نهاية عام 2017، حيث سجل المؤشر أول خسارة سنوية له منذ سبع سنوات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان للبروفيسور هونجو تاسكو أثناء مراسم استلامه جائزة نوبل في ستوكهولم في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018. جيجي برس)