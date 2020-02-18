Premier cas d’infection au coronavirus au Japon et rapatriement des ressortissants japonais de Wuhan, envoi des Forces d’autodéfense au Moyen Orient, conférence de presse de Carlos Ghosn au Liban : retour sur les évènements marquants du mois de janvier 2020 au Japon.

Mercredi 2

L’empereur Naruhito a fait son premier discours du Nouvel An de l’ère Reiwa devant près de 68 000 personnes au Palais impérial de Tokyo.

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Jeudi 3

La gare de Shibuya a ouvert sa nouvelle station de métro de la ligne Ginza, qui etait en travaux depuis février 2009. Ouverte depuis 1927, la ligne Ginza est la plus vieille ligne ferroviaire souterraine du Japon.

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Lundi 6

Lors du jour d’ouverture de la Bourse de Tokyo en 2020, les cours des actions ont plongé en raison de la montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran. L’indice Nikkei a fortement chuté de plus de 500 points, avant de remonter légèrement pour terminer la journée à 23 204,86 points, soit une baisse de 451,76 points par rapport à la fin 2019 .

La ministre de la Justice Mori Masako a fortement critiqué l’évasion du Japon vers le Liban de l’ancien président de Nissan Carlos Ghosn en décembre 2019, la décrivant comme une « sortie illégale du territoire ».

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Carlos Ghosn, otage d’un système pénal inhumain : « C’est faux » répond la ministre japonaise de la Justice

Mercredi 8

Ouverture du procès d’Uematsu Satoshi au tribunal du district de Yokohama. Uematsu a tué 19 personnes et blessé 26 autres en juillet 2016 dans un centre pour handicapés mentaux à Sagamihara, dans la préfecture de Kanagawa, où il était auparavant employé. L’accusé a reconnu les faits à la barre, mais s’est ensuite soudainement agité, poussant la cour à interrompre momentanément la séance.

Carlos Ghosn a tenu une conférence de presse au Liban, affirmant son innocence et qu’il n’aurait « jamais dû être arrêté ». Il n’a toutefois pas donné de détail sur sa fuite spectaculaire du Japon vers le Liban.

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Vendredi 10

Le ministre de la Défense Kôno Tarô a ordonné à la force maritime d’autodéfense japonaise d’envoyer un destroyer et deux avions de patrouille P-3C au Moyen-Orient. Le lendemain, les avions ont quitté la base aérienne de Naha à Okinawa.

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a annoncé que 31,9 millions de visiteurs étrangers étaient venus au Japon en 2019. Ce chiffre record est en hausse constante depuis sept ans.

Dans le cadre du scandale des « cerisiers en fleur », le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide a reconnu que la destruction des listes des invités des évènements de 2013 à 2017 était en violation de la loi sur la gestion des archives et des documents publics. Il a expliqué que ces documents avaient été détruits sans l’accord préalable et obligatoire du Premier ministre.

Dimanche 12

Le Premier ministre Abe a rencontré le roi Salman d’Arabie saoudite à Riyad. Ils ont échangé leurs opinions sur la situation au Moyen-Orient dans l’objectif d’apaiser les tensions entre les États-Unis et l’Iran.

Mardi 14

Le bureau du procureur de Tokyo a de nouveau arrêté Akimoto Tsukasa, membre de la Chambre des représentants, soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin de la part d’une entreprise chinoise qui prévoyait d’ouvrir un casino (Integrated Resort, IR) au Japon. Il était auparavant vice-ministre en charge des IR au bureau du Cabinet.

Mercredi 15

Furukawa Makoto a remporté le prix Akutagawa pour Seitaka awadachisô (背高泡立草) et Kawagoe Sôichi a reçu le prix Naoki pour Netsugen (熱源).

Les procureurs de Hiroshima ont effectué une perquisition dans les bureaux de l’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki et de son épouse, membre de la Chambre des représentants. Cette dernière avait dépassé le plafond de rémunérations journalières pour son personnel, dans le cadre de sa campagne électorale qui lui a permis d’être élue à son poste actuel.