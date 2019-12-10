El desfile imperial del Emperador Naruhito y la visita del papa Francisco estuvieron entre las historias más destacadas del mes de noviembre de 2019 en Japón.

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El ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Hagiuda Kōichi anuncia que el uso de exámenes privados de inglés para las pruebas de ingreso a la universidad no se introducirá en el año fiscal 2020 tal como estaba programado. El ministerio está planeando ahora una revisión fundamental para introducir un nuevo sistema en el comienzo del año fiscal 2024.

El Comité Olímpico Internacional anuncia que los eventos del maratón y la marcha atlética de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán trasladados de Tokio a Sapporo.

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Sudáfrica gana la final de la Copa Mundial de Rugby por 32 a 12 contra Inglaterra, alzándose con este trofeo por primera vez desde 2007.

El capitán sudafricano Siya Kolisi levanta la Copa Webb Ellis tras la victoria de Sudáfrica en la Copa Mundial de Rugby en el Estadio Internacional de Yokohama el 2 de noviembre de 2019. (© Jiji)

Un grupo de 44 personas regresa a Nemuro, Hokkaidō, después de la primera visita turística de japoneses a los Territorios del Norte en litigio, un acto celebrado como parte de las actividades conjuntas entre los Gobiernos de Japón y Rusia.

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El Grupo Softbank anuncia unas pérdidas operativas consolidadas de 15.500 millones de yenes en el periodo de seis meses que finaliza en septiembre de 2019, unos resultados que contrastan con las ganancias de 1,4 billones de yenes del mismo periodo de 2018. Es la primera vez que el Grupo Softbank presenta unas pérdidas de esta magnitud desde el período semestral que finalizó en septiembre de 2004.

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Una multitud se acerca al centro de Tokio para ver al Emperador Naruhito y a la Emperatiz Masako en su viaje en un vehículo descubierto entre el Palacio Imperial y el Palacio de Akasaka, parte del desfile de celebración de la sucesión imperial. El día anterior, el grupo Arashi actuó en un festival nacional en los terrenos frente al Palacio Imperial.

Los espectadores lanzan vítores a medida que la pareja imperial pasa frente a ellos en un vehículo descubierto durante el desfile imperial celebrado en Tokio el 10 de noviembre de 2019. (© Jiji)

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Fotografías del desfile imperial de la era Reiwa

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El Gobierno decide cancelar la fiesta de los cerezos organizada por el primer ministro Abe Shinzō para 2020. Los partidos de la oposición criticaron el uso de dinero público con propósitos privados, ya que muchos de los simpatizantes de Abe habían sido invitados en anteriores ocasiones.

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El Emperador Naruhito participa en los ritos del Daijōsai en el Palacio Imperial hasta las primeras horas del 15 de noviembre como parte de las ceremonias de entronización. En estos ritos ofrece arroz, sake y otros elementos a los dioses como muestra de agradecimiento por la paz y las buenas cosechas.

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Una reunión plenaria de la Cámara Alta promulga una serie de leyes para indemnizar a las familias de antiguos pacientes de la enfermedad de Hansen (lepra) hasta 1,8 millones de yenes a cada uno por los daños y la discriminación a la que tuvieron que hacer frente.

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La Policía Metropolitana de Tokio arresta a la actriz Sawajiri Erika por posesión de MDMA, lo que supone una infracción de la Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos.

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Japón derrota a Corea del Sur por 5 a 3 y gana el WBSC Premier 12 (el Campeonato de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol) por primera vez en la historia.

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Z Holdings, empresa matriz de Yahoo Japan, y el proveedor de la aplicación de mensajería Line anuncian que tienen el objetivo de integrar sus negocios para octubre de 2020.

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Abe Shinzō se convierte en gobernante japonés que más tiempo ha ocupado el puesto de primer ministro al alcanzar la cifra de 2.887 días en el cargo.

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El Gobierno surcoreano anuncia que pretende extender el GSOMIA, su Acuerdo General de Seguridad de la Información Militar con Japón. Asimismo, asegura que no continuará con el proceso de solución de litigios en la Organización Mundial del Comercio, con relación a las restricciones de Japón sobre las exportaciones a Corea del Sur, si el diálogo entre ambos países continúa.

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El papa Francisco llega a Japón para una corta visita. El 24 de noviembre viaja a Nagasaki y Hiroshima, donde ofrece discursos en los que aboga por la paz y el desarme nuclear. El 25 de noviembre se reúne con el primer ministro Abe y con el Emperador Naruhito, y el 26 de noviembre ofrece un discurso en la Universidad de Sofía de Tokio.

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(Vídeo) El mensaje del papa Francisco en el Encuentro por la Paz en Hiroshima

La Policía de la Prefectura de Osaka anuncia que una estudiante de sexto curso de Osaka que desapareció el 17 de noviembre ha sido encontrada a salvo en Oyama, en la prefectura de Tochigi. Itō Hiroshi, vecino de Oyama, es arrestado como sospechoso de haber raptado a la menor.

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El ex primer ministro Nakasone Yasuhiro fallece a la edad de 101 años. Durante su mandato entre 1982 y 1987 privatizó la Compañía de Ferrocarriles de Japón, hasta entonces controlada por el Gobierno, y fortaleció los lazos con los Estados Unidos.

El primer ministro Nakasone Yasuhiro (a la derecha) intercambia unas palabras con el presidente estadounidense Ronald Reagan en Tokio el 11 de noviembre de 1983. (© Jiji)

(Fotografía del encabezado: el papa Francisco se reúne con los católicos japoneses en una misa celebrada en el estadio Tokyo Dome el 25 de noviembre de 2019. © Jiji.)