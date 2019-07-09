Визит премьер-министра Абэ Синдзо в Иран и нападение на танкеры в Оманском заливе, землетрясение интенсивностью более 6 баллов в префектурах Ямагата и Ниигата, саммит «Большой двадцатки» в Осаке и другие события июня 2019 года в Японии.

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Полиция столичного района Нэрима, получив по телефону сообщение: «Я убил своего сына», арестовала на месте преступления бывшего заместителя министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Кумадзаву Хидэаки. Двадцать первого июня Токийская окружная прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве старшего сына в собственном доме в районе Нэрима. Во время дознания при аресте Кумадзава заявил: «Старший сын неоднократно прибегал к домашнему насилию».

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В районе Исого города Йокогама на станции Син-Сугита железнодорожный состав новой транспортной системы Seaside Line тронулся в обратном направлении и врезался в станционный буфер. Травмы получили 15 пассажиров. Движение этих составов осуществляется без машиниста. Шестого июня компания-оператор линии сообщила о наличии неисправностей в электрических цепях состава. Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма ведёт расследование связи этих неполадок с движением состава в обратном направлении.

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Министр по делам окружающей среды Харада Ёсиаки сообщил, что правительство намеревается к 2020 году принять закон, запрещающий безвозмездно предоставлять пластиковые пакеты на кассах в супермаркетах, минимаркетах шаговой доступности комбини и других магазинах по всей стране.

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На перекрёстке в районе Савара города Фукуока резкое ускорение автомобиля под управлением 81-летнего водителя стало причиной аварии с участием пяти других автомобилей, общее число погибших и раненых в которой составило 9 человек.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии обнародовало статистические данные об изменениях показателей численности населения страны. Суммарный коэффициент рождаемости – расчётный показатель числа детей, рождаемых за всю свою жизнь японками – составил 1,42, снизившись на 0,01 пункта по сравнению с результатом годом ранее. Снижение наблюдается на протяжении трёх лет подряд.

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На университетском чемпионате США по лёгкой атлетике (в городе Остин, штат Техас) в финале мужского забега на 100-метровой дистанции Сани Браун Хаким (учится во Флоридском университете) занял третье место, установив новый рекорд Японии с результатом 9.97 секунды.

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В городе Фукуока начала работу встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20. Девятого июня участники приняли совместное коммюнике, в котором они указали на сохранение рисков замедления. При этом они отметили усиление напряжённости в международной торговле и геополитике и выразили опасения по поводу противостояния США и Китая.

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Стало известно о том, что 6 июня в одной из больниц города Кобэ в возрасте 91 года скончалась писательница Танабэ Сэйко.

Танабэ Сэйко в апреле 2004 года (фотография предоставлена Jiji Press)

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Министр финансов Асо Таро заявил, что «не приемлет в качестве официального документа» подготовленный Агентством финансовых услуг доклад, в котором говорится о том, что величина активов, необходимых супружеской паре после выхода на пенсию, составляет 20 млн йен.

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Прибывший с визитом в Иран премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл переговоры с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, обсудив ослабление напряжённости в Ближневосточном регионе. «Мы не будем ни производить, ни иметь, ни использовать ядерное оружие. У нас нет таких намерений», – заявил Хаменеи, вновь подчеркнув намерение продолжать соблюдать условия ядерного соглашения.

В Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись атаке два танкера, в том числе судно для перевозки химической продукции под управлением японской судоходной компании «Кокука сангё». По сообщениям СМИ, судно, которое, вероятно, подверглось артиллерийскому обстрелу, получило серьёзные повреждения корпуса.

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Перед полицейским постом в городе Суйта префектуры Осака мужчина напал с ножом на 26-летнего дежурного полицейского и скрылся с похищенным пистолетом. С ножевыми ранениями, в том числе в грудь, полицейский был доставлен в больницу в тяжёлом бессознательном состоянии. Полиция префектуры Осака 17 июня обнаружила и задержала в горной местности на территории города Миноо 33-летнего жителя столичного района Синагава Мори Юдзиро по подозрению в нападении и попытке убийства.

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Министр обороны Японии Ивая Такэси побывал в администрации префектуры Акита, чтобы принести губернатору Сатакэ Норихисе извинения в связи с ошибками в разъяснительных материалах для префектуры Акита, территория которой рассматривается в качестве возможного места размещения комплекса противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.

