16 января правительство Индии объявило о том, что Международной премией Ганди за 2018 год будет награждён президент фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй (80 лет). Так была оценена его благотворительная деятельность в Индии и других странах мира по борьбе с болезнью Хансена (лепрой).

Сасакава Ёхэй выступает «послом борьбы с болезнью Хансена» от Всемирной организации здравоохранения и работает в этой сфере уже более 40 лет. В Индии, стране с наибольшим количеством пациентов, он время от времени посещал колонии (места проживания), где живут больные и выздоровевшие бывшие пациенты, поддерживал их самостоятельность и боролся с дискриминацией.

Сасакава Ёхэй об этом сказал: «Я получил известие о награждении почётной Премией мира Ганди в год, когда отмечается 150-летие со дня рождения Ганди, приложившего немало усилий в борьбе с лепрой. Эта премия – признание правительством Индии результатов работы всех тех, кто участвовал в поддержке независимости пациентов и бывших больных, и я приму её в качестве их представителя. Я благодарю премьер-министра Моди и правительство Индии, а также всех тех, с кем мы работали вместе».

Международная премия мира Ганди была учреждена индийским правительством в 1995 году к 125-летию со дня рождения Махатмы Ганди, которого называют отцом независимости Индии. В числе лауреатов премии – президент ЮАР Нельсон Мандела, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту, «Гремин банк» из Бангладеша. В числе лауреатов и те люди и организации, которые были удостоены Нобелевской премии мира, это одна из престижнейших международных премий. Гражданину Японии она присуждается впервые.

Сумма премии составляет 10 миллионов индийских рупий (около 15 млн йен). Дата вручения премии пока не определена.

Фотография к заголовку: Сасакава Ёхэй (слева) с пациентами и бывшими больными болезнью Хансена в Индии, 2009 год (предоставлена фондом Nippon Foundation)