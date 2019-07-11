Visite du Premier ministre Abe Shinzô en Iran, attaque contre un pétrolier japonais dans le golfe d’Oman, séisme très violent au nord-ouest du pays et sommet du G20 à Osaka : retour sur les événements marquants du mois de juin 2019 au Japon.

Samedi 1er

L’ancien vice-ministre administratif du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Kumazawa Hideaki a été arrêté après avoir affirmé à la police par téléphone qu’il avait tué son fils de 44 ans. Accusé d’homicide volontaire, il a déclaré que son fils aîné agissait avec violence à la maison, et qu’il craignait que ce dernier porte atteinte à autrui.

Kumazawa Hideaki, ancien vice-ministre administratif de l'Agriculture, est accusé du meurtre de son fils et déféré au parquet, le 3 juin à Tokyo. (Jiji Press)

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Un train automatisé de la ligne Seaside Line à Yokohama est parti en sens inverse et a provoqué une collision avec un heurtoir de la gare de Shin-Sugita, blessant 15 passagers. La société d’exploitation de la ligne a annoncé le 6 juin avoir découvert une rupture partielle du système électrique du train. Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a ouvert une enquête sur la cause de l’incident.

Lundi 3

Le ministère de l’Environnement a annoncé son intention de présenter un projet de loi interdisant les sacs en plastique gratuits dans les supermarchés et supérettes (konbini) de tout le Japon d’ici 2020.

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Mardi 4

Une voiture conduite par un homme de 81 ans a provoqué un accident à Fukuoka impliquant cinq autres véhicules, faisant deux morts et sept blessés.

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Vendredi 7

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a dévoilé les statistiques démographiques de 2018. L’indice synthétique de fécondité (le nombre moyen d’enfants qu’une femme a au cours de sa vie) était de 1,42, soit une baisse de 0,01 par rapport à l’année précédente. Le chiffre diminue depuis trois années consécutives.

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Lors de la finale du championnat NCAA d’athlétisme d’Austin aux États-Unis le 7 juin, l’athlète japonais Abdul Hakim Sani Brown, courant pour l’Université de Floride, a terminé à la 3e place avec un temps de 9,97 secondes. Il a ainsi battu le record japonais du 100 mètres (9''98) établi en septembre 2017 par Kiryû Yoshidide.

Sani Brown Abdul Hakim finit avec un temps record de 9,97 secondes lors de la finale du 100 mètres au championnat NCAA d’athlétisme, à Austin, le 7 juin. (Jiji Press)

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Samedi 8

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays/région du G20 se sont réunis à Fukuoka. Le 9 juin, ils ont adopté une déclaration commune exprimant des inquiétudes sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, soulignant les risques de dégradation de l’économie mondiale et l’intensification des conflits commerciaux et géopolitiques.

Lundi 10

Annonce du décès de l’écrivaine Tanabe Seiko, qui s’est éteinte dans un hôpital de Kobe quatre jours plus tôt. Elle avait 91 ans.

Tanabe Seiko en avril 2004 (Jiji press)

Mardi 11

Le ministre des Finances Asô Tarô a déclaré qu’un document de l’Agence des services financiers, qui met en avant la nécessité pour les couples retraités de mettre de côté 20 millions de yens (environ 163 000 euros) supplémentaires, ne serait pas pris en compte en tant que rapport officiel.

Jeudi 13

Le Premier ministre Abe Shinzô s’est rendu en Iran et a rencontré l’ayatollah Ali Khamenei. Les deux dirigeants se sont entendus pour travailler ensemble afin d’apaiser les tensions au Moyen-Orient. L’ayatollah a déclaré que son pays n’avait aucune intention de fabriquer, posséder ou utiliser des armes nucléaires, réaffirmant la volonté de l’Iran de maintenir l’accord sur le nucléaire de 2015.

Deux pétroliers, dont un navire-citerne japonais de la compagnie de transport Kokuka Sangyo, ont été attaqués dans le golfe d’Oman, près du détroit d’Ormuz. Selon les médias, les navires auraient été sévèrement endommagés par des tirs d’obus.

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Dimanche 16

Un homme a poignardé et gravement blessé un policier à Suita, dans la préfecture d’Osaka, avant de lui voler son arme à feu. Le lendemain, le suspect Iimori Yûjirô a été arrêté à Minoo, une ville voisine.

Lundi 17

Le ministre de la Défense Iwaya Takeshi s’est rendu dans la préfecture d’Akita pour présenter ses excuses au gouverneur Satake Norihisa au sujet d’erreurs dans des documents expliquant que la préfecture avait été choisie pour le déploiement du système de défense antimissile terrestre Aegis Ashore.