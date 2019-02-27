Международной премией мира Ганди за 2018 год награждён президент фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй по решению правительства Индии, 26 февраля её вручил президент Индии Ковинд в официальной президентской резиденции в Нью-Дели.

Сасакава Ёхэй более 40 лет занимается борьбой с болезнью Хансена, поддержкой независимости больных и переболевших, выступает против их дискриминации в Индии и других странах мира. Как сообщает фонд, президент Ковинд во время церемонии награждения сказал: «От имени Индии я благодарю за вклад господина Сасакавы и фонда».

Сасакава Ёхэй в своей речи говорил: «Эту премию я получаю вместе со многими соратниками, которые боролись с проблемами болезни Хансена». Он также сказал: «Я не считаю недостижимой мечтой мир, свободный от болезни Хансена, её стигмы и дискриминации», призвав к сотрудничеству в дальнейшей деятельности.

Эта премия впервые присуждена гражданину Японии. По словам Сасакавы, премию в размере 10 миллионов индийских рупий (около 15 млн йен) он намерен использовать для борьбы с болезнью Хансена.

Фотография к заголовку: Сасакава Ёхэй (слева) во время церемонии вручения премии. В центре – премьер-министр Индии Моди, справа – президент Ковинд (предоставлено фондом Nippon Foundation)