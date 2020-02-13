كارلوس غصن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في لبنان بعد فراره المثير والمفاجئ من اليابان، الحكومة اليابانية ترسل رحلات جوية مستأجرة خصيصًا لإعادة المواطنين اليابانيين من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يناير/ كانون الأول 2020.

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الإمبراطور الياباني ناروهيتو يلقي أول خطاب بمناسبة العام الجديد في عصر ريوا بالقصر الإمبراطوري في طوكيو، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين حضروا الفعالية قرابة 69,000 شخص.

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تراجع أسعار الأسهم في اليوم الافتتاحي للتداول في بورصة طوكيو للأوراق المالية في عام 2020 بسبب تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. حيث انخفض مؤشر نيكي بأكثر من 500 نقطة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي اليوم عند 23,204.86 نقطة، بانخفاض قدره 451.76 نقطة عن نهاية عام 2018.

وزيرة العدل اليابانية موري ماساكو تشجب بشدة هروب المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن من الأراضي اليابان متجهًا إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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أوماتسو ساتوشي يقر بأنه مذنب في حادثة مقتل 45 شخصًا في يوليو/ تموز 2016 في إحدى دور الرعاية المخصصة للمعاقين ذهنيًا في مدينة (ساغاميهارا) بمحافظة كاناغاوا، حيث كان يعمل سابقًا هناك. وكان المتهم قد أقدم على بعض التصرفات غير لائقة خلال أولى جلسات محاكمتة في محكمة يوكوهاما المحلية، الأمر الذي أدى إلى تعليق جلسات الاستماع.

كارلوس غصن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في لبنان، يزعم فيه براءته من جميع التهم الموجهة إليه. هذا ولم يذكر أية تفاصيل عن كيفية تمكنه من الفرار من اليابان.

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وزير الدفاع الياباني كونو تارو يأمر قوات الدفاع الذاتي البحرية بإرسال مدمرة وطائرتي دورية من طراز P-3C إلى الشرق الأوسط، حيث غادرت الطائرات من قاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا، في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني.

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن عن وفود 31,9 مليون زائر أجنبي إلى اليابان في عام 2019، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للعام السابع على التوالي.

وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني الوزراء سوغا يوشيهيدى يقر بانتهاك قانون إدارة السجلات العامة والمحفوظات على خلفية التخلص من السجلات المتعلقة بالمدعوين إلى حفلة مشاهدة أزهار الكرز التي استضافها رئيس الوزراء شينزو آبي من السنة المالية 2013 إلى 2017. ويقول بأن الإجراء اتُخذ دون الحصول على الموافقة القانونية المطلوبة من رئيس الوزراء.

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رئيس الوزراء آبي يجري محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. حيث ناقش الزعيمان خلالها الوضع في الشرق الأوسط بهدف تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

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المدعون العامون في طوكيو يصدرون مذكرة توقيف جديدة بحق النائب بمجلس النواب أكيموتو تسوكاسا للاشتباه في تلقيه 3.5 مليون ين في شكل رشى من شركة صينية خططت لإنشاء منتجع وملهى ترفيهي في اليابان. وقد شغل أكيموتو منصب وزير الدولة بديوان مجلس الوزراء المسؤول عن المسائل المتعلقة بالمنتجعات والملاهي الترفيهية.

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الروائي فوروكاوا ماكوتو يفوز بجائزة أكوتاغاوا الأدبية عن روايته (Seitaka awadachisō) (القضبان الذهبية الفارعة) – القضبان الذهبية أو عصا الذهب: هي جنس نباتي يحتوي على أنواع متعددة من النباتات المزهرة، وأغلبها أنواع عشبية–، والروائي (كاواغوإيى سوإيتشي) يفوز بجائزة (ناؤكي) عن روايته (Netsugen) (مصدر الحرارة).

المدعون العامون في هيروشيما يداهمون مكاتب وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي وزوجته، وهي أيضًا نائبة في الحزب الليبرالي الديمقراطي. حيث يشتبه في أنها دفعت أجورًا لموظفين أعلى من الحد القانوني المسموح به خلال حملتها الانتخابية في يوليو/ تموز 2019.

