إقامة مراسم الموكب الإمبراطوري للإمبراطور ناروهيتو، وزيارة البابا فرانسيس كانا من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة في اليابان خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

1

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (هاغيؤدا كيتشي) يعلن أن استخدام اختبارات اللغة الإنجليزية الخاصة لأغراض امتحان القبول بالجامعة لن يُطبق في السنة المالية 2020 كما كان مقرر. وتخطط الوزارة حاليًا لإجراء إصلاحات شاملة لنظام جديد يبدأ في السنة المالية 2024.

اللجنة الأوليمبية الدولية تعلن أن سباقات الماراثون 2020 وسباقات المشي سيتم نقلها من طوكيو إلى مدينة سابورو.

2

منتخب جنوب إفريقيا يحصل على بطولة كأس العالم للرغبي بعد فوزه 32-12 في المباراة النهائية التي جمعته مع نظيره المنتخب الإنكليزي، ليحقق بذلك بطولته الأولى منذ عام 2007.

كابتن منتخب جنوب إفريقيا يرفع كأس البطولة بعد فوز فريقه بكأس العالم للرغبي في استاد يوكوهاما الدولي في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. جيجي برس.

مجموعة مكونة من 44 شخصًا عادوا إلى مدينة (نيمورو) بجزيرة هوكايدو، بعد أول جولة سياحية لليابانيين لمشاهدة معالم المدينة الواقعة في المناطق الشمالية المتنازع عليها، حيث نُظمت الجولة في إطار الأنشطة المشتركة بين الحكومتين اليابانية والروسية.

6

مجموعة (سوفت بنك) تعلن عن خسارة تشغيلية لمجموع شركاتها قدرها 15,5 مليار ين لفترة الستة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2019، بانخفاض عن ربح قدره 1,4 تريليون ين لنفس الفترة من عام 2018. وهي بذلك تكون أول خسارة من نوعها لمجموعة سوفت بنك منذ فترة الستة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2004.

10

تجمع الحشود في وسط طوكيو للاحتفال بموكب الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو أثناء مرورهما في إحدى السيارات المكشوفة من القصر الإمبراطوري إلى قصر أكاساكا كجزء من المراسم الاحتفالية بالخلافة الإمبراطورية. وفي اليوم السابق للموكب، قدمت فرقة (أراشي) الشهيرة أداءً غنائيًا في المهرجان الوطني الذي أقيم خارج القصر الإمبراطوري.

توافد الحشود أثناء مرور الموكب الإمبراطوري بصحبة الإمبراطور والإمبراطورة في إحدى السيارات المكشوفة في طوكيو في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. جيجي برس.

13

الحكومة تقرر إلغاء حفل (أزهار الكرز) الذي كان من المقرر استضافته من قبل رئيس الوزراء شينزو آبي في العام القادم 2020. وذلك إثر تشكيك أحزاب المعارضة في استخدام أموال الضرائب لأغراض شخصية، حيث كان يتم دعوة العديد من أنصار آبي كل عام.

14

الإمبراطور ناروهيتو يقوم بأداء مراسم (Daijōsai) (دايجوساي) في القصر الإمبراطوري خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من مراسم إعتلائه للعرش. ويقوم خلال المراسم بتقديم الأرز وبعض الأشياء الأخرى إلى الآلهة لشكرها على السلام والحصاد الوفير.

15

جلسة عامة لمجلس المستشارين تسن مشاريع قوانين تختص بدفع تعويضات لأقارب مرضى (هانسن) أو الجذام السابقين لما يصل مقداره إلى 1,8 مليون ين لكل شخص عوضًا عن أضرار التمييز التي تعرضوا لها.

16

شرطة العاصمة طوكيو تعتقل الممثلة (سواجيري إريكا) بتهمة حيازة عقار (إم دي إم إيه) في انتهاك لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

17

اليابان تهزم كوريا الجنوبية 5-3 لتفوز ببطولة (برميمر 12) الدولية للكرة القاعدية (البيسبول) للمرة الأولى.

18

شركة (زد هولدينغ)، الشركة الأم لشركة الإنترنت (ياهو جابان)، ومزود تطبيقات المراسلة المجانية (لاين)، تعلن أنها تهدف إلى دمج عملياتها التجارية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

20

شينزو آبي يصبح صاحب أطول مدة كرئيسًا للوزراء في اليابان، حيث أمضى 2887 يومًا في منصبه.

22

حكومة كوريا الجنوبية تعلن أنها تعتزم تمديد اتفاقية (GSOMIA)، (اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان). كما صرحت بأنها ستوقف إجراءات تسوية المنازعات مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالقيود اليابانية على الصادرات المتجهة لكوريا الجنوبية مع استمرار سبل الحوار.

23

البابا فرانسيس يصل إلى اليابان في زيارة قصيرة، قام على إثرها بالتوجه في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مدينتي ناغاساكي وهيروشيما، حيث ألقي خطابا دعى فيه إلى السلام ونزع السلاح النووي. وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر، التقى برئيس الوزراء آبي والإمبراطور ناروهيتو. وقد اختتم زيارته في السادس والعشرين بإلقاء كلمة في جامعة صوفيا.

شرطة محافظة أوساكا تعلن عثورها على طالبة الصف السادس الابتدائي التي كان قد أُبلغ عن اختفائها في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة أوياما بمحافظة توتشيغي. هذا وقد اعتقل (إيتوو هيروشي) أحد سكان مدينة أوياما للاشتباه في خطفه للفتاة.

29

وفاة رئيس الوزراء الأسبق ناكاسوني ياسوهيرو عن عمر يناهز 101 عامًا. وخلال فترة رئاسته للوزراء من 1982 إلى 1987، قام بخصخصة السكك الحديدية الوطنية اليابانية التي تديرها الدولة وعزز الروابط بشكل أوثق مع الولايات المتحدة.

رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو (على اليمين) أثناء تبادله الحوار مع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في طوكيو في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 1983. جيجي برس.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: البابا فرانسيس أثناء لقائه مع الكاثوليك اليابانيين في قداس أقيمت مراسمه في إحدى قاعات مجمع (طوكيو دوم) في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني. جيجي برس)