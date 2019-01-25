印度政府1月16日宣布，2018年度的“甘地和平奖”授予公益财团法人日本财団的会长笹川阳平（80岁），以表彰他在根除世界麻风病的慈善活动中所取得的卓著成绩。

笹川阳平是世界卫生组织（WHO）消除麻风病亲善大使，他从事与麻风病斗争的活动已有40余年。在世界麻风病患者最多的国家印度，他无数次地亲往患者和治愈者的居住地，支援他们自立，并开展消除对麻风病及康复者的歧视与偏见的活动。

笹川氏在获奖后表示：“甘地致力于麻风病对策问题，在他诞辰150周年这个纪念之年，能够获得甘地和平奖，我为此深感荣幸。我认为，这个奖是印度政府对有关人员长期以来在从事麻风病患者和康复者的自立支援活动中所取得的成果的肯定，我是作为代表而获奖的。我谨向以莫迪首相为首的印度政府以及与我共同从事这项事业的所有人员表示衷心的感谢。”

“甘地和平奖”是印度政府为纪念印度独立之父莫罕达斯·甘地诞生125周年而于1995年设立的。迄今获奖的个人和组织中，不少都是诺贝尔和平奖得主，比如前南非总统纳尔逊·曼德拉、南非前任大主教图图、孟加拉乡村银行等，被视为是具有国际权威的和平奖项。此次是日本人第一次获得该奖。

“甘地和平奖”奖金为1000万卢比（约1500万日元）。颁奖仪式日期未定。

标题图片：笹川阳平（左）与印度的麻风病患者和治愈者在一起（摄于2009年，日本财団提供）