印度政府1月16日宣佈，2018年度的「甘地和平獎」授予公益財團法人日本財團的會長笹川陽平（80歲），以表彰他在根除世界痲瘋病的慈善活動中所取得的卓著成績。

笹川陽平是世界衛生組織（WHO）根除痲瘋病親善大使，他從事與痲瘋病鬥爭的活動已有40餘年。他親自前往全球痲瘋病患者人數最多的國家印度，並無數次地到訪患者和康復者的居住地，支援他們自立，並開展消除對痲瘋病及康復者的歧視與偏見的活動。

笹川氏在獲獎後表示：「甘地致力於治療痲瘋病的方法，在他誕辰150周年這個紀念之年，能夠獲得甘地和平獎，我為此深感榮幸。我認為，這個獎是印度政府對長期以痲瘋病患者及康復者為對象而從事自立支援活動的相關人員的表現給予肯定，我只是作為代表受領獎項而已。我謹向以印度總理莫迪為首的印度政府以及與我共同從事這項事業的所有人員表示衷心的感謝。」

「甘地和平獎」是印度政府為紀念印度獨立之父莫罕達斯·甘地誕生125週年而於1995年設立的。迄今獲獎的個人和組織中，不少都是諾貝爾和平獎得主，譬如前南非總統納爾遜・曼德拉、南非前任大主教屠圖、孟加拉鄉村銀行等，被視為是具有國際權威的和平獎項。此次是日本人第一次獲得該獎。

「甘地和平獎」獎金為1000萬印度盧比（約1500萬日圓）。頒獎儀式日期未定。

標題圖片：笹川陽平（左）與印度的痲瘋病患者和康復者的合影（攝於2009年，日本財團提供）