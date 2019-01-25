El 16 de enero el Gobierno de la India anunció que el Premio Gandhi de la Paz 2018 será otorgado al presidente de la Fundación Nippon Sasakawa Yōhei, de 80 años, en reconocimiento a su labor filantrópica para erradicar la enfermedad de Hansen (lepra) principalmente en dicho país, pero también en el resto del mundo.

Sasakawa, que ha ejercido en los últimos años como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud para la Erradicación de la Lepra, ha dedicado más de 40 años de su vida a la lucha contra la enfermedad de Hansen y el estigma social que tiene asociada. Centrado fundamentalmente en la India, que cuenta con la mayor población de afectados por esta enfermedad del mundo, el presidente de la Fundación Nippon ha visitado frecuentemente los poblados donde fueron históricamente segregados y ha promovido iniciativas para contribuir a que estas personas alcancen su independencia económica y combatir los prejuicios que aún persisten en la sociedad.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento precisamente en el año en el que celebramos el 150.º aniversario del nacimiento de Gandhi, una persona que luchó durante su vida para que los afectados por la enfermedad de Hansen fueran tratados adecuadamente. Considero este galardón un reconocimiento del Gobierno de la India a los frutos del trabajo realizado por todas las personas que trabajan para contribuir a la independencia de los pacientes y personas que han superado la enfermedad de Hansen, y lo recogeré con orgullo en su nombre. Quiero extender mi agradecimiento al primer ministro Narendra Modi y al Gobierno de la India, así como a todas las personas que han trabajado con nosotros”, comenta Sasakawa.

Este premio fue establecido por el Gobierno de la India en 1995, año en el que se conmemoró el 125.º aniversario del nacimiento del llamado padre de la independencia de dicho país y defensor de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi. En el pasado fue otorgado al presidente de Sudáfrica Nelson Mandela (año 2000), al arzobispo Desmond Tutu (2005), y a instituciones como el Banco Grameen de Bangladés fundado por Muhammad Yunus (2000). Este galardón, que han recibido varias personalidades y organizaciones también premiadas con el Nobel de la Paz, goza de gran prestigio internacional. Es además la primera vez que se otorga a un ciudadano japonés.

El galardón está dotado con 10 millones de rupias (unos 15 millones de yenes). Aún no se ha concretado la fecha en la que tendrá lugar la ceremonia de entrega.

Fotografía del encabezado: Sasakawa Yōhei (a la izquierda) charla amistosamente con varias personas afectadas por el morbo de Hansen y ex pacientes en la India. Fotografía de 2009. (Por cortesía de la Fundación Nippon)