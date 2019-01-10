Принятие поправок в Закон об иммиграционном контроле для расширения приёма иностранной рабочей силы, повторный арест Карлоса Гона по подозрению в злостном злоупотреблении доверием, объявление правительства о выходе Японии из Международной китобойной комиссии и другие события декабря 2018 года в Японии.

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Железнодорожная компания JR Хигаси Нихон выбрала название для будущей станции на линии Яманотэ, которая строится на участке между станциями Тамати и Синагава (в столичном районе Минато). Новая станция будет называться «Таканава гэйтвэй». Открыть станцию планируется весной 2020 года.

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Либерально-демократическая партия отказалась от замысла представить на рассмотрение текущей парламентской сессии свой проект поправок к Конституции Японии, как намеревался премьер-министр Абэ.

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Законопроект о внесении поправок в иммиграционное законодательство, предусматривающий увеличение приёма рабочей силы из-за рубежа, был утверждён Палатой советников парламента Японии при поддержке Либерально-демократической партии, партии Комэй, Партии возрождения Японии, а также других фракций, и вступил в силу. Правительство, которое намеревается ввести новый режим уже с апреля 2019 года, приступило к подготовке детальных планов.

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В Стокгольме состоялась церемония награждения, на которой Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2018 года получил заслуженный профессор Киотского университета Хондзё Тасуку.

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Правительство сообщило о решении отказаться от закупок оборудования, способного содержать вредоносный код, для систем коммуникации, используемых министерствами и ведомствами. Это подразумевает оборудование крупных китайских производителей телекоммуникационного оборудования – Huawei и ZTE, использовать которое запретила администрация США. Крупный оператор мобильной связи Softbank также продемонстрировал намерение идти в ногу с правительством при закупках основного коммуникационного оборудования – базовых станций и т. п.

Президент государственно-частного Инвестиционного фонда промышленных инноваций JIC Танака Масааки объявил о выходе из состава совета директоров фонда всех девяти представителей частного сектора, включая собственную отставку, из-за разногласий с Министерством экономики, торговли и промышленности, в ведении которого находится работа фонда, по ряду вопросов, в числе которых размер вознаграждения и порядок инвестирования средств фонда.

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Общество тестирования знаний японской иероглифики объявило о том, что иероглифом, отражающим характер уходящего года, выбран «сай» (災) – «бедствие». Это отражает ряд крупномасштабных стихийных бедствий, случившихся в Японии – проливные дожди в западной её части, землетрясение на Хоккайдо, 21-й тайфун сезона и др.

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Правительство приступило к проведению отсыпки земли у морского побережья Хэноко в городе Наго для создания искусственной территории с целью переноса американской авиабазы Футэмма (расположенной в городе Гинован префектуры Окинава).

Акватория у побережья Хэноко, где ведутся работы по созданию насыпной территории (на переднем плане). В глубине – американская военная база «Кэмп Шваб». 14 декабря 2018 г., город Наго, преф. Окинава (фотография предоставлена Jiji Press)

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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий подвело окончательные итоги экстренной проверки, проведённой в связи со скандалом о нарушениях при проведении вступительных экзаменов в Токийском медицинском университете. Из 81 вуза страны, где имеются медицинские факультеты или отделения, в десяти были отмечены ненадлежащие практики проведения или высокая вероятность наличия таких практик, ставящих в невыгодное положение абитуриентов женского пола и пытающихся поступить повторно.

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Гендерное неравенство в Японии в 2015 году

Йокогамский окружной суд вынес приговор, присудив к 18-летнему тюремному заключению (прокуратура требовала 23 лет) 26-летнего безработного Исибаси Кадзухо, которому были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель или ранение человека, за аварию в июне прошлого года на скоростной автомагистрали Томэй, закончившуюся гибелью супружеской пары, в автомобиль которой врезался грузовик после остановки из-за грубого вождения обвиняемого.

Либерально-демократическая партия и партия Комэй согласовали план поправок в налоговую систему на 2019-й финансовый год. Решение предусматривает расширение мер льготного налогообложения при покупке автомобилей и жилья с учётом предстоящего в октябре 2019 года повышения ставки налога на потребление.

