德仁天皇即位游行在东京举行、大学入学统一考试推迟引入英语民间考试、罗马教皇方济各访日……，请看2019年11月日本要闻回顾。

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文部科学大臣萩生田光一宣布，推迟原定于2020年度将英语民间资格能力考试纳入大学入学统一考试的计划，同时表示将重新全面审视改革方案，并从2024年度施新制度。

2020年东京奥运会马拉松和竞走项目决定将在札幌市举行。

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在日本举行的第9届橄榄球世界杯决赛上，南非队以32比12击败英格兰队，时隔12年再次夺冠。

作为联合开发行动的一环，日俄两国政府首次试验性地组织了面向日本人的北方领土观光项目，参团的44人在参观结束后回到北海道根室市根室港。

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软银集团宣布，从2019年9月中期并表决算报告（国际会计标准）来看，经营收益由盈转亏，赤字额为155亿日元（上一年同期盈利1.42万亿日元）。这是该集团自2004年9月中期报告之后，15年以来首次出现亏损。

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德仁天皇即位游行“祝贺御列之仪”在东京举行，天皇夫妇乘坐敞篷车从皇居前往赤坂御所，一路面带笑容向沿途民众挥手致意。9日，东京皇居前广场等地举行“国民祭典”，人气偶像组合“岚”等艺人参与了相关表演活动。

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政府决定停办2020年度由首相主持的“赏樱会”。在野党在国会上抨击该活动邀请了大量安倍首相后援会的相关人员，存在“税金私用”之嫌。

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14-15日，作为皇位继承的一系列皇室活动之一，传统仪式“大尝祭”在皇居东御苑的大尝宫举行。德仁天皇向神明供奉稻米、鲍鱼和酒等贡品，祈求国泰民安与五谷丰登。

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参议院全体会议表决通过了修订版麻风病问题基本法，为曾因麻风病隔离政策受到歧视待遇的原患者家属每人最高支付180万日元的补偿，并寻求为其恢复名誉。

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因家中藏有人工合成毒品MDMA，警视厅以涉嫌违反毒品取缔法为由，对女演员泽尻绘里香（33岁）实施了逮捕。

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第二届世界棒球12强赛在东京巨蛋体育馆举行，日本对以5-3击败韩国队，首次夺得冠军。

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提供网络搜索等服务的雅虎日本母公司Z Holdings（HD）与免费聊天软件巨头LINE宣布，双方已就2020年10月实现业务整合问题达成一致。

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安倍晋三首相自执政以来的累计在任天数达到2887天，成为历史上在任时间最长的首相。

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韩国政府公布了实质上延长日韩军事情报保护协定（GSOMIA）期限的方针。同时，就日本加强出口管控措施而向世贸组织提起诉讼一事，韩方也表示将在日韩对话期间暂停诉讼程序。

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罗马教廷教皇方济各访日。24日，方济各访问了原子弹轰炸地长崎、广岛两市，发表了呼吁彻底废除核武器和祈求和平的演说，25日分别会见了安倍晋三首相和德仁天皇。26日在上智大学发表了演讲。

大阪府警方宣布，11月17日失踪的大阪市住吉区某小学六年级女童已在枥木县小山市获得保护。警方认定小山市一名职业不详的男子（35岁）拐骗了女童，以涉嫌拐骗未成年人为由对其实施了逮捕。

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前首相中曾根康弘去世，享年101岁。他于1982年至1987年任日本首相，任期内，推进了国有铁路的民营化，并强化了日美关系。

标题图片：东京巨蛋体育馆举行大规模弥撒活动，罗马教皇方济各（中）向信徒挥手致意，2019年11月25日，东京都文京区（时事社）