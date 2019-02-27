La ceremonia de entrega del Premio Gandhi de la Paz, otorgado por el Gobierno de la India, tuvo lugar el pasado 26 de febrero en el Rashtrapati Bhavan, la residencia presidencial en Nueva Delhi. El presidente de la Fundación Nippon Sasakawa Yōhei, galardonado en esta última edición, recibió de manos del presidente Ram Nath Kovind la placa del Premio de la Paz.

Este galardón es un reconocimiento al trabajo que Sasakawa Yōhei ha llevado a cabo durante más de 40 años para combatir la enfermedad de Hansen en la India y en el resto del mundo. Durante este tiempo, Sasakawa ha trabajado para que tanto las personas que sufren esta enfermedad como los que la han superado puedan alcanzar su autonomía y a luchar contra la discriminación. El propio presidente Kovind agradeció durante la entrega del galardón la contribución que Sasakawa Yōhei y la Fundación Nippon han hecho con su trabajo en la India.

“Considero que este premio es un reconocimiento a todas las personas junto a las que he luchado para combatir la enfermedad de Hansen, y siento que es como si el propio Gandhi nos enviase unas palabras de aliento”, aseguró el presidente de la Fundación Nippon durante su discurso. “El sueño de lograr un mundo en el que no exista la enfermedad de Hansen ni el estigma y la discriminación que trae asociada no es una quimera”, añadió a modo de llamamiento para que más personas se animen en adelante a cooperar.

Es la primera vez que un ciudadano japonés recibe este galardón establecido en 1995. En cuanto al premio de 10 millones de rupias (unos 15 millones de yenes) con el que está dotado, Sasakawa señaló que será donado para contribuir a que la lucha contra la enfermedad de Hansen continúe.

Fotografía del encabezado: Sasakawa Yōhei (a la izquierda) sostiene la placa del premio durante la ceremonia de entrega. En el centro se sitúa el primer ministro indio Narendra Modi, y a la derecha el presidente Ram Nath Kovind. (Por cortesía de la Fundación Nippon)