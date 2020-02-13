Carlos Ghosn ofreció una rueda de prensa en El Líbano tras huir de Japón y el Gobierno fletó varios vuelos para traer de vuelta a los ciudadanos japoneses residentes en Wuhan, la localidad china afectada por el coronavirus. Estas fueron las principales historias de enero de 2020.

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El Emperador Naruhito ofrece su primer discurso de Año Nuevo de la era Reiwa en el Palacio Imperial y saluda a unas 69.000 personas congregadas en el lugar.

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El precio de las acciones se hunde en el día de apertura en la Bolsa de Tokio en 2020 debido a las crecientes tensiones entre los Estados Unidos e Irán. El Índice Nikkei cae más de 500 puntos antes de recuperarse levemente para terminar la jornada en 23.204,86 enteros, 451,76 menos que al finalizar 2019.

La ministra de Justicia Mori Masako critica la salida ilegal del expresidente de Nissan Carlos Ghosn de Japón con destino a El Líbano en diciembre de 2019.

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Uematsu Satoshi se declara culpable del asesinato de 45 personas en julio de 2016 en una residencia para personas con discapacidad mental en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, donde trabajaba antes. Durante la primera audiencia del juicio en el Tribunal del Distrito de Yokohama, el acusado actúa de forma errática y la sesión tiene que ser suspendida.

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn ofrece una rueda de prensa en El Líbano en la que insiste en que es inocente de todos los cargos. Ghosn no revela cómo logró salir de Japón.

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Carlos Ghosn asegura que es inocente y critica el sistema judicial japonés

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El ministro de Defensa Kōno Tarō ordena a la Fuerza Marítima de Autodefensa que envíe un destructor y dos aeronaves de patrulla P-3C a Oriente Próximo. Los aviones parten desde la base de la Fuerzas de Autodefensa en Naha, Okinawa, el 11 de enero.

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que en 2019 llegaron a Japón 31,9 millones de visitantes internacionales, marcando una nueva cifra histórica por séptimo año consecutivo.

El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide admite que se ha infringido la Ley de Registros Públicos y Gestión de Archivos con la destrucción de los documentos relacionados con los invitados a las fiestas de los cerezos en flor presididas por el primer ministro Abe Shinzō entre los años fiscales 2013 y 2017. Asegura que esta acción fue realizada sin el consentimiento legal necesario del primer ministro.

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El primer ministro Abe habla con el rey Salman de Arabia Saudí en Riad. Ambos líderes hablan sobre la situación en Oriente Próximo con el objetivo de aliviar las tensiones entre los Estados Unidos e Irán.

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Los fiscales públicos de Tokio entregan una nueva orden de arresto para el diputado de la Cámara Baja Akimoto Tsukasa bajo la sospecha de haber recibido 3,5 millones de yenes en sobornos por parte de una empresa china que planeaba abrir un complejo turístico con casino en Japón. Akimoto era ministro de Estado a cargo de los asuntos de los complejos turísticos con casino en la Oficina del Gabinete.

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Furukawa Makoto gana el Premio Akutagawa por Seitaka awadachisō (Solidago alto) y Kawagoe Sōichi recibe el Premio Naoki por Netsugen (Fuente de calor).

Los fiscales de Hiroshima registran las oficinas del exministro de Justicia Kawai Katsuyuki y su mujer Anri, también miembro del Partido Liberal Democrático. Se sospecha que Kawai Anri pagó a miembros de su personal más de lo permitido por la ley durante la campaña de las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019.

Kawai Anri rodeada por periodistas en Tokio tras los registros realizados en su oficina y la de su marido el 15 de enero de 2020. (© Jiji)

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus en Japón, una enfermedad que fue inicialmente identificada en Wuhan, China.

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El Tribunal Superior de Hiroshima ordena la suspensión de las operaciones en el reactor número 3 de la central nuclear de Ikata, en la prefectura de Ehime, gestionada por la Compañía Eléctrica de Shikoku. El tribunal confirma así la apelación realizada por tres vecinos de la prefectura de Yamaguchi debido a la posible existencia de una falla activa en la zona.

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas anuncia la ratificación del nombre “Chibaniano” para una era geológica de hace entre 129.000 y 774.000 años. Esta era toma su nombre de la decisión de que un estrato situado en Ichihara, en la prefectura de Chiba, es el punto de referencia más importante para estudiar los límites de un período de hace 770.000 años.

La sección del estrato de Chiba en Ichihara, en la prefectura de Chiba en junio de 2018.

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Comienza el período regular de sesiones de la Dieta de 150 días. Finalizará el 17 de junio. En su discurso político de apertura, el primer ministro Abe no menciona los escándalos de corrupción de la fiesta de los cerezos en flor ni de los casinos.

Mitsubishi Electric anuncia que sus redes internas fueron el objetivo de un ciberataque. En este ataque es posible que se produjera una filtración de información personal de 8.000 personas, así como información corporativa confidencial.

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El Partido Democrático Constitucional de Japón y el Partido Democrático para el Pueblo deciden archivar las negociaciones sobre una posible fusión después de una reunión entre el secretario general del PDCJ Fukuyama Tetsurō y su homólogo del PDP Hirano Hirofumi.

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El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Japón revelan los uniformes oficiales que vestirán los deportistas japoneses durante los Juegos de Tokio.

Deportistas vistiendo los uniformes oficiales de los equipos Olímpico y Paralímpico durante un acto de presentación en Tokio el 23 de enero de 2020. (© Jiji)

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Un equipo de la Universidad de Osaka anuncia que ha completado por primera vez en el mundo un trasplante de células musculares cardíacas a partir de células madre pluripotentes inducidas en un paciente con una grave dolencia del corazón.

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El Gobierno decide fletar vuelos para repatriar a los ciudadanos japoneses que se encuentran en Wuhan, China, el epicentro del brote del nuevo coronavirus. Los tres primeros vuelos hasta el 31 de enero traen de vuelta a 565 personas.

Ciudadanos japoneses repatriados desde Wuhan hablan con miembros de la prensa en el aeropuerto de Haneda el 29 de enero de 2020. (© Jiji)

(Fotografía del encabezado: los anillos olímpicos se iluminan y se lanzan fuegos artificiales en Odaiba el 24 de enero de 2020 para conmemorar que quedan seis meses hasta el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. © Jiji.)