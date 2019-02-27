Sasakawa Yôhei, 80 ans, est le premier Japonais à recevoir le prix international Gandhi pour la paix, décerné par le gouvernement indien. Il a été récompensé pour ses actions charitables visant l’éradication de la lèpre, dont l’Inde est le pays le plus touché. Le 26 février s’est ainsi tenue la cérémonie officielle de remise du prix à New Delhi, dans la résidence présidentielle.

Depuis plus de 40 ans maintenant, Sasakawa Yôhei se consacre à l’élimination totale de la maladie de Hansen, ou lèpre. Il est actuellement le président de la Nippon Foundation et ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’élimination de la lèpre et pour le droit des personnes qui en sont atteintes.

Lors de la cérémonie, le président indien Ram Nath Kovind a declaré : « C’est en tant que représentant de mon pays que je tiens à témoigner de mes plus profonds remerciements envers Sasakawa Yôhei et sa fondation pour leur précieuse contribution. »

Le président de la Nippon Foundation s’est exprimé à son tour : « Je prends conscience que ce prix est celui de tous les nombreux acteurs qui participent à mes côtés à la lutte contre la maladie de Hansen. À travers cette récompense, c’est la voix de Gandhi qui résonne. Nous pouvons créer un monde dans lequel ce fléau et ses stigmatisations auront disparu à jamais. »

Le prix international Gandhi pour la paix est également accompagné d’une somme de 10 millions de roupies, soit environ 15 millions de yens (120 000 euros). Sasakawa Yôhei a fait savoir qu'il fera don de cet argent pour vaincre la lèpre.

(Photo de titre : Sasakawa Yôhei, à gauche, reçoit le prix international Gandhi pour la paix le 26 février 2019. Il est accompagné du Premier ministre indien Modhi et du président Ram Nath Kovind, à droite. Photo avec l’aimable autorisation de la Nippon Foundation)