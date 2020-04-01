La incesante propagación de la enfermedad de la COVID-19, provocada por el nuevo coronavirus, obligó en marzo de 2020 a posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

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La Asociación Japonesa de Sumō anuncia que debido al brote del nuevo coronavirus, el Gran Torneo de Sumō de primavera de Osaka, cuyo comienzo está programado para el 8 de marzo, se celebrará a puerta cerrada. Es la primera vez que se celebra un gran torneo de sumō sin espectadores desde 1945.

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La Oficina de Fiscales Públicos del distrito de Hiroshima arresta a tres personas, entre ellas a un secretario del diputado del Partido Liberal Democrático Kawai Anri, cuyo sueldo corre a cuenta del Estado, bajo la sospecha de haber pagado a los miembros de su campaña política por encima de los límites que impone la ley en las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019.

4

Levantan a medianoche la orden de evacuación para parte de Futaba, en la prefectura de Fukusima. Es la primera vez que se toma esta medida en dicha ciudad desde que la orden de evacuación fuera impuesta tras el accidente nuclear de 2011 en la central de Fukushima Daiichi.

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El primer ministro Abe Shinzō anuncia la imposición de restricciones a la entrada de viajeros procedentes de China y Corea del Sur, incluyendo a los ciudadanos japoneses, y les pide que se mantengan aislados durante 14 días después de su llegada. La medida entra en vigor el 9 de marzo.

El Gobierno anuncia que la visita de Estado a Japón del presidente chino Xi Jinping, planeada para abril, ha sido pospuesta.

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El comienzo de la temporada de la liga de béisbol profesional de Japón se pospone y no tendrá lugar el 20 de marzo, la fecha original de comienzo.

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Se cumplen nueve años del Gran Terremoto del Este de Japón, pero la ceremonia gubernamental en el Teatro Nacional de Tokio es cancelada debido a la propagación del coronavirus.

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La Federación de Béisbol de Institutos de Japón cancela su torneo invitacional de primavera, cuyo comienzo estaba programado para el 19 de marzo.

Tras las negociaciones laborales de primavera, Toyota no introduce un aumento de salario proporcional por primera vez en siete años.

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El Tribunal Superior de Sendai ordena a la Compañía Eléctrica de Tokio a pagar 734 millones de yenes en daños a 216 personas afectadas por la orden de evacuación obligatoria después del accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Es la primera sentencia que se dictamina en las alrededor de 30 demandas colectivas presentadas en todo el país.

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El primer ministro Abe recibe la potestad de declarar el estado de emergencia durante la lucha contra la propagación de la COVID-19. De esta forma puede otorgar a los gobernadores de las prefecturas poderes para imponer restricciones en los derechos de la ciudadanía.

El índice Nikkei cae por debajo de los 1.800 puntos antes de recuperarse al final de la jornada y terminar en 17.431,05 enteros, 1.128,58 menos que el día anterior. Es el nivel más bajo de los últimos tres años.

Un panel muestra el índice Nikkei en Tokio el 13 de marzo de 2020. (© Jiji)

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El presidente de la Compañía Eléctrica de Kansai Iwane Shigeki, el consultor Mori Shōsuke y otros dos miembros de la empresa dimiten a raíz de una investigación de terceros sobre un escándalo de sobornos.

La línea Jōban vuelve a funcionar en su totalidad por primera vez desde el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011.

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El Tribunal del Distrito de Yokohama sentencia a Uematsu Satoshi a la pena de muerte por acabar con la vida de 19 personas y herir a otras 26 en su anterior centro de trabajo, una residencia para personas con discapacidad mental en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa.

El Banco de Japón decide implementar sus primeras medidas de flexibilización monetaria en tres años y medio, incluyendo la compra del doble de fondos cotizados y el apoyo al flujo de caja.

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La viuda de Akagi Toshio, un funcionario de la Oficina de Economía que se suicidó, presenta una demanda en el Tribunal del Distrito de Osaka contra el Gobierno y Sagawa Nobuhisa, el anterior director general de dicha oficina. La demandante afirma que el suicidio de su marido estuvo motivado por una orden que recibió y por la que debía manipular unos documentos relacionados con la venta de un terreno de propiedad estatal a Moritomo Gakuen.

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El Tribunal del Distrito de Chiba condena a Kurihira Yūichirō a 16 años de cárcel por abusar físicamente de su hija de 10 años Mia, lo que condujo al fallecimiento de la menor en enero de 2019.

El gobernador de Osaka Yoshimura Hirofumi y el gobernador de Hyōgo Ido Toshizō piden a la ciudadanía que eviten viajes innecesarios al exterior durante el largo fin de semana que comienza el 20 de marzo. La gobernadora de Tokio Koike Yuriko realiza una petición similar el 25 de marzo.

El 28 de marzo de 2020 el famoso cruce de Shibuya estuvo menos transitado que de costumbre. (© Jiji)

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Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio son aplazados hasta 2021, una medida sin precedentes.

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Tras el aplazamiento del relevo de la antorcha olímpica, el escenario colocado para la ocasión es desmontado en el punto de comienzo de la ruta en J-Village, Naraha, en la prefectura de Fukushima el 26 de marzo de 2020. (© Jiji)

Toyota y NTT crean una alianza de capital y negocios para trabajar juntos en el desarrollo de una ciudad inteligente.

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El humorista Shimura Ken, miembro de The Drifters, fallece a la edad de 70 años nueve días después de ser hospitalizado por la enfermedad de la COVID-19.

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(Fotografía del encabezado: luchadores de sumō suben a la arena en el último día del torneo de primavera en el Edion Arena de Osaka el 22 de marzo de 2020. © Jiji.)