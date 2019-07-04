安倍晋三首相访问伊郎与阿曼湾油轮遇袭、山形与新潟县发生最大震度6级强的地震、G20大阪峰会召开……，请看2019年6月日本要闻回顾

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原农林水产省事务次官熊泽英昭（76岁）报警称“刺杀了自己的儿子”，警视厅练马署当场对其进行了逮捕。东京地方检察厅21日认定其在练马区家中杀害了长子，以杀人罪对该嫌疑人提起诉讼。据悉，在逮捕阶段的审问过程中，嫌疑人供称“长子曾长期实施家暴”。

横滨市矶子区新交通系统“海滨线”新杉田站，一辆列车逆向行驶，撞上了站内防止车辆出轨的止冲挡。事故造成了15名乘客受伤。当时该列车处于无人驾驶状态。运营公司6日宣布，车内电路系统出现了部分断线问题，国土交通省正在着手调查该问题与列车逆行之间的关联。

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环境大臣原田义昭表示，政府将制定相关法令，以2020年为目标，全面禁止超市和便利店提供免费塑料购物袋。

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一名81岁男性驾驶的车辆在福冈市早良区的一个十字路口失控，引发六辆汽车相撞，共计造成九人死伤。

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厚生劳动省公布了2018年人口动态统计。反映每个妇女平均生育子女数的“总和生育率”为1.42，同比下降0.01个百分点，已连续三年下降。

在全美大学生田径锦标赛（德克萨斯州奥斯汀）男子100米决赛中，日本人萨尼布朗･哈基姆（佛罗里达大学）跑出9秒97的佳绩，创下日本新纪录，并获得了季军。

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20国集团（G20）财长和央行行长会议在福冈市开幕。9日，会议通过了联合声明，提及“（全球经济）仍面临下行风险，经贸摩擦和地缘政治冲突也愈演愈烈”，表达了对美中摩擦的忧虑。

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作家田边圣子于6日在神户市一家医院病逝。享年91岁。

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针对金融厅报告指出老年人需要自行储蓄2000万日元养老一事，金融大臣麻生太郎表态称“无法将该报告作为正式文件受理”。

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正在伊朗访问的安倍晋三首相与伊朗最高领袖哈梅内伊举行会谈，围绕如何缓和中东地区的紧张局势展开了磋商。哈梅内伊表示“伊朗不会制造、拥有和使用核武器。伊朗毫无此意”，再次强调了维持伊核协议的一贯立场。

日本“国华产业”海运公司旗下的化学品液货船等两艘货轮，在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域遭到袭击。据有关报道称，货轮疑似遭到炮弹袭击，船体损坏严重。

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一名男子在大阪府吹田市一岗亭前持刀刺伤一名正在执勤的巡警（26岁），抢走配枪后逃走。巡警胸部等处被刺，伤势严重，一直昏迷不醒。大阪府警方17日在箕面市的山中发现并逮捕了此前因涉嫌抢劫杀人未遂而遭到通缉的嫌疑人饭森裕次郎（33岁，家住东京都品川区）。

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由于给作为“宙斯盾”陆基型导弹防御系统部署候选地的秋田县发送的说明资料中出现了差错，防卫大臣岩屋毅前往秋田县政府，当面向佐竹敬久知事等人表达了歉意。

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以山形县海域为震源的强烈地震发生，新潟县村上市观测到的震度达到了6强（日本的地震烈度划分标准——译注）。新潟市观测到了10厘米级别的海啸，佐渡等地观测到了微弱海啸。日本气象厅推测，地震强度为里氏6.7级。

日本音乐人兼演员皮埃尔・泷（泷正则，52岁）因吸食可卡因而被控触犯毒品取缔法，东京地方法院对该案进行审理后，判处被告1年6个月有期徒刑，缓期3年执行（检方要求判处1年6个月有期徒刑）。

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加入了强化儿童咨询所功能等内容的修订版《儿童虐待防止相关法》，在参议院全体会议上获得全票通过。在儿童咨询所的改革方面，着重对疑似在家遭到虐待的儿童暂时带离家庭实施保护的隔离式“介入”与援助监护人的功能做出了明确区分，同时还明文规定禁止父母体罚孩子。

一名以盗窃、伤害、违反兴奋剂取缔法（吸食）等罪名而确定将服刑的男子（43岁），在神奈川县爱川町拒绝横滨地方检察厅收监，趁乱逃跑。神奈川警方23日在横须贺市一公寓内发现嫌疑人，将其抓获。

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在美国职业篮球联赛（NBA）选秀会上，冈萨加大学的八村垒在首轮第九顺位被巫师队选中。这是日本运动员首次在第一轮选秀中获选。

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政府公布的2019年版《交通安全白皮书》显示，75岁以上高龄司机在2018年引发的死亡事故共460起，按拥有驾驶证的人口进行换算，相当于每十万人8.2起，约是75岁以下群体的2.4倍。

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例行国会闭幕。政府在临时内阁会议上确定参议院选举日程为“7月4日公示，21日举行投计票”。

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针对561名原麻风病患者的家属要求国家作出损害赔偿和道歉一案，熊本地方法院作出判决，认定患者隔离政策加剧了社会对患者家属的歧视，命令中央政府向541名原患者家属支付总额达3.7675亿日元的赔偿。这是第一份承认麻风病患者家属遭受了损害的判决。

G20峰会在大阪开幕。29日通过了首脑宣言，强调将“致力于构建自由、公正、无歧视的贸易投资环境”。由于美国的反对，宣言中没有加入“反对保护主义”的内容。海洋塑料垃圾对策和制定数据流通国际规则等内容成为了焦点议题。

安倍晋三首相在大阪市内与来日参加G20峰会的俄罗斯总统普京举行会谈。关于包含北方领土问题在内的和平条约缔结谈判事宜，没有取得具体进展。安倍首相27日分别会见了中国国家主席习近平、印度总理莫迪等，28日还与美国总统特朗普举行了会谈。

标题图片：冲绳慰灵日，一名死难者遗属在刻有父亲和兄弟名字的“和平碑”前献花（2019年6月23日，冲绳县线满市和平纪念公园，时事社）