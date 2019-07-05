تعرض ناقلة نفط تديرها شركة يابانية لهجوم في خليج عمان بينما يقوم رئيس الوزراء آبي بزيارة إيران، وزلزال قوى يضرب محافظتي ياماغاتا ونيغاتا، وعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا. هذا جزء من أهم الأخبار المتعلقة باليابان خلال شهر يونيو/ حزيران 2019.

1

شرطة العاصمة طوكيو تلقي القبض على نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق كومازاوا هيديكي بعد أن اتصل برقم الطوارئ 110 ليقول إنه قتل ابنه. في 21 يونيو/ حزيران، وجهت له النيابة تهمة القتل. أثناء استجوابه بعد اعتقاله، قال كومازاوا إن ابنه تصرف بعنف في المنزل، وكان يخشى أن يؤذي الآخرين.

قطار آلي التشغيل تديره شركة "خط يوكوهاما سيسايد" بالقرب من طوكيو يتسبب في إصابة 15 راكبا عندما تحرك إلى الخلف. وتقول الشرطة إن القطار تحرك للخلف لنحو 25 مترا قبل أن يصطدم بحاجز في المحطة النهائية "شين سوغيتا" بعيد الساعة 8 مساء يوم السبت. وكان نحو 30 شخصا على متن القطار. وتسير القطارات ذاتية القيادة على سكة تحت سيطرة من المقر الرئيسي. وتقول الشركة إن 3 أشخاص كانوا يراقبون ويتحكمون بعملية التشغيل عند وقوع الحادث. ولكن ذُكر أنهم لم يستطيعوا ملاحظة أن القطار تحول للسير نحو الخلف، وأصبحوا على دراية بوجود وضع غير طبيعي عندما أحدث الاصطدام توقفا طارئا.

3

وزارة البيئة اليابانية لإلزام متاجر البيع بالتجزئة بأن تطلب من العملاء الدفع مقابل الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2020. وتأتي هذه الخطوة مع تبني الوزارة استراتيجية لخفض النفايات البلاستيكية. وتهدف الوزارة أيضا لخفض نفايات المواد البلاستيكية الأخرى مثل القوارير والشواريق التي تستخدم مرة واحدة بـ 25% بحلول عام 2030.

4

سائق يبلغ من العمر 81 عامًا يتسبب في حادث متعدد المركبات في محافظة فوكوؤكا نجم عنه مقتل شخصان، بما في ذلك السائق نفسه، وإصابة 7 أشخاص.

7

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن معدل الخصوبة الكلي، أو متوسط عدد المواليد الذين ولدوا لامرأة واحدة في حياتها، انخفض بنسبة 0.01 نقطة عن العام السابق إلى 1.42 في عام 2018، متراجعا للسنة الثالثة على التوالي.

عبد الحكيم ساني براون يحطم الرقم القياسي الياباني في سباق 100 متر رجال، مسجلاً 9.97 ثانية في الوقت الذي حل فيه في المركز الثالث ممثلاً لجامعة فلوريدا في البطولات الخارجية والميدانية للرابطة الوطنية لألعاب القوى.

8

مجموعة من 20 من وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية تبدأ اجتماعات لمدة يومين في محافظة فوكوؤكا. في 9 يونيو/ حزيران، تبنوا بيانًا مشتركًا يعكس المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية المكثفة.

10

وفاة المؤلفة تانابي سيكو في السادس من يونيو/ حزيران عن عمر يناهز 91 عامًا في مستشفى كوبي.

المؤلفة تانابي سيكو في أبريل/ نيسان 2004. جيجي برس.

11

وزير المالية آسو تارو يقول إنه لن يستخدم كمرجع لتقرير صادر عن وكالة الخدمات المالية يفيد بأن على الأزواج توفير 20 مليون ين ياباني لتغطية نفقات المعيشة بعد التقاعد.

13

رئيس الوزراء شينزو آبي يزور إيران ويتحدث مع المرشد الأعلى علي خامنئي. وقد اتفق الزعيمان على العمل لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط. وقال خامنئي إن إيران ليس لديها خطط لإنتاج أو امتلاك أو استخدام أسلحة نووية، مؤكدًا أن البلاد ستحافظ على شروط اتفاقها النووي الذي أبرم في عام 2015.

تعرض ناقلتا نفط لهجوم في خليج عمان بالقرب من ممر مائي رئيسي لصادرات النفط العالمية. وقال وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو إن الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز كانتا تنقلان حمولة لها علاقة باليابان. وقال إن الحكومة اليابانية تبحث في ظروف الحادث. وأكدت شركة شحن مقرها طوكيو أنها تشغل إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار.