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В районе Тоёхиро в городе Саппоро в двухэтажном доме, где размещался ресторан, произошёл взрыв и обрушение части здания. По данным полиции префектуры Хоккайдо, ранения получили 42 человека, из них один – тяжёлые. Как полагают, причиной послужило воспламенение в агентстве недвижимости, где выпустили в воздух перед утилизацией содержимое из большого числа аэрозолей-дезодорантов.

Пожарные приступают к работе на месте взрыва, после 9:30 вечера 16 декабря 2018 года, город Саппоро, район Тоёхиро, Хирогиси (фотография предоставлена Jiji Press)

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Компания Hitachi объявила о приобретении у крупной швейцарской фирмы ABB бизнеса по производству систем передачи и распределения электроэнергии приблизительно за 700 млрд йен. После этой сделки общий объём продаж компании Hitachi превысит 10 трлн йен, что выведет её на второе место в мире среди производителей тяжёлого энергетического оборудования (наряду с немецкой фирмой Siemens).

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Правительство Японии решением кабинета министров приняло новые основные положения о национальной обороне, а также среднесрочный план обеспечения национальной обороны на пятилетний период с 2019 финансового года. Общая сумма бюджета стала новым абсолютным рекордом, составив 27 трлн 470 млрд йен. Положения содержат намерение переоборудовать корабль Морских сил самообороны «Идзумо», фактически превратив его в авианосец.

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Крупная компания-оператор мобильной связи Softbank дебютировала со своими акциями в Первой секции Токийской фондовой биржи. По совокупной стоимости первоначального предложения – около 2 трлн 600 млрд йен - это событие стало самым крупным в Японии выходом на фондовый рынок, превзойдя дебют компании NTT в 1987 году (примерно 2 трлн 300 млрд йен). Однако котировка составила 1463 йены за акцию, оказавшись ниже стоимости первичного предложения величиной 1 500 йен. Совокупная рыночная стоимость компании, исходя из начальной котировки, составила 7 трлн 3 млрд 500 млн йен.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры повторно арестовал бывшего председателя совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлоса Гона по подозрению в нарушении Закона о корпорациях (тяжком злоупотреблении доверием). Его подозревают в перекладывании на Nissan убытков компании, управляющей личными активами Гона. 20 декабря Токийский окружной суд отклонил запрос прокуратуры о продлении содержания под стражей после 21 декабря по ранее выдвинутым обвинениям Карлоса Гона и его близкого помощника, уполномоченного директора Грега Келли.

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Министр обороны Японии Ивая Такэси сообщил, что 20 декабря в акватории исключительной экономической зоны Японии близ полуострова Ното в Японском море эсминец вооружённых сил Южной Кореи направил радар управления огнём на патрульный самолёт Морских сил самообороны. 28 декабря Министерство обороны опубликовало материалы видеосъёмки, которая велась в момент инцидента.

Правительство завершило разработку проекта бюджета на 2019 финансовый год, который начинается с 1-го апреля. Сумма расходов общего счета увеличилась на 3,8% по сравнению с бюджетом предыдущего года, составив 101 трлн 456 млрд 400 млн йен, установив тем самым абсолютный рекорд в седьмой год подряд.

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Император Японии отметил своё 85-летие. На пресс-конференции перед этим событием, в преддверии предстоящего 30 апреля 2019 года отречения от трона, оглядываясь на пройденную половину жизненного пути, император сказал: «Сердце моё успокаивает то, что Хэйсэй завершается как эпоха, прошедшая без войн».

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Правительство Японии объявило о выходе из состава Международной китобойной комиссии, отвечающей за контроль китовых ресурсов, и о возобновлении в июле 2019 года коммерческого промысла китов. Япония намеревается вести добычу северных малых полосатиков и полосатиков Брайда в собственных территориальных водах, а также в водах своей исключительной экономической зоны. При этом страна прекратит лов китов в исследовательских целях, который она вела до сих пор.

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Токийская фондовая биржа провела церемонию по случаю завершения последней торговой сессии года. Индекс Nikkei 225 завершил торги на отметке 20 014,77 – на 62,85 йены ниже по сравнению с предыдущим днём. Это на 2 750 йен (12%) ниже, чем в 2017 году. Впервые за семь лет индекс завершил торги на уровне ниже, чем в предшествовавшем году.

Фотография к заголовку: Заслуженный профессор Киотского университета Тасуку Хондзё (в середине слева) получает Нобелевскую премию по физиологии и медицине, 10 декабря 2018 года, Стокгольм, Швеция (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 1 января 2018 г.)