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В результате землетрясения, очаг которого находился под дном Японского моря у побережья префектуры Ямагата, в городе Мураками префектуры Ниигата сила толчков достигала 6+ по японской шкале. На острове Садо и в других местах наблюдались небольшие волны цунами, в городе Ниигата их высота составила 10 сантиметров. По сообщению Метеорологического управления Японии, магнитуда землетрясения оценивается в 6,7.

Черепица, упавшая с крыш в результате землетрясения в префектурах Ямагата и Ниигата. Под мелким дождём ведутся работы по покрытию крыш виниловой плёнкой, 19 июня 2019 года, вторая половина дня, префектура Ямагата, город Цуруока, Коивагава (фотография предоставлена Jiji Press)

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Токийский окружной суд вынес приговор 52-летнему музыканту и актеру Пьеру Таки, обвиняемому в употреблении кокаина в нарушение Закона об обороте наркотических средств, присудив его к 18-месячному тюремному заключению с отсрочкой исполнения на 3 года.

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Палата советников Парламента Японии утвердила и ввела в силу поправки в законодательство о предотвращении дурного обращения с детьми, в числе прочих мер усиливающие функции детских консультаций. Основные положения поправок предусматривают разделение функций детских консультаций по вмешательству и временному взятию под опеку детей из семей, подозреваемых в дурном обращении, и функций по оказании помощи родителям и опекунам. Кроме того, поправки вводят запрет на физические наказания детей.

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В городе Айкава префектуры Канагава 43-летний мужчина, которому было утверждено исполнение приговора о тюремном заключении за кражи, нанесение телесных повреждений и незаконное употребление стимулирующих препаратов, оказал сопротивление сотрудникам прокуратуры и сбежал. Полиция префектуры обнаружила и задержала его в жилом доме в городе Йокосука.

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На заседании по отбору игроков профессиональной Национальной баскетбольной ассоциации США студент Университета Гонзага Хатимура Руй в первом раунде девятым по счёту был назначен в состав команды «Washington Wizards». Японский баскетболист получил назначение в первом раунде впервые.

Хатимура Руй (в середине) с форменной футболкой команды Washington Wizards на следующий день после отбора в команды NBA, 21 июня 2019 года, Вашингтон, США (фотография предоставлена Jiji Press)

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По данным опубликованного в этот день правительством доклада «Белая книга безопасности движения», число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом по вине водителей в возрасте 75 лет и старше в 2018 году (480 случаев) в пересчёте на сто тысяч обладателей водительских прав составило 82, что примерно в 2.4 раза превышает аналогичный показатель для водителей, не достигших 75-летнего возраста.

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Завершила свою работу очередная сессия Парламента Японии. Правительство на внеочередном заседании кабинета министров приняло решение о сроках проведения выборов в Палату советников: официальное начало предвыборной кампании 4 июля, голосование 21 июля.

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Окружной суд Кумамото вынес вердикт по иску родственников бывших больных болезнью Хансена – в общей сложности 561 человека, признав факт дискриминации родных и близких пациентов в результате политики изоляции больных, и предписал государству выплатить 541 из истцов компенсации общей суммой 3 млрд 76 млн 750 тыс. йен. Ущерб родным и близким пациентов с этим заболеванием суд признал впервые.

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В городе Осака открылась встреча G20 на высшем уровне. Тридцатого июня лидеры G20 приняли заявление о «стремлении к реализации условий для свободных, справедливых и недискриминирующих условий для торговли и инвестиций». В связи с возражениями США в заявление не вошла формулировка «антипротекционистский». Большое внимание привлекли дискуссии, посвящённые мерам борьбы с загрязнением океана пластиковым мусором, а также определению международных правил обращения с данными.

Участники саммита G20 с супругами собрались, чтобы сделать групповое фото на фоне замка Осака, 28 июня 2019 г., город Осака, район Тюо (фотография предоставлена Jiji Press)

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл в Осаке переговоры на полях саммита G20 с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Конкретного прогресса на переговорах по заключению мирного договора, включая решение вопроса о Северных территориях, достигнуто не было. Премьер-министр Абэ Синдзо также провёл 27 июня переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а 28 июня – с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Фотография к заголовку: В День памяти жертв Битвы за Окинаву мужчина подносит цветы к «Краеугольному камню мира» – монументу, на котором в числе прочих высечены имена его погибших отца и брата. 23 июня 2019 г., преф. Окинава, город Итоман, Мемориальный парк мира (фотография предоставлена Jiji Press)