كاواي أنري محاطة بأعضاء من ممثلي الصحافة في طوكيو بعد مداهمة مكاتبها ومكاتب زوجها في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2020. جيجي برس.

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وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن اكتشافها الحالة الأولى في اليابان المصابة بفيروس كورونا الجديد والذي تم رصده لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

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محكمة هيروشيما العليا تأمر بتعليق العمليات في المفاعل رقم 3 في محطة (إيكاتا) النووية في محافظة إيهيمى، والتي تديرها شركة (شيكوكو إلكتريك باور) للطاقة الكهربائية، حيث أيدت المحكمة استئنافاً قدمه ثلاثة من سكان محافظة ياماغوتشي، بسبب احتمالية وجود صدع نشط بالقرب من المحطة.

الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية يعلن التصديق على إطلاق اسم ”تشيبانيان“ على العصر الجيولوجي الذي يمتد من حوالي 129,000 إلى 774,000 سنة مضت. والاسم مأخوذ من القرار الذي مفاده بأن إحدى الطبقات الأرضية في مكان ما بمدينة إيتشيهارا في محافظة تشيبا، تمثل النقطة المرجعية الأكثر أهمية لدراسة حدود الفترة الممتدة قبل حوالي 770,000 سنة.

جزء من الطبقة الصخرية في مدينة إيتشيهارا محافظة تشيبا، في يونيو/ تموز 2018.

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بداية انعقاد الدورة البرلمانية العادية التي تستمر لمدة 150 يومًا، والتي ستنتهي في السابع عشر من يونيو/ حزيران 2020. وعلى ضوء ذلك، وفي خطابه عن السياسات العامة، لم يتطرق رئيس الوزراء شينزو آبي إلى ذكر أيًا من الفضائح المتعلقة بحفلة مشاهدة أزهار الكرز ولا المتعلقة بالفساد الذي طالت أحد مسؤولي إدارته على خلفية إنشاء مهلى ترفيهي.

شركة (ميتسوبيشي إليكتريك) تعلن عن أن شبكاتها الداخلية تم استهدافها بواسطة هجوم إلكتروني. وربما تم تسريب معلومات شخصية خاصة بـ 8000 شخص ومعلومات سرية خاصة بالشركة بسبب الهجوم.

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الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني والحزب الديمقراطي من أجل الشعب يقررا تعليق المحادثات بخصوص عملية الاندماج بينهما بعد اجتماع تم بين الأمين العام للحزب الدستوري الديمقراطي الياباني فوكوياما تيتسورو ونظيره من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب هيرانو هيروفومي.

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اللجنة الأولمبية اليابانية والبارالمبية اليابانية تكشف النقاب عن الزي الرسمي للرياضيين اليابانيين خلال فاعليات دورة الألعاب في طوكيو.

الزي الرسمي الأوليمبي والباراليمبي للرياضيين اليابانيين خلال الحفل الذي تم تنظيمه في طوكيو في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2020. جيجي برس.

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فريق من جامعة أوساكا يعلن عن اكتمال أول عملية زرع في العالم لخلايا عضلية قلبية مصنوعة من خلايا جذعية محفزة متعددة القدراتIPS لمريض يعاني من أعراض قلبية حادة.

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الحكومة اليابانية تقرر إعادة رعاياها بطائرة مستأجرة من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد نقلت أول 3 رحلات حتى الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني 565 شخصًا.

المواطنون اليابانيون الذين عادوا جوًا إلى الأراضي اليابانية قادمون من مدينة ووهان يتحدثون إلى بعض الصحفيين في مطار هانيدا في التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2020. جيجي برس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: الحلقات الأولمبية تسطع بإضاءتها وسط إطلاق الألعاب النارية في سماء حي أودايبا في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2020 احتفالًا ببقاء ستة أشهر حتى بداية دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. جيجي برس)