16

رجل يطعن ويصيب ضابط شرطة أثناء تأديته الخدمة في مدينة سويتا بمحافظة أوساكا، ثم يقوم بسرقة سلاح الشرطي. وقد تم القبض على المشتبه به إيموري يوجيرو في 17 يونيو/ حزيران بالقرب من مكان الحادث.

17

وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوا يزور حكومة محافظة أكيتا للاعتذار للمحافظ ساتاكي نوريهيسا عن الأخطاء في الوثائق التي تشرح سبب وجوب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأرضي في إيجيس آشور في المحافظة.

18

زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزء الشمالي من البلاد في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء. ولم ترد تقارير بوقوع وفيات. وأفيد بإصابة ثمانية وعشرين شخصا في محافظات نيغاتا وياماغاتا وميياغي وإيشيكاوا وأكيتا. ويقول علماء الزلازل إن الهزة وقعت قبالة ساحل محافظة ياماغاتا عند الساعة 10:22 ليلا، وقُدّر مركز الزلزال على عمق 14 كيلومترا تحت قاع البحر.

آثار الزلزال في محافظة نيغاتا، الصورة بعد يوم من وقوع الزلزال بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2019. جيجي برس.

الحُكم على الفنان بيير تاكي بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بسبب تعاطي الكوكايين في انتهاك لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

19

إدخال تعديلات على قانون منع إساءة معاملة الأطفال، والذي يزيد من صلاحيات المراكز الاستشارية الخاصة بالأطفال من بين تغييرات أخرى، في الجلسة العامة لمجلس المستشارين. يمنح التعديل الجديد للقانون المراكز صلاحيات للتدخل في حالات سوء المعاملة المشتبه فيها، بالإضافة إلى توضيح كيف يمكنهم دعم أولياء الأمور، كما يحظر التعديل العقاب البدني من قبل الوالدين.

فرار رجل أدين بالاعتداء والسرقة في أيكاوا بمحافظة كاناغاوا. في 23 يونيو/ حزيران، ألقت الشرطة القبض عليه في شقة في يوكوسوكا.

20

لاعب كرة السلة الياباني روي هاتشيمورا يوقع عقد احتراف مع فريق واشنطن ويزردز. وقد أصبح هاتشيمورا الشهر الماضي أول لاعب ياباني على الإطلاق يتم اختياره في الجولة الأولى من عملية اختيار اللاعبين الجدد من قبل الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة NBA. وقد اختير هاتشيمورا تاسعا من قبل الويزردز.

هاشيمورا روي يحمل زي فريق واشنطن ويزاردز في واشنطن في 21 يونيو/ حزيران 2019. جيجي برس.

21

الحكومة تنشر تقريرا حول السلامة المرورية يشير إلى أن السائقين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر تسببوا في 460 حادث مميت أو 8.2 لكل 100،000 سائق. كان هذا 2.4 أضعاف ما تسببه السائقين الذين يبلغون من العمر 74 عامًا أو أقل.

26

الحكومة اليابانية تحدد موعد انتخابات مجلس الشيوخ في 21 يوليو/ تموز ، وبدء الحملات الانتخابية في 4 يوليو/ تموز.

28

محكمة محافظة كوماموتو تأمر الحكومة بدفع تعويض من 376.8 مليون ين إلى 541 من أصل 561 من المدعين الذين رفعوا دعوى للحصول على تعويض عن التمييز الذي واجهوه كونهم من أسر مرضى الجذام. هذا هو أول حكم يصدر تعويضًا لأفراد الأسرة.

29

عقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا. في 30 يونيو/ حزيران، قال القادة في البيان المشترك ”نحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة، ولإبقاء أسواقنا مفتوحة“. أدت المعارضة الأمريكية إلى استبعاد التعهد بمحاربة الإجراءات الحمائية. يعتبر التعامل مع تلوث البلاستيك البحري ووضع قواعد دولية للبيانات موضوعين رئيسيين للقمة.

قادة مجموعة العشرين وزوجاتهم يتجمعون لالتقاط صورة جماعية أمام قلعة أوساكا في 28 يونيو/ حزيران 2019. جيجي برس.

رئيس الوزراء آبي يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ولكن لم ينتج عن اللقاء د تقدم ملموس في نزاع الأقاليم الشمالية أو قضية إبرام معاهدة سلام بين البلدين. في 27 يونيو/ حزيران، التقى آبي بالرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفي 28 يونيو/ حزيران التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: رجل يضع الزهور عند النصب التذكاري للسلام في متنزه السلام التذكاري، إيتومان، أوكيناوا، في 23 يونيو/ حزيران 2019، بعد 74 سنة من انتهاء معركة أوكيناوا)