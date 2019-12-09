Праздничный проезд императорского кортежа по случаю восшествия на престол, отсрочка введения частного теста по английскому языку на вступительных экзаменах в ВУЗы, визит в Японию Папы Римского Франциска и другие события ноября 2019 года в Японии.

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Министр образования, культуры, спорта, науки и ;технологий Хагиуда Коити объявил об ;отсрочке введения частных квалификационных тестов для ;использования на ;общенациональных экзаменах по ;английскому языку для абитуриентов высших учебных заведений, проведение которых начнется с ;2020 финансового года. Министр дал понять, что новая система будет реализована в ;2024 финансовом году в ;связи с ;необходимостью её радикального пересмотра. ;

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Принято решение о ;проведении марафона и ;состязаний по ;спортивной ходьбе летних Олимпийских игр 2020 ;года в ;городе Саппоро. ;

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На 9-м Чемпионате мира по ;регби в ;финальном матче сборная ЮАР победила сборную Англии со ;счётом 32:12 и ;впервые за ;12 лет стала чемпионом мира.

Капитан Сия Колиси и ;другие спортсмены сборной ЮАР с ;кубком после победы на ;Чемпионате мира, 2 ;ноября 2019 ;г., Национальный спорткомплекс в ;Йокогаме (фотография предоставлена Jiji Press)

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В ;рамках программы развития совместной экономической деятельности японского и ;российского правительств 44 ;участника первой пробной туристической поездки на ;Северные территории вернулись в ;порт города Нэмуро на ;острове Хоккайдо.

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Корпорация Softbank Group в ;промежуточном консолидированном финансовом отчёте по ;состоянию на ;сентябрь 2019 ;г. (по международным стандартам) сообщила о ;дефиците баланса прибыли и ;убытков от ;обычных операций в ;размере 15,5 млрд йен (за ;аналогичный период предыдущего года был зафиксирован профицит величиной 1 ;трлн 420 ;млрд йен). Дефицит возник впервые за ;15 ;лет со ;времени сентябрьского отчёта 2004 ;года.

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В ;ходе торжественного проезда императорского кортежа по ;случаю восшествия на ;престол император Нарухито и его супруга Масако выехали в ;открытом автомобиле из ;резиденции императорской фамилии Акасака и ;с ;улыбкой приветствовали множество людей, собравшихся по ;пути следования. Девятого ноября на ;площадке перед Императорским дворцом в ;Токио состоялось мероприятие под ;названием «Национальный праздник», на ;котором выступили группа «Араси» и ;другие популярные исполнители. ;

Император и ;императрица машут людям, собравшимся поприветствовать чету во ;время торжественного проезда императорского кортежа по ;случаю восшествия на ;престол, 10 ;ноября 2019 ;г., Токио, район Минато, улица Аояма (фотография предоставлена Jiji Press)

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Правительство приняло решение об отмене мероприятия «Званый вечер любования сакурой» 2020 ;года, проводимого ежегодно премьер-министром. Это произошло в ;связи с ;тем, что оппозиционные партии в ;парламенте обвинили премьер-министра в ;«использовании денег налогоплательщиков в ;частных интересах», утверждая, что большинство приглашённых составляют сторонники премьер-министра Абэ Синдзо.

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В ;специальном павильоне Восточных покоев Императорского дворца в ;ночь на ;15-е ноября состоялась связанная с ;престолонаследованием традиционная церемония императорского дома Дайдзёсай. Император принёс божествам подношения в ;виде риса, чумизы и ;сакэ и ;помолился за ;благополучие и ;покой народа и ;обильный урожай.

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Палата советников Парламента Японии утвердила и ;тем самым ввела в ;действие поправки в ;основной закон о ;болезни Хансена и ;дополнительный закон о ;выплате материальной помощи на ;сумму до ;1,8 млн йен родственникам бывших больных, подвергшимся дискриминации из-за политики сегрегации в ;отношении больных проказой.

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Полиция арестовала по ;подозрению в ;нарушении Закона об ;обороте наркотиков 33-летнюю актрису Савадзири Эрику, в ;квартире которой был обнаружен синтетический наркотик MDMA.

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В ;финальном матче 2-го Чемпионата мира по ;бейсболу Премьер 12 на ;стадионе Tokyo Dome команда Японии выиграла у ;сборной Южной Кореи со счетом 5:3, впервые завоевав чемпионский титул.

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Материнская фирма Z Holdings компании-оператора поисковой системы Yahoo и ;компания-оператор приложения-мессенджера LINE объявили, что договорились о ;слиянии управления примерно к ;октябрю 2020 ;года.

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Со ;времени начала работы первого кабинета министров под ;руководством Абэ Синдзо прошло в ;общей сложности 2887 ;дней его пребывания на ;посту премьер-министра, что является рекордно продолжительным сроком за ;всю историю.

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Правительство Южной Кореи объявило о ;намерении фактически продлить действующее между этой страной и ;Японией Соглашение об ;обмене информацией военного характера (GSOMIA). При ;этом южнокорейская сторона дала понять, что она намерена приостановить процедуру протеста в ;ВТО против мер Японии по ;ужесточению экпортного контроля до ;тех пор, пока продолжаются двусторонние обсуждения данного вопроса.

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Глава Римско-католической церкви Папа Франциск прибыл в ;Японию. 24 ;ноября понтифик посетил пострадавшие от ;атомной бомбардировки города Нагасаки и ;Хиросима, где выступил с ;посланием о ;мире и ;призывом к ;ликвидации ядерных вооружений, а ;25-го он встретился с ;премьер-министром Абэ Синдзо, а ;также с ;императором. 26 ;ноября Папа Римский выступил в ;Университете Дзёти (Софии).

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Полиция Осаки сообщила, что числившаяся пропавшей с ;17 ;ноября ученица шестого класса начальной школы из ;района Сумиёси города Осака была благополучно взята под ;защиту в ;городе Ояма префектуры Тотиги. Полиция арестовала 35-летнего жителя города Ояма, чей род занятий неизвестен, по ;подозрению в ;похищении несовершеннолетней, полагая, что девочку похитил он.

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Скончался Накасонэ Ясухиро – бывший премьер-министр, который во ;время своего пребывания на ;этом посту занимался решением таких задач, как приватизация государственных железных дорог и ;укрепление альянса Японии и ;США. Ему был 101 год. ;

Премьер-министр Ясухиро Накасонэ беседует с ;прибывшим в ;Японию президентом США Рональдом Рейганом, 10 ;ноября 1983 ;г., Токио, официальная резиденция премьер-министра (фотография предоставлена Jiji Press)

Фотография к ;заголовку: Папа Римский Франциск приветствует верующих на ;массовой мессе в ;комплексе Tokyo Dome, 25 ;ноября 2019 ;г., Токио, район Бункё (фотография предоставлена Jiji Press)