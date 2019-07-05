Un petrolero japonés es atacado en el golfo de Omán durante una visita del primer ministro Abe a Irán, un terremoto sacude las prefecturas de Yamagata y Niigata, y se celebra la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka. Estas fueron las historias más destacadas en Japón el pasado mes de junio de 2019.

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La policía de Tokio arresta al ex viceministro administrativo de Agricultura, Silvicultura y Pesca Kumazawa Hideaki después que este llamase al número de emergencia 110 para confesar que había matado a su hijo. El 21 de julio la fiscalía le acusa de asesinato. Durante el interrogatorio después de su arresto, Kumazawa afirma que su hijo se comportaba de forma violenta en el hogar, y que temía que fuera a herir a otras personas.

Un tren automático en la Línea Costera de Yokohama da marcha atrás y golpea un paragolpes en la estación de Shin-Sugita, hiriendo a 15 pasajeros. El 6 de junio la empresa que gestiona esta línea informa que el vehículo sufrió una avería en sus circuitos eléctricos. El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo investiga las causas del problema.

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El ministro de Medioambiente Harada Yoshiaki anuncia planes para adoptar una legislación que prohíba las bolsas de plástico gratuitas en los supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos en todo el país para 2020.

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Un conductor de 81 años provoca un accidente de varios vehículos en Fukuoka en el que dos personas fallecen, incluyendo él mismo, y otras siete quedan heridas.

7

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la tasa global de fertilidad, es decir, la media de nacimientos en la vida de una mujer, cayó 0,01 puntos respecto al año anterior hasta los 1,42 en 2018. Esto supone un descenso por tercer año consecutivo.

Abdul Hakim Sani Brown supera el récord japonés en la carrera de 100 metros masculina, obteniendo una marca de 9,97 segundos al finalizar tercero representando a la Universidad de Florida en el Campeonato NCAA División I de Atletismo.

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Los ministros de Economía del Grupo de los 20 y los líderes del banco central comienzan una reunión de dos días en Fukuoka. El 9 de junio adoptan una declaración conjunta en la que reflejan sus preocupaciones en torno a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, destacando los peligrosos efectos que esto tendrá en la economía global y el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas.

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Los informativos dan a conocer que la autora Tanabe Seiko falleció el 6 de junio a la edad de 91 años en un hospital de Kobe.

Tanabe Seiko en abril de 2004. (© Jiji)

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El ministro de Finanzas Asō Tarō asegura que no considerará oficial el informe de la Agencia de Servicios Financieros que afirma que las parejas deberán ahorrar al menos 20 millones de yenes para los gastos de la vida diaria tras su jubilación.

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El primer ministro Abe Shinzō visita Irán y charla con el líder supremo Alí Jamenei. Ambos líderes acuerdan trabajar para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Jamenei afirma que Irán no planea producir, poseer o utilizar armas nucleares, insistiendo en que el país mantendrá los términos de su acuerdo nuclear de 2015.

Dos buques cisterna químicos, incluyendo uno operado por la empresa japonesa de transporte marítimo Kokuka Sangyō, son atacados en el golfo de Omán cerca del estrecho de Ormuz. Los informes señalan que sufrieron graves daños provocados por proyectiles.

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Un hombre apuñala y hiere gravemente a un policía de servicio en Suita, en la prefectura de Osaka, y le roba el arma. El 17 de junio el sospechoso Iimori Yūjirō es arrestado en Minō, una localidad cercana.

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El ministro de Defensa Iwaya Takeshi visita el Gobierno de la prefectura de Akita para disculparse ante el gobernador Satake Norihisa y otras personas por los errores hallados en documentos en los que se explicaba que el sistema terrestre de defensa ante misiles Aegis Ashore debía ser desplegado en la prefectura.

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Un fuerte sismo con hipocentro en el mar frente a la prefectura de Yamagata provoca un temblor de intensidad 6 fuerte en Murakami, en la prefectura de Niigata. Se registra un tsunami de 10 centímetros en la ciudad de Niigata con pequeños tsunamis en áreas cercanas como Sado. La Agencia Meteorológica de Japón calcula que la magnitud del sismo fue de 6,7.

Tejas desprendidas en Tsuruoka, en la prefectura de Yamagata, el 19 de junio de 2019, un día después del potente sismo. (© Jiji)

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El músico Pierre Taki es condenado a 18 meses de cárcel con una suspensión durante tres años por haber infringido la Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos al consumir cocaína.

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Se promulga en una sesión plenaria de la Cámara Alta una reforma a la Ley de Prevención del Abuso de Menores por la que se otorga más poder a los centros de consulta de menores entre otros cambios. Esto concede a los centros el poder de intervenir en casos de que se sospeche que existe abuso, así como a clarificar cómo pueden apoyar a los padres. La reforma también prohíbe que los padres apliquen castigos físicos.

Un hombre condenado por asalto y robo se da a la fuga en Aikawa, en la prefectura de Kanagawa. El 23 de junio es capturado por la policía en una apartamento de Yokosuka.

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El jugador de la Universidad Gonzaga Hachimura Rui es elegido por los Washington Wizards como su noveno fichaje en la primera ronda del draft de la Asociación Nacional de Baloncesto. Es el primer jugador japonés que es elegido en la primera ronda del draft.

Hachimura Rui sujeta un uniforme de los Washington Wizards en Washington el 21 de junio de 2019, el días después del draft de la NBA. (© Jiji)

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El Gobierno publica un libro blanco sobre la seguridad del tráfico en el que destaca que los conductores de 75 años o más provocaron 460 accidentes mortales, 8,2 por cada 100.000 conductores. Esta cifra fue 2,4 veces mayor que la causada por los conductores de 74 años o menos.

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En el cierre de la sesión de la Dieta, el Gobierno establece la fecha de las elecciones a la Cámara Alta para el 21 de julio y el comienzo de la campaña electoral el 4 de julio.

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El Tribunal del Distrito de Kumamoto ordena al Gobierno pagar indemnizaciones por un valor de 376,8 millones de yenes a 541 de los 561 demandantes que denunciaron la discriminación que sufrieron como familiares de pacientes de lepra. Es la primera vez que se alcanza una sentencia que ordena el pago de compensaciones a familiares de afectados.

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La cumbre del G20 se celebra en Osaka. El 29 de junio los líderes adoptan una declaración conjunta: “Nos esforzaremos por conseguir un entorno comercial y de inversiones libre, justo, no discriminatorio, transparente, predecible y estable, y a mantener nuestros mercados abiertos”. La oposición de los Estados Unidos hace que la promesa de luchar contra el proteccionismo quede excluida. Dos temas principales de la cumbre son el problema de la contaminación de los mares con plástico y el establecimiento de unas normas internacionales para los datos.

Los líderes del G20 y sus esposas se juntan para una fotografía de grupo en el castillo de Osaka el 28 de junio de 2019. (© Jiji)

El primer ministro Abe se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin durante la cumbre del G20 en Osaka, pero no se logran avances concretos en la disputa sobre los Territorios del Norte o un tratado de paz entre los dos países. El 27 de junio Abe se reúne con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi, y el 28 de junio charla con el presidente estadounidense Donald Trump.

(Fotografía del encabezado: un hombre hace una ofrenda floral en el monumento de la paz del Parque Conmemorativo de la Paz de Itoman, en Okinawa, el 23 de junio de 2019, en el 74.º aniversario del final de la Batalla de Okinawa. © Jiji.)