Entre la parade du couple impérial en voiture dans les rues de Tokyo, la visite du pape François ou les relations tendues entre le Japon et la Corée du Sud, le mois de novembre 2019 a été riche en événements marquants.

Vendredi 1er

Le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie Hagiuda Koichi a annoncé le report de l’introduction de tests d’anglais administrés par des organismes privés pour l’examen d’entrée à l’université, initialement prévu pour la rentrée scolaire d’avril 2020. Après une révision en profondeur, le nouveau système devrait entrer en vigueur en 2024.

Article lié

Annonce du transfert des épreuves du marathon et de la marche athlètique des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Sapporo, dans l’île de Hokkaido, située au nord de l’archipel japonais. Cette décision a été prise suite aux inquiétudes suscitées par une canicule dans la capitale nippone potentiellement dangereuse pour les athlètes.

Articles liés

Samedi 2

L’Afrique du Sud a battu l’Angleterre 32 à 12 lors de la finale de la 9e édition de la Coupe du monde de rugby, tenue au Japon.

Le capitaine Siya Kolisi et les joueurs de l’équipe de d’Afrique du Sud, célébrant leur victoire lors de la finale de la Coupe du Monde de Rugby, le 2 novembre 2019 au Stade international de Yokohama (Jiji).

Article liés

Mercredi 6

Softbank a publié ses résultats consolidés intermédiaires de septembre 2019. Le géant des technologies de communication a subi une perte d’exploitation de 15,5 milliards de yens, alors qu’il avait généré des gains de 1 420 milliards de yens l’année précédente. Cela fait 15 ans que Softbank n’avait pas enregistré de résultats négatifs, depuis septembre 2004.

Dimanche 10

Un défilé a été organisé pour célébrer l’intronisation de l’empereur Naruhito. Le couple impérial a traversé les rues de Tokyo depuis le palais impérial jusqu’au palais d’Akasaka à bord d’une voiture décapotable, saluant la foule qui s’était massée dans les rues pour l’occasion. La veille, un festival national a été organisé devant le palais impérial et d’autres lieux de la capitale, avec notamment une représentation du célèbre boys band japonais Arashi.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako saluant la foule le long de l’avenue Aoyama à Tokyo, le 10 novembre 2019 (Jiji).

Articles liés

Galerie photo : la parade en voiture de l’empereur Naruhito

Les larmes de l’impératrice Masako

Naruhito, Masako et Aiko : présentons la nouvelle famille impériale sur le trône

Mercredi 13

Le gouvernement a décidé d’annuler la fête des cerisiers en fleurs de l’année 2020, un évènement habituellement organisé tous les ans par le Premier ministre du Japon. L’opposition parlementaire avait pointé du doigt le fait qu’une grande partie des invités étaient des soutiens d’Abe Shinzô, dénonçant l’utilisation d’argent public pour des intérêts personnels.

Jeudi 14

Le Daijô-sai, une cérémonie traditionnelle tenue dans le cadre de la succession impériale, a eu lieu dans le jardin est du Palais impérial. Au cours du rituel shintô qui s’est terminé le lendemain, l’empereur a offert du riz, du millet et du saké aux divinités et a prié pour la paix du pays et des récoltes abondantes.

Article lié