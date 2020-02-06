Вывоз японских граждан зафрахтованными правительством самолетами из китайского города Ухань в связи с распространением нового коронавируса, начало миссии Сил самообороны на Ближнем Востоке, пресс-конференция в Ливане сбежавшего из Японии обвиняемого Карлоса Гона и другие события января 2020 года в Японии.

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В императорском дворце в Токио император поздравил с наступлением нового года жителей страны впервые в новую календарную эру Рэйва. По данным Управления императорского двора, число посетителей составило 68 710 человек.

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Первые в наступившем году торги на Токийской фондовой бирже прошли со снижением котировок по всему списку из-за ситуации на Ближнем Востоке. Индекс Nikkei продолжал падать, на какое-то время снизившись на 500 йен относительно итога последних торгов прошлого года, и закончил день на уровне 23 204,86 – снижением на 451,76 пункта.

Министр юстиции Мори Масако выступила с резкой критикой в связи с несанкционированным выездом в Ливан бывшего председателя совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Гарлоса Гона (65 лет), указав, что его действия являются незаконным выездом за пределы страны.

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Nissan собирается получить компенсацию от Карлоса Гона

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В Йокогамском окружном суде состоялись первые публичные слушания с участием общественных судей по делу об убийстве и нанесении ранений 45 пациентам и сотрудникам учреждения по уходу за лицами с умственными нарушениями «Цукуи ямаюриэн» в городе Сагамихара в июле 2016 года. Бывший сотрудник этого учреждения Уэмацу Сатоси (29 лет), обвиняемый в убийствах и других преступлениях, признал вину, однако сразу после этого он стал вести себя буйно, из-за чего слушания пришлось на время отложить.

Бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон провёл пресс-конференцию в Ливане, на которой он настаивал на своей невиновности, заявив, что его «вообще не должны были арестовывать, поскольку для этого не было никаких оснований». Гон не стал рассказывать, каким образом ему удалось бежать.

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Карлос Гон содержится в одиночной камере Токийской тюрьмы

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Министр обороны Коно Таро отдал приказ об отправке на Ближний Восток эсминца и двух патрульных самолётов P3C Морских сил самообороны. Патрульные самолёты вылетели 11 января с авиабазы Морских сил самообороны Наха (в городе Наха).

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Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма опубликовало данные, согласно которым в 2019 году число посетивших Японию иностранцев составило около 31 млн 880 тыс. человек, седьмой год подряд обновив абсолютный рекорд за всю историю.

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Генеральный секретарь канцелярии кабинета министров Суга Ёсихидэ фактически признал, что обращение со списками приглашённых на проводимые от лица премьер-министра «приёмы по случаю любования сакурой» в 2013-2017 финансовых годах соответствует нарушению Закона об обращении с общественными документами. Он дал понять, что утилизация этих списков производилась без требуемого законом предварительного согласия премьер-министра.

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В Эр-Рияде состоялись переговоры премьер-министра Абэ Синдзо с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом. Они обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке в целях ослабить напряжённость между Соединёнными Штатами и Ираном.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры произвел повторный арест депутата Палаты представителей Акимото Цукасы в связи с новыми подозрениями о получении от представителей китайского предприятия взяток, в том числе наличными, общей суммой 3,5 млн йен, по делу о коррупции, связанном с проектами создания интегрированных курортов (IR) с казино.

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Жюри по присуждению 162-й Премии Акутагавы и Премии Наоки избрали лауреатом Премии имени Акутагавы Фурукаву Масато (31 год) за повесть «Золотарник» (Сэйтака авадатисо), а лауреатом Премии имени Наоки – Кавагоэ Соити (41 год) за книгу «Источник тепла» (Нэцугэн).

В связи с появлением сообщений о том, что в ходе борьбы на прошлогодних июльских выборах в Палату советников супруга бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки, депутата от Либерально-демократической партии, также депутат Палаты советников (от Хиросимского избирательного округа) Анри выплачивала участникам кампании вознаграждение, превышающее установленные законом максимальные суммы, Хиросимская окружная прокуратура провела обыски в офисах депутатов в городе Хиросима по подозрению в нарушении Закона о честных и справедливых выборах.

Депутат Палаты советников Каваи Анри (в центре) отвечает на вопросы журналистов после проведения в её местном офисе обыска по подозрению в нарушении Закона о честных и справедливых выборах, 15 января 2020 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о положительной реакции, выявленной в результате анализа на новый штамм коронавируса у мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, который вернулся в страну из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Это стало первым подтверждённым случаем появления данного вируса в Японии.

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Хиросимский апелляционный суд в ходе рассмотрения протеста на судебное решение об остановке работы реактора №3 АЭС «Иката» электроэнергетической компании «Сикоку дэнрёку», вынесенное по иску трёх жителей префектуры Ямагути, вынес постановление остановить реактор, указав на невозможность отрицать вероятность того, что проходящий поблизости разлом является активным.

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Международный союз геологических наук (IUGS) объявил о присвоении геологическому периоду, датируемому 774 тыс. –129 тыс. лет назад официального наименования «Тибский» (Chibanian) – по названию японской префектуры. Это обусловлено тем, что расположенный в городе Итихара префектуры Тиба геологический пласт был признан «Типовой точкой международного стандарта», максимально благоприятствующей исследованиям условий, относящихся к геологическому периоду около 770 тыс. лет назад.

Геологический пласт вдоль реки Ёрогава в городе Итихара префектуры Тиба – так называемое «тибское сечение», 2018 г. Снимок сделан в июне (nippon.com)

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Начала работу 201-я очередная сессия Парламента Японии. Сессия продлится 150 дней до 17 июня. В выступлении о политическом курсе правительства премьер-министр Абэ Синдзо не упомянул скандал по поводу званых приёмов любования сакурой, проводимых от лица премьер-министра, а также дело о коррупции, связанной с проектами интегрированных курортных комплексов с казино.

Компания Mitsubishi Electric сообщила о кибератаке на её внутреннюю компьютерную сеть. Имеется вероятность утечки персональных данных примерно 8 тысяч человек, а также корпоративных секретов.

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Генеральные секретари Конституционно-демократической партии Фукуяма Тэцуро и Демократической партии для народа Хирано Хирофуми провели встречу, в ходе которой они решили прервать продолжавшиеся до тех пор переговоры об объединении двух партий.

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Национальные Олимпийский и Паралимпийские комитеты представили официальную форму для участников сборной Японии на летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Впервые презентованная официальная форма японских сборных для участия в церемониях открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, 23 января 2020 года, Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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Группа исследователей Осакского университета объявила о проведенной пациенту с тяжёлым кардиологическим заболеванием операции по пересадке тканей сердечной мышцы, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток), способных преобразовываться в различные ткани организма. Пересадка сердечной ткани с использованием iPS-клеток проведена впервые в мире.

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В рамках мер, принимаемых в связи с распространением нового коронавируса, правительство Японии направило в китайский город Ухань зафрахтованный самолёт с целью вывезти на родину японских граждан. До 31 января тремя такими чартерными авиарейсами в страну были доставлены 565 человек.

Японцы, вывезенные на родину чартерным авиарейсом из китайского города Ухань, где распространяется коронавирусная пневмония, отвечают на вопросы СМИ, 29 января 2020 г., Токио, аэропорт Ханэда (© Jiji Press)

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Фотография к заголовку: Подсветка олимпийской символики и праздничный фейерверк по случаю полугода до открытия Олимпийских игр в Токио, 24 января 2020 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)