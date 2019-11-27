Буквально в последний момент перед истечением срока действия, 22 ноября правительство Мун Чжэ Ина с некоторыми оговорками объявило, что оно отказывается разрывать заключённое между Японией и Южной Кореей Соглашение об обмене информацией военного характера (GSOMIA, далее в тексте – «Соглашение»). Чем объясняется то, что Соглашение, которое служит для Восточной Азии одним из факторов сдерживания Китая, Северной Кореи и России, всё-таки удалось сохранить? На вопросы редакции Nippon.com об обстоятельствах, в которых южнокорейское правительство приняло своё решение, любезно ответил Сато Масару, в прошлом аналитик Министерства иностранных дел Японии.

В чём суть Соглашения?

Редакция: Прежде чем мы зададимся вопросом о том, каким образом удалось в последний момент избежать разрыва Соглашения и начнём рассматривать отношения Японии, США и Южной Кореи, как вы считаете, насколько это соглашение значимо для политической обстановки в Восточной Азии?

Сато Масару: Для Восточной Азии, где усиливается напряжённость в связи с подъёмом Китая как морской державы, так называемый «треугольник безопасности», образуемый японо-американским и американо-южнокорейским военными союзами, в котором главной вершиной являются Соединённые Штаты, играл и играет серьёзную роль как основа потенциала сдерживания, препятствующего не только Китаю, но также Северной Корее или России прибегать к военной силе как средству разрешения конфликтов. Но у этого «треугольника безопасности» есть серьёзная слабость: на одной из его сторон - японо-южнокорейской – нет альянса. Соглашение служит ничем иным как средством прикрытия этого «слабого подбрюшья». Обычно между странами, если только они не состоят в тесных союзнических отношениях, нет обмена военными секретами. Соглашение было заключено в 2016 году при сильном настоянии со стороны Соединённых Штатов. Ожидалось, что оно будет выполнять важную роль, добавляя прочности одной из сторон «треугольника безопасности».

—— Практически это значит, что обмен информацией о запусках северокорейских ракет стал происходить гораздо быстрее, чем прежде, не так ли?

—— Совершенно верно. На самом деле, в 2014 году, за два года до заключения данного Соглашения, Япония, США и Южная Корея подписали соглашение об обмене военной информацией TISA, но его могло оказаться недостаточно, чтобы поспевать за событиями при возникновении чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что информация о ракете, запущенной Северной Кореей, поступала от южнокорейского правительства американскому, и только через него данные поступали в Японию, причём из-за так называемого «правила третьей стороны» без согласия Южной Кореи американская сторона не могла предоставлять секретные сведения японской стороне. Заключение японо-южнокорейского Соглашения существенно улучшило ситуацию.

Между тем из-за ухудшения японо-южнокорейских отношений президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сильно склонялся к ликвидации этого соглашения. Результатом стала угроза возникновения серьёзной бреши в «треугольной» системе безопасности, с помощью которой удавалось поддерживать относительное спокойствие в Восточной Азии. Это вызвало беспокойство у американских государственных лиц, отвечающих за безопасность, поскольку они опасались, что в случае развала системы альянсов между Японией, США и Южной Кореей Пхеньян воспользуется этой брешью и станет проводить всё новые ядерные и ракетные испытания.

США – не посредник, а участник

—— Выходит, что возникновение трещины в системе альянсов, ядром которой выступают Соединённые Штаты, чревато последствиями, выходящими далеко за рамки двусторонних отношений Японии и Южной Кореи - ослаблением силы влияния в сферах дипломатии и безопасности такой сверхдержавы, как США?

—— Совершенно верно. Японские и южнокорейские СМИ сообщают о том, что прекращения действия Соглашения удалось избежать благодаря посредничеству администрации президента Дональда Трампа. Но, как мы только что убедились, именно сверхдержаву - Соединённые Штаты - следует рассматривать как всерьёз заинтересованную сторону. К тому же американская администрация, вероятно, хотела всеми возможными способами сохранить японо-американо-южнокорейскую «треугольную» систему безопасности. Команда, которая занимается вопросами дипломатии и безопасности в Соединённых Штатах, развернула крайне активную деятельность в этом направлении, в первую очередь, в Сеуле, а затем и в Токио, задействовав все наличествующие силы. Свидетельством служит то, что министр обороны Марк Эспер и помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл (ответственный за Восточную Азию и Тихоокеанский регион) непосредственно встречались с высокопоставленными представителями южнокорейской стороны, отчаянно стараясь их убедить. В столь плотной осаде даже президенту Мун Чжэ Ину волей-неволей пришлось поднять белый флаг. Готовность разорвать американо-южнокорейский договор о безопасности – это было совершенно другое дело... Своим требованием пятикратного увеличения оплаты пребывания в Южной Корее американских войск – до более чем 500 млрд йен – и утечкой в СМИ о частичном выводе американского контингента администрация президента Трампа подтолкнула президента Мун Чжэ Ина сохранить Соглашение.

—— Южнокорейская сторона проявила упорство, требуя от американской администрации: если вы хотите избежать прекращения действия Соглашения, то вам следует убедить японскую сторону отказаться от мер ограничения экспорта в Южную Корею высокотехнологичных полупроводниковых материалов.

—— В какой-то момент правительство премьер-министра Абэ Синдзо было настроено столь решительно, что допускало прекращение действия Соглашения, раз этого так хочется южнокорейской стороне. Поэтому оно ясно заявило американской стороне о том, что не намерено отказываться от усиления мер экспортного контроля. Но поскольку это всё-таки переговоры, японской стороне, по-видимому, тоже пришлось в какой-то мере продемонстрировать уступки перед американской стороной. В результате, пусть отмены экспортных ограничений и не произошло, было достигнуто согласие о том, что Япония и Южная Корея проведут по этому вопросу обсуждения на уровне соответствующих отделов. Вместе с тем южнокорейское правительство тоже отказалось от претензий в ВТО, поскольку японская сторона всё-таки согласилась обсудить вопрос экспортных ограничений. В свою очередь правительство премьер-министра Абэ, с оглядкой на сторонников жёсткой линии в собственной стране, подчёркивает, что оно «не пошло ни на какие уступки». На самом деле правительство Абэ уступило лишь самую малость.

Ухудшились ли отношения между Японией и Южной Кореей?

—— Можно ли считать пройденным связанный с Соглашением кризис в японо-южнокорейских отношениях?

—— Нет, скорее, следует считать, что из-за решения, принятого благодаря авторитету американского руководства, в общем и целом жёсткое противостояние Японии и Южной Кореи приобрело ещё более глубокий характер. Южнокорейские «обиды» из-за того, что Япония спровоцировала Соединённые Штаты с тем, чтобы загнать Южную Корею в угол, скорее, только усугубились. Вероятно, это будет омрачать дальнейшие японо-южнокорейские отношения.

К тому же, президент Мун Чжэ Ин, как мне кажется, поспешил встать между президентом Трампом и Ким Чен Ыном. В принципе, Трамп в качестве любезности за содействие в установлении отношений, мог бы проявить больше внимания к Мун Чжэ Ину, в том числе и в решении обсуждаемого нами вопроса. Но «мастер сделок» оставался фактически безучастен.

—— Не правда ли, в последних событиях довольно странным выглядит то, что ни президент Трамп, ни госсекретарь США Майк Помпео практически не фигурировали на переговорах?

—— Очень проницательное замечание. Определённо, две ключевые фигуры так и не появились на сцене. Госсекретарь Помпео не показался даже на встрече «Большой двадцатки» в Нагое, а президент Трамп практически не пользовался «Твиттером», в котором он так преуспел. Сохранением Соглашения всерьёз занимались представители американской администрации, непосредственно связанные с вопросами дипломатии и безопасности. Тем не менее это даёт повод для предположений о том, что Трамп и Помпео – не слишком горячие сторонники сохранения Соглашения. А поскольку внутри администрации Трампа по поводу Соглашения возникают расхождения между руководством и ключевыми фигурами в сфере дипломатии и безопасности, следует иметь в виду, что это и в дальнейшем будет оказывать влияние на ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Фотография к заголовку: Министр обороны Южной Кореи Чжон Кён Ду (на переднем плане слева) встречает министра обороны США Марка Эспера (справа), 15 ноября 2019 г. (Reuters/Aflo